No ‘eres para mí’: Julieta Venegas confiesa por qué no come hamburguesas de la cajita feliz

Julieta Venegas explicó la razón por la que no ha comido en cierta cadena de comida rápida. (Foto: Robson90 / Shutterstock / Cuartoscuro)

Desafortunadamente, Julieta Venegas no los quiere con ‘Limón y sal’: la famosa cantante de éxitos como ‘Eres para mí' explicó hace unos días cuál es la razón por la que no come en los restaurantes de una famosa cadena de hamburguesas.

A principios de enero, la intérprete tuvo una entrevista con Yordi Rosado en la que habló sobre las diferentes etapas de vida personal y profesional, una de ellas fue su primera experiencia dentro del mundo laboral.

Julieta Venegas detalló que en su adolescencia estaba interesada en adquirir un teclado para seguir explorando sus habilidades musicales. Para ello, la cantante tuvo que conseguir un trabajo para ahorrar y adquirir el instrumento, así que comenzó a laborar dentro de un McDonald’s.

“La primera vez que trabajé fue en un McDonalds por un mes y después dije ‘no es para mí’”, comentó la artista.

“Nunca volví a comer McDonald’s. De hecho después de eso me volví vegetariana por muchos años”, explicó la cantante, quien hoy en día ya consume proteína animal, pero no ha comido en la cadena de comida rápida en mucho tiempo.

Yordi le preguntó si su mala experiencia tenía relación con la caja registradora, a lo que la cantante explicó que era por todas las tareas que debía realizar.

“No, ¿cuál caja? Son unos explotadores, no empiezas en la caja. Empiezas en la cocina lavando platos, yéndote a no sé qué y haciendo no sé qué, o sea yo traumada”, explicó entre risas la cantante de ‘Me voy’.

Belinda sí es fan de la cajita feliz

A pesar de que Julieta Venegas no consume de McDonald’s, otras celebridades han demostrado su gusto por la cadena de comida rápida, tal es el caso de Belinda, quien a través de sus redes sociales explicó hace unas semanas cómo crea la ‘La Beliburger’.

Fue a través de Tik Tok que la mexicana detalló la manera en la que transforma el platillo principal de la ‘cajita feliz’ para convertirla en su versión de la hamburguesa con“el ingrediente más importante: los nuggets”.

Lo primero que hace es quitar los pepinillos, luego Belinda dice: “partimos nuggets en pedacitos y los metemos en la hamburguesa”, agrega mostaza miel, una salsa llamada Sweet ‘N Sour y salsa kétchup.

“Y es así como se prepara una ‘Beliburger’”, dice la cantante antes de darle una buena mordida mientras toda la mesa y el restaurante aplaude.