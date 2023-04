¿Qué tanto daño hace comer papas fritas?

Para casi todas las personas son irresistibles unas crujientes papas fritas acompañadas de aderezos o salsas ya sea como una botana o como junto a una hamburguesa o milanesa, pero su consumo en exceso podría tener consecuencias negativas para tu salud.

En primer lugar, freír los alimentos puede aumentar la cantidad de calorías ya que pierden agua y absorben grasa. De acuerdo con Heathline, una papa pequeña horneada (unos 100 gramos) contiene 93 calorías y 0.13 gramos de grasa; mientras que la misma cantidad de papas fritas aumenta a 312 calorías y 15 gramos de grasa.

Los riesgos de consumir papas fritas

Según Eat This, Not That! abusar de este alimento podría traer efectos secundarios en tu estómago o corazón, además que son relacionadas a enfermedades como la obesidad.

Un estudio publicado en The American Journal of Clinical Nutrition asegura que si son consumidas más de dos veces a la semana se corre el riesgo de duplicar el riesgo de muerte prematura, más por el aceite que por las papas mismas.

El cuerpo metaboliza las grasas más lentamente por lo que si acostumbras los alimentos fritos tendrás más posibilidades de sufrir de problemas estomacales que se suman a síntomas como náuseas, diarrea, hinchazón y calambres.

Además, es conocido que las grasas trans elevan los niveles de colesterol “malo”, por lo que la revista Neurology concluyó en una investigación que las personas con los niveles más altos de grasas en la sangre tenían hasta un 75 % más de probabilidades de desarrollar Alzheimer o demencia.

Para Healthifyme los daños para el organismo aumentarían si se crean coágulos que se adhieren a las paredes de las arterias e impiden que la sangre llegue al cuerpo, lo que podría provocar accidentes cerebrovasculares y ataques cardiacos.

Por si esto fuera poco generalmente se les añade sal para condimentarlas, por lo que aumenta los niveles de sodio que puede derivar en una presión arterial alta y la retención de líquidos.