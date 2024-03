¿Para qué sirve tomar agua de coco con limón?

Aunque no es un remedio tan popular, el agua de coco con limón es señalado de beneficiar al cuerpo. (Foto: Especial)

Además de ser una bebida refrescante, el agua de coco es un remedio casero relacionado con mejorías en el organismo, pero ¿qué pasa cuando se le agrega limón? La combinación de estos ingredientes es señalada de tener mejores resultados en la salud.

El coco es un fruto que proviene del cocotéro, un tipo de palmera; en tanto, el limón es una fruta cítrica, de color amarillo o verde, que protagoniza diversas infusiones en las que se mezcla con ingredientes como el jengibre, la cúrcuma o miel.

Aunque una de las formas más populares en las que se combina al cítrico y el fruto es en una limonada, bebida hecha con azúcar, en el mundo de los remedios hay otra preparación que solo consiste en agregar un poco de jugo de limón al agua de coco.

El limón se agrega al agua de coco para tratar de mejorar sus beneficios. (Foto: Wikimedia Commons / Shutterstock)

¿Qué propiedades tiene el agua de coco con limón?

El agua de coco y limón coinciden en ser elementos saludables de la cocina, pero se diferencian por sus valores nutricionales:

Agua de coco: De acuerdo con Medical News Today , esta bebida contiene electrolitos, azúcares, calcio, magnesio y potasio.

, esta bebida contiene electrolitos, azúcares, calcio, magnesio y potasio. Limón: Al igual que las demás frutas cítricas, este ingrediente contiene altos niveles de vitamina C, un compuesto asociado con la disminución de problemas para la salud.

Sitios especializados, como Eat this, not that, comentan que mezclar limón con coco en preparaciones como ensaladas puede tener un sabor agradable, pero la realidad es que son escasas las ocasiones en las que se ha analizado a los ingredientes juntos.

El agua de coco se asocia con la prevención de algunas enfermedades por sus valores nutricionales. (Foto: Especial)

¿Qué beneficios tiene el agua de coco con limón?

Además de ser una bebida refrescante, en redes sociales, algunos usuarios señalan que combinar agua de coco con limón potencia los efectos que tienen ambos ingredientes, pero por la falta de estudios no hay evidencia que lo respalde.

A pesar de ello, gracias a las investigaciones que se han hecho por separado del agua de coco y limón, se tiene conocimiento que coinciden en algunos beneficios.

Posible efecto en el sistema renal

Uno de los problemas de salud más comunes en los riñones son los cálculos renales, depósitos duros que generan malestares en el cuerpo.

Según Cleveland Clinic, en ciertos casos, por su potasio, el agua de coco ha sido recomendada por algunos especialistas para reducir el riesgo de cálculos renales, pero aún se requiere de más investigaciones que confirmen los alcances de este beneficio.

Debido a sus propiedades ácidas, el limón se asocia con beneficiar a los riñones y evitar la presencia de cálculos; sin embargo, también se requieren de más estudios al respecto.

El limón puede tener beneficios a los riñones. (Foto: Especial / El Financiero).

Ayuda a la hidratación

En temporadas de calor, el agua de coco es una de las bebidas favoritas para combatir la deshidratación, una afectación causada por la pérdida de líquidos en el organismo.

La especialista Maxine Smith explicó a Cleveland Clinic que, gracias a su contenido en potasio, sodio, magnesio y electrolitos, el agua de coco es una buena opción para hidratarse, en comparación con bebidas deportivas que contienen azúcares añadidos.

En el caso del limón, también hay un agua hecha con este ingrediente que se asocia con la hidratación del cuerpo, pero no hay evidencia de que mejore los efectos del agua de coco.

No ayuda a bajar de peso

La mayoría de remedios caseros, especialmente los que están hechos con especias o plantas aromáticas, son señalados de tener propiedades adelgazantes.

Medical News Today menciona que, al promover la hidratación, el agua de coco puede formar parte de una dieta saludable, pero no contiene propiedades que adelgacen al cuerpo.

El jugo de limón también presenta una situación similar, se trata de un ingrediente saludable, pero no hace que el cuerpo pierda peso.

“No hay nada en el jugo de limón que vaya a quemar grasa o una conexión química para que eso ocurra. Siento decirlo, no es tan fácil”, comentó la nutrióloga Beth Czerwony en conversación con Cleveland Clinic.

El agua de coco es una bebida de moda que se promueve por sus beneficios al cuerpo. (Foto: Especial / El Financiero)

Fuente de antioxidantes

Tanto el limón como el coco, son alimentos llenos de antioxidantes, esto es lo que se ha estudiado por separado:

Agua de coco: Medical News Today señala que la bebida contiene propiedades antioxidantes asociadas con reducir el estrés oxidativo.

señala que la bebida contiene asociadas con reducir el estrés oxidativo. Limón: Además de ser un elemento esencial para el cuerpo, la vitamina C de esta fruta también es un antioxidante.

Aún no hay análisis que confirmen que los antioxidantes del agua de coco tengan mejores resultados al entrar en contacto con los del jugo de limón.

¿Qué pasa si tomo mucha agua de coco con limón?

Aunque no hay suficientes investigaciones sobre el agua de coco con limón, por los estudios de cada ingrediente se sabe que no se deberían consumir en grandes cantidades, ya que producen algunas contraindicaciones en el organismo.

Estos son los efectos secundarios que surgen del consumo excesivo de agua de coco y del jugo de limón:

Limón:

El limón puede dañar al esmalte de los dientes si se consume en grandes cantidades.



Puede empeorar los síntomas de problemas estomacales como reflujo gastroesofágico.



Healthline señala que, en ciertos casos, la fruta ha ocasionado reacciones alérgicas.

señala que, en ciertos casos, la fruta ha ocasionado reacciones alérgicas. Agua de coco:

En dosis altas, el agua de coco puede tener un efecto laxante que produce malestares estomacales.



En caso de realizarse una operación, Web MD menciona que se debe evitar la ingesta de coco al menos dos semanas antes, ya que puede intereferir con el control de la glucemia.

menciona que se debe evitar la ingesta de coco al menos dos semanas antes, ya que puede intereferir con el control de la glucemia.

Las personas que padecen afectaciones renales deberían evitar el agua de coco, ya que el potasio de la bebida tiene efectos contraproducentes.

El limón es una de las frutas cítricas más populares en remedios caseros por sus valores nutricionales. (Foto: Especial / El Financiero).

¿Cuánta agua de coco con limón tomar al día?

En pocas palabras, el agua de coco es una bebida saludable, siempre y cuando se consuma con moderación. Ayuda a hidratar al cuerpo, pero aún no se sabe lo suficiente sobre sus efectos cuando se le agrega jugo de limón.

No hay una recomendación oficial de cuánta agua de coco se puede tomar diario, pero Web MD comparte que las personas que la toman regularmente deben mantener su consumo menor a dos tazas por día.

Del lado del limón, Healthline puntualiza que solo media taza del jugo de la fruta es suficiente para obtener algunos de sus beneficios en el sistema renal.