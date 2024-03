¿Cuál es el efecto del té de romero en riñones e hígado?

El romero es una planta aromática que, además de acompañar la preparación de algunos alimentos, se promueve en remedios para beneficiar al estómago, pero también tiene efectos en otros órganos, como los riñones y el hígado.

Entre los remedios caseros más populares se encuentran aquellos hechos con plantas aromáticas como el tomillo, clavo de olor, epazote y orégano, también están las infusiones cuyo protagonista es el romero.

El romero es un ingrediente mediterráneo que se caracteriza por sus hojas, que desprenden un fuerte olor,

y se utilizan frescas o secas como condimento para cortes de carne.

El té de romero se usa popularmente contra varios padecimientos, principalmente estomacales. (Foto: Especial / El Financiero).

¿Para qué sirve el té de romero?

La bebida más popular con romero es un té, que se elabora hirviendo la planta en agua por un par de minutos antes de pasar por un colador y luego a una taza.

De acuerdo con Healthline, el té de romero es una bebida que contiene propiedades antioxidantes, antimicrobianas y antiinflamatorias que se asocian con beneficios para el organismo, pero podrían tener interacciones negativas con algunos medicamentos.

Entre los usos que se relacionan con el romero, según el sitio de la Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana de la UNAM, se encuentran: mejorías para el sistema digestivo, aliviar síntomas de enfermedades respiratorias y desinflamar algunas partes del cuerpo.

Al igual que otros remedios caseros, el té de romero se acostumbra a tomar en ayunas por sus posibles beneficios. (Foto: Shutterstock)

Además de su versión en solitario, el té de romero se acostumbra a combinar con otros elementos de la cocina como la canela, limón y manzanilla.

Al igual que varios remedios, los estudios alrededor de la infusión de romero son escasos, por lo que no hay suficiente evidencia que respalde todos sus posibles beneficios; sin embargo, se tiene conocimiento que en grandes cantidades puede tener contraindicaciones.

¿Qué efecto tiene el té de romero en los riñones?

El sitio de National Institute of Health explica que los riñones son los órganos principales del sistema renal que se encargan de filtrar los desechos y residuos de la sangre.

Así como hay bebidas que dañan a los riñones, hay algunas que podrían beneficiarlos, como el agua de coco. En el caso del té de romero, estos son sus posibles efectos.

Saludable para los riñones

La plataforma de National Kidney Foundation, especializada en temas renales, agrega al romero en un listado de hierbas y especias que, en cantidades moderadas, son saludables para los riñones si se utilizan en alimentos.

Esto se debe a que, las hierbas y especias evitan el uso de grandes cantidades de sal que dañan el funcionamiento de los riñones.

No obstante, no se menciona que la infusión de romero sea saludable o tenga beneficios en el sistema renal.

El té de romero puede traer beneficios al cuerpo, aunque no todos los remedios caseros funcionan como se espera. (Fotoarte: El Financiero / Especial).

Posible efecto en el azúcar de la sangre

El portal de National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases menciona que los altos niveles de azúcar en la sangre dañan los vasos sanguíneos de los riñones, lo que a su vez provoca que su funcionamiento no sea el adecuado.

Healthline explica que, en ciertos estudios hechos en tubos de ensayo y animales, se ha visto que los compuestos del té de romero tienen un efecto similar al de la insulina, que podría reducir los niveles de glucosa.

A pesar de ello, no hay estudios en humanos que confirmen este resultado con la bebida de romero.

Efecto diurético

Mount Sinai explica que el romero tiene un efecto diurético, lo que significa que promueve una mayor producción de orina, pero no se especifica si la infusión tiene los mismos resultados.

Si se toma medicamentos diuréticos, se aconseja evitar el consumo de romero por sus posibles interacciones negativas.

El té de romero es un remedio casero rico en antioxidantes. (Fotoarte: Jorge Brito | El Financiero).

¿Qué efecto tiene el té de romero en el hígado?

El hígado es un órgano que se encuentra en el abdomen y realiza diferentes actividades en el organismo, una de ellas es limpiar la sangre.

Es saludable en alimentos

Debido a que el romero contiene polifenoles, un compuesto con propiedades benéficas para el cuerpo, Web MD señala que podría ser saludable para el hígado, siempre y cuando se utilice con moderación y solo en alimentos.

No hay mención de que la infusión de romero sea saludable para el hígado.

No limpia el hígado

Al igual que otros brebajes, el té de romero forma parte de dietas depurativas, conocidas como dietas ‘detox’, que buscan limpiar al organismo, pero ¿qué tan cierto es este efecto?

Web MD explica que, en la mayoría de casos, las dietas depurativas no tienen los efectos esperados, ya que el hígado y los riñones son capaces de deshacerse de los residuos por sí solos.

Además de la falta de investigaciones del remedio, sitios especializados como Healthline y Medical News Today no mencionan que el té de romero tenga capacidades de limpiar al cuerpo.

El romero es una planta que se estudia por su efecto en el hígado. (Fotoarte: Jorge Brito / El Financiero).

¿Qué beneficios tiene el té de romero?

Entre los posibles beneficios del té de romero, destacan los siguientes:

Efecto antiinflamatorio: Debido a su contenido en antioxidantes, Healthline señala que el té de romero podría reducir la inflamación en algunas partes del cuerpo, pero aún se requieren de más investigaciones.

señala que el té de romero podría reducir la inflamación en algunas partes del cuerpo, pero aún se requieren de más investigaciones. Los antioxidantes del romero se relacionan con una reducción en el estrés oxidativo de las células.

Medical News Today agrega que, en Europa, el té de romero se utiliza para tratar problemas estomacales, pero no hay suficiente evidencia científica que compruebe este beneficio.

El té de romero es uno de los remedios caseros más populares para tratar problemas estomacales, pero sus efectos podrían no ser lo esperado. (Foto: Shutterstock)

Contraindicaciones del té de romero

En otras palabras, aunque el té de romero podría ser benéfico para el cuerpo, se debe evitar su consumo en grandes cantidades por la falta de estudios. Además, se ha visto que, en exceso, el remedio perjudica al organismo.

Estos son algunos de los efectos secundarios que surgen del consumo excesivo del té de romero:

Healthline señala que las personas que toman anticoagulantes, diuréticos o medicamentos para el azúcar en la sangre deben evitar el té de romero para no tener complicaciones.

señala que las personas que toman anticoagulantes, diuréticos o medicamentos para el azúcar en la sangre deben evitar el té de romero para En dosis altas, la infusión de romero provoca malestares estomacales como: indigestión, náuseas y diarrea.

como: indigestión, náuseas y diarrea. Debido a la falta de estudios, las personas con embarazo debería evitar el consumo de té de romero como remedio para evitar posibles complicaciones.

debería evitar el consumo de té de romero como remedio para evitar posibles complicaciones. Mount Sinai agrega que, en altas cantidades, el romero puede aumentar el riesgo de deshidratación por su efecto diurético.

Debido a que no hay suficientes análisis sobre la bebida, lo mejor es mantener un consumo moderado del té de romero. Asimismo, antes de tomar remedios con hierbas, Mount Sinai recomienda acudir con un especialista para evitar problemas en la salud.