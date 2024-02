¿Para qué sirve tomar té de epazote?

Además de acompañar la preparación de algunas salsas, guisados y hasta esquites, el epazote protagoniza una infusión asociada con mejorías para el sistema digestivo, pero ¿realmente le conviene al organismo este remedio casero?

En México, los remedios más populares son aquellos elaborados con plantas aromáticas y especias, como el jengibre, romero, orégano y canela. En la actualidad, uno de los brebajes menos conocidos es el té de epazote, que ha formado parte de la medicina tradicional desde hace muchos años.

De acuerdo con el Diccionario enciclopédico de la Gastronomía Mexicana, el epazote es una hierba aromática proveniente de la familia de las quenopodiáceas, cuyo nombre científico es Chenopodium ambrosioides L., que se caracteriza por el olor que presenta cuando está crudo.

Debido a su fuerte olor, que suele ser desagradable para algunas personas, la planta también se conoce como epazote de zorrillo.

Principalmente, el epazote se utiliza para condimentar algunos guisados, incluso forma parte de ciertas recetas de salsa verde para chilaquiles o enchiladas.

Beneficios: ¿Qué cura el té de epazote?

Según El Poder del Consumidor, el epazote es una hierba que contiene vitaminas, minerales, antioxidantes y fibra, un compuesto asociado con beneficios para el organismo; sin embargo, debido a que la mayoría de las recetas no requieren grandes porciones del ingrediente, estos valores no tienen efectos considerables.

Más allá de la cocina, la plataforma de la Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana de la UNAM menciona que el epazote se utiliza como una planta medicinal por su efectividad para tratar malestares relacionados con la digestión.

A pesar de ello, en pocas ocasiones se han analizado los efectos del té de epazote en el cuerpo, por lo que la mayoría de sus beneficios son anecdóticos.

Tampoco hay estudios relacionados con la mejoría en las propiedades medicinales del té de epazote si se consume en ayunas.

El epazote es una planta que acompaña la preparación de algunos guisados y salsas. (Foto: Wikimedia Commons)

Posibles efectos en el sistema digestivo

El té de epazote se asocia con aliviar malestares estomacales como diarrea, vomito y hasta tratar infecciones ocasionadas por parásitos intestinales.

El sitio de The University of Texas at El Paso, menciona que, en algunos estudios, se ha visto que el aceite de epazote tiene efectos paralizantes contra algunos parásitos, pero no se menciona que la infusión tenga los mismos resultados.

A pesar de ello, en grandes cantidades, el aceite de epazote resulta tóxico para el organismo por sus valores nutricionales.

De igual manera, en un documento de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sagarpa) en el que se habla sobre diferentes plantas medicinales, el especialista Miguel Ángel Yrade Padilla aconseja no desparasitarse con epazote y mejor acudir a una consulta médica.

¿Efecto antiinflamatorio?

En algunas versiones empaquetadas del epazote se señala que la planta contiene propiedades que ayudan a disminuir la presencia de gases.

En ciertos casos, según Cleveland Clinic, los gases pueden resultar en una inflamación abdominal, pero no hay suficientes análisis que respalden que el epazote tenga un efecto antiinflamatorio.

El epazote suele protagonizar una infusión con fuerte olor. (Foto: Wikimedia Commons)

Aliviar cólicos

Además de sus posibles resultados en el sistema digestivo, la Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana señala que el té de epazote se bebe para aliviar los calambres menstruales, pero no hay investigaciones que confirmen este resultado.

¿Cómo se prepara el té de epazote y qué parte se utiliza?

Al igual que otras infusiones, como la de manzanilla o tomillo, la de epazote se prepara hirviendo el ingrediente en agua por un par de minutos antes de pasar la mezcla por un colador y finalmente a una taza, pero ¿qué parte de la planta se utiliza?

En la mayoría de remedios caseros que contienen la planta, solamente se utilizan las hojas del epazote y se ignora su tallo.

¿Quiénes no deben tomar té de epazote?

Debido a la falta de estudios, The University of Texas at El Paso recomienda que menores de edad, personas embarazadas, gastritis o problemas renales eviten el consumo del té de epazote, ya que podrían surgir complicaciones.

Debido a la falta de estudios, se aconseja un consumo moderado del epazote. (Foto: Wikimedia Commons)

Contraindicaciones: ¿Qué pasa si tomo mucho té de epazote?

Aunque los estudios alrededor de la infusión de epazote son escasos, se tiene conocimiento de que la planta puede tener algunos efectos secundarios.

El documento de Sagarpa sobre plantas medicinales menciona que, en grandes cantidades, la infusión del epazote puede causar:

Problemas estomacales: Diarrea, dolor de estómago y abdominal

Dolores de cabeza

En algunas situaciones extremas, se ha visto que podría aumentar el riesgo de trastornos neurológicos

El epazote se ha relacionado con el riesgo de aborto, pero no hay suficientes investigaciones que confirmen este efecto secundario.

Aunque solo el aceite de epazote ha sido señalado de ser tóxico, especialmente para menores de edad, lo mejor es mantener un consumo moderado de la infusión para evitar posibles problemas en la salud del organismo.

La bebida se podría endulzar con miel o azúcar, lo mejor es evitar agregar este tipo de ingredientes para no alterar sus valores nutricionales y sumar calorías.

En cualquier caso, la plataforma de Moun Sinai aconseja que, antes de adentrarse al mundo de los remedios caseros con plantas aromáticas o especias, es mejor acudir con un especialista para evitar posibles complicaciones.