¿Cuáles son los beneficios de la chía? Estos son 4 efectos que puede tener la semilla

¿Lo dices de chía? Aquella expresión mexicana hace referencia a una semilla, llena de beneficios para el cuerpo, que se añade a diferentes aguas frescas y hasta alimentos.

De acuerdo con el Diccionario enciclopédico de la Gastronomía Mexicana, la chía es una semilla mucilaginosa y aceitosa que se acostumbra a comer en diferentes bebidas, como el agua de limón, durante la temporada de calor.

Este alimento es originario del centro y sur de México, pero también se puede encontrar en otros países como El Salvador, Guatemala y Nicaragua. Según la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, la chía se consume desde la época precolombina; sin embargo, fue olvidada por muchos años hasta que fue redescubierta por los mexicanos como una comida benéfica.

Las semillas de chía son muy pequeñas. (Foto: Wikimedia Commons)

¿Cuántas calorías tiene la chía?

De acuerdo con el sitio especializado de My Fitness Pal, un gramo de semillas de chía tiene alrededor de 5 calorías.

Sin embargo, al ser un alimento muy pequeño, te dejamos la cantidad de calorías que pueden tener ciertas bebidas y alimentos con semillas de chía:

Agua de limón con chía (una taza): 37 calorías

Yogurt con chía (una porción): 129 calorías

Avena con chía (40 gramos): 167 calorías

Mermelada de fresa con chía (15 gramos): 42 calorías

Un consumo excesivo de semillas de chía puede afectar al cuerpo. (Foto: Wikimedia Commons)

¿Cuáles son las ventajas de comer chía?

Según el portal de Eat this, not that las semillas de chía son un alimento lleno de nutrientes esenciales, antioxidantes, macronutrientes importantes que pueden aportar energía al cuerpo y ayudar a mantenerlo sano.

Healtlhline, un sitio especializado en temas de salud, agrega que este tipo de semillas contienen elementos como fibra, magnesio, hierro y vitamina B.

Puede contribuir a la pérdida de peso

De acuerdo con Healthline la fibra y proteína que se encuentra en la chía puede beneficiar a las personas que están en busca de bajar de peso.

Asimismo, Eat this, not that, explica que estos dos elementos de la chía son asociados con el aumento de saciedad. Es decir, esta semilla puede ayudar a que una persona se sienta satisfecha al comer y apoye a reducir el apetito.

Reducir el riesgo de enfermedades al corazón

Eat this, not that explica que la chía contiene un tipo de fibra soluble, la razón por la cual obtiene una textura viscosa al mojarse, que puede beneficiar al cuerpo.

El sitio especializado explica que este tipo de fibra soluble ayuda a reducir los niveles de colesterol malo dentro de la sangre que, a su vez, puede apoyar a disminuir el riesgo de padecer alguna enfermedad cardiovascular.

Las semillas de chía se usan en varios alimentos. (Foto: Wikimedia Commons)

Beneficia la salud de los huesos

Según Healthline, las semillas de chía contienen varios nutrientes esenciales para los huesos. Entre estos elementos se encuentran:

Calcio

Fósforo

Magnesio

El sitio asegura que la ingesta de estos nutrientes es importante para mantener una buena densidad ósea. Asimismo, existen ciertos estudios, que apuntan a que las semillas de chía pueden aumentar la densidad mineral de los huesos.

Puede estabilizar los niveles de azúcar en la sangre

El consumo de chía también podría evitar que los niveles de glucosa en la sangre se eleven a números peligrosos por el tipo de fibra que contiene.

“La fibra soluble ralentiza la digestión, te mantiene saciado durante más tiempo y equilibra el azúcar en sangre”, explicó la especialista Sydney Greene en conversación con Eat this, not that.

Según Mayo Clinic, en ayunas, los niveles de glucosa en la sangre normales son de 99 miligramos de azúcar por decilitro o menos. Una cantidad mayor a esta puede indicar alguna condición como prediabetes o incluso diabetes.

La chía es una semilla llena de fibra. (Foto: Wikimedia Commons)

¿Qué pasa si como muchas semillas de chía?

A pesar de estar llena de beneficios para la salud del cuerpo, no se recomienda que haya un consumo excesivo de semillas de chía. Esto se debe a que el ‘superalimento’ puede tener un efecto secundario en el organismo.

La fibra, que se encuentra en varios alimentos y plantas, ayuda a la salud del sistema digestivo; sin embargo, una alta concentración de este elemento puede dañar la salud.

De acuerdo con Healthline, el consumo excesivo de semillas de chía puede causar problemas digestivos por el exceso de fibra en el cuerpo. Algunos de los síntomas que puede provocar son los siguientes:

Dolor abdominal

Constipación

Diarrea

Inflamación

Presencia de gases

Asimismo, altas concentraciones de fibra en el cuerpo pueden afectar el proceso de hidratación en el cuerpo. Es por ello que se recomienda que haya un consumo moderado de semillas de chía para disfrutar de sus beneficios y evitar este efecto negativo.