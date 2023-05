¿Se cancelan los chilaquiles? Efectos secundarios de comerlos todos los días

¿Verdes o rojos? Los chilaquiles son uno de los platillos más populares entre los desayunos mexicanos. A pesar de su delicioso sabor, este alimento en exceso puede perjudicar la salud por algunos de sus ingredientes.

Según el Diccionario enciclopédico de la Gastronomía Mexicana, los chilaquiles son un plato mexicano que consiste en tortillas de maíz cortadas y fritas que se cocinan en algún tipo de salsa, se acompañan de cebolla, queso, crema y, en algunos casos, pollo o alguna proteína animal.

Dicho sitio explica que, en la actualidad, el alimento ha sido refinado con más ingredientes y nuevos elementos. Antes era visto como una forma de aprovechar al máximo a la tortilla, se acostumbra a comer en el desayuno y es fácil de encontrar en cafeterías y restaurantes.

Esta preparación ya estaba presente en México en el siglo XIX, aparece en el recetario Cocinero Mejicano (1831) en donde es descrito como “una especie de sopa que se hace con tortilla destrozada”.

Los chilaquiles se acompañan de crema y queso. (Foto: Wikimedia Commons)

¿Cuántas calorías tienen los chilaquies?

El sitio de My fitness pal, especializado en temas de ejercicio, explica que un plato de chilaquiles tiene alrededor de 443 calorías. La mayoría son grasas (63%), seguido de carbohidratos (28%) y proteínas (9%).

Estas calorías se pueden quemar con una hora y 6 minutos de ciclismo o 45 minutos de correr.

En referencia se puede comparar con algunos de los platillos que se acostumbran a desayunar en hogares mexicanos:

Birria (una taza): 363 calorías.

Huevos a la mexicana (un plato): 545 calorías.

Tamal de pollo: 223 calorías.

Mollete (una pieza): 190 calorías.

¿Qué tan sanos son los chilaquiles?

Una de las ventajas que tienen los chilaquiles es que se hacen con tortillas de maíz, las cuales tienen muchos beneficios para la salud y son la principal fuente de energía, proteínas, fibra y calcio de la dieta mexicana.

Sin embargo, El Poder del Consumidor recomienda no freír alimentos que provienen del maíz para aprovechar la mayoría de sus beneficios y evitar agregar grasas.

Algunos chilaquiles se sirven con una porción de frijol, de acuerdo con El Poder del Consumidor este alimento es un paquete de nutrientes que aporta fibra, proteína y son bajos en grasas saturadas.

Los chilaquiles se puede acompañar de ingredientes como el aguacate. (Foto: Wikimedia Commons)

Riesgo de problemas cardiovasculares

La especialista Ashely Kitchens, en conversación con Eat this, not that, explica que consumir alimentos fritos puede aumentar el riesgo de padecer problemas cardiovasculares.

“Cuando los alimentos se fríen, se vuelven más densos calóricamente porque la parte exterior pierde agua y absorbe la grasa o el aceite”, explica la especialista quien asegura que este tipo de comida puede aumentar los niveles del colesterol malo.

“Los aceites en los que se fríen los alimentos pueden contener grasas trans, que se ha demostrado que aumentan el LDL (colesterol malo)”, este factor se asocia con la presencia de problemas cardiovasculares.

Aumento de peso

Según el sitio especializado de Healthline, los alimentos fritos también pueden contribuir al aumento de peso.

Esto se debe a que contienen un mayor número de calorías que sus versiones sin freír por lo que su consumo en exceso puede llegar a un aumento de peso.

Preparación rendidora para no desperdiciar ni una tortilla dura (Shutterstock)

La salsa de los chilaquiles

Tradicionalmente los chilaquiles llevan salsa verde o roja que se elaboran con diferentes tipos de chile que se encuentran en México.

El Poder del Consumidor explica que los chiles de los que se elaboran ciertas salsas contienen una sustancia llamada capsaicina que tiene propiedades antiinflamatorias y ayuda en la circulación. Asimismo, explican que algunos beneficios para el organismo son:

Vitamina C

Potasio

Magnesio

Las salsas que usan jitomate son una fuente de fibra.

Las salsas hechas de tomate verde son ricas en fibra, calcio, potasio y hierro.

“No existen alimentos ‘buenos’ o ‘malos’, únicamente hábitos alimenticios que nos benefician o perjudican”, explica la Revista del Consumidor de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco). Por lo que es recomendable no consumir chilaquiles de manera excesiva.