¿Qué tan bueno es el jugo de arándanos para los riñones?

Hay varias bebidas que se toman para beneficiar a los riñones y entre los más populares no solo está el agua de limón, también el jugo de arándanos rojos, el cual es un remedio casero que se ha tomado por generaciones contra algunos padecimientos de estos órganos, ¿pero qué tanto respaldo científico tiene en realidad?

Según Stanford Medicine, los riñones son órganos que tienen muchas funciones vitales como mantener el equilibrio de químicos, una de las más importantes es que, en conjunto con el sistema urinario, ayuda a sacar las sustancias residuales que quedan luego de que el cuerpo toma los nutrientes de los alimentos y los convierte en energía.

Los riñones filtran hasta media taza de sangre por minuto, detalla el National Institutes of Health (NIH), con ello eliminan desechos y exceso de agua, es decir, generan orina.

Hay malos hábitos que perjudican los procesos de estos órganos, como el exceso de bebidas como los refrescos y las bebidas alcohólicas, o bien, no tener una ingesta saludable de líquidos.

La nutrióloga Wendy Bazilian explica a Eat this, not that, que el agua simple siempre debe ser siempre tu primera opción para cuidar los riñones, pero hay otras bebidas consideradas saludables para estos órganos, como el agua de limón, el café o el jugo de arándanos rojos, cuyo consumo es polémico.

¿Para qué sirve el jugo de arándano?

Menos riesgo de infecciones urinarias

El sitio de salud Eat this, not that detalla que el jugo de arándanos rojos es un “remedio casero de la abuela” contra infecciones urinarias que cuenta con respaldo científico, los investigadores lo atribuyen a un polifenol llamado proantocianinas, el cual se analiza por su efecto protector... Pero en realidad no hay tantas certezas.

Un análisis de The Journal of Nutrition encontró que las mujeres sanas pueden reducir el riesgo de infecciones de tracto urinario tras beber jugo de arándanos o tomar complementos de este fruto en comprimidos o cápsulas.

Wendy Bazilian detalla: “El zumo de arándanos tiene propiedades antiadherentes que impiden que las bacterias se adhieran a las paredes del revestimiento de las vías urinarias”.

De acuerdo con Medical News Today, se ha encontrado que esta bebida reduce la incidencia de infecciones urinarias, pero falta más investigación.

Prevención de cálculos renales

Existen muchas investigaciones que estudian la relación entre este jugo y los cálculos, esas formaciones de cristales sólidos en los riñones, en los que influyen factores como una escasa ingesta de líquidos.

Según Healthline, su efecto en este padecimiento es un tema contradictorio:

El jugo de arándanos podría ayudar contra los cálculos renales : algunos análisis han visto que puede reducir la excreción urinaria de ácido cítrico, que contribuye a su formación.

: algunos análisis han visto que puede reducir la excreción urinaria de ácido cítrico, que contribuye a su formación. Puede aumentar el riesgo de padecer cálculos (en especial en personas predispuestas) por su alto contenido de oxalatos que ayudan a que se formen; también porque algunos especialistas sugieren que hace la orina más ácida, lo cual también incrementa las probabilidades.

(en especial en personas predispuestas) por su alto contenido de oxalatos que ayudan a que se formen; también porque algunos especialistas sugieren que hace la orina más ácida, lo cual también incrementa las probabilidades. “Actualmente, la mayoría de las investigaciones sugieren que los efectos del zumo de arándanos rojos pueden depender del tipo de cálculos que tengas tendencia a desarrollar. Si usted es propenso a los cálculos de oxalato cálcico y ácido úrico, puede ser mejor limitar o evitar el zumo de arándanos”.

¿Cómo tomar el jugo de arándano para los riñones?

Healthline recomienda elegir jugo 100%, sin azúcares añadidos ni otros ingredientes. National Kidney Foundation dice que también se puede consumir una ración de arándanos frescos para comer como tentempié a lo largo del día, solos o en ensaladas.

De acuerdo con LiveStrong, el jugo de arándanos puede ser muy ácido y hay bebidas comerciales que los diluyen con jugos más dulces, por lo que es mejor prepararlo en casa, una opción es mezclarlo con fresas y hielo picado o agua mineral: “Un mínimo de 235 ml de zumo de arándanos ligeramente diluido es suficiente para ofrecer importantes beneficios para la salud”.

MyPlate (guía de nutrición del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos) sugiere no rebasar estas cantidades de arándanos para evitar problemas en la salud.

Un total de 1 1/2 a 2 tazas de raciones de fruta equivalentes a 1 taza para todo el día.

Un vaso de 235 ml de jugo 100% de arándanos rojos por día. LiveStrong agrega que no hay que beber más de un litro para no aumentar el riesgo de cálculos renales.

Journal of Renal Nutrition aconseja a pacientes con enfermedad renal crónica consultar a un médico antes de beber jugo de arándanos para tratar padecimientos del riñón, ya que podrían sumar demasiado potasio a su dieta:

“Una pequeña cantidad de zumo de arándanos puede utilizarse como sustituto de otros líquidos para proporcionar una variedad de sabores a lo largo del día; sin embargo, no hay ningún beneficio nutricional ni médico que destacar”.

¿Que jugo es bueno para los riñones?

Ante la falta de certezas en su efecto en los cálculos renales, Healthline aconseja elegir otras opciones saludables:

Jugos ricos en ácido cítrico ( naranja, grosella negra o limón ), los cuales pueden reducir el riesgo de padecerlos en personas propensas a cálculos de oxalato cálcico o ácido úrico.

), los cuales pueden reducir el riesgo de padecerlos en personas propensas a cálculos de oxalato cálcico o ácido úrico. Jugo de manzana : tiene un alto contenido en ácido málico (precursor del citrato).

: tiene un alto contenido en ácido málico (precursor del citrato). Agua con limón: es una opción baja en calorías, en comparación con los jugos, National Kidney Foundation lo sugiere como complemento de un tratamiento de prevención de cálculos renales.

Los jugos pueden tener muchas calorías, azúcar y contienen menos fibra que frutas y verduras sin procesar, por lo cual no son una opción tan nutritiva, Healthline dice que lo mejor es limitar su consumo a aproximadamente un vaso (236 ml) al día.