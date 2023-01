Julieta Venegas habla sobre su divorcio de Álvaro Henríquez: ‘Se enamoró y me dejó'

El pasado 2 de enero, Yordi Rosado publicó en su canal de YouTube una entrevista con la cantautora Julieta Venegas para hablar sobre distintos momentos de su vida como artista. En aquella plática, la cantante reveló algunos detalles de sobre su divorcio y el primer trabajo que tuvo.

La intérprete de ‘Limón y sal’ estuvo casada con el líder de Los Tres, Álvaro Henríquez, de 1998 hasta principios de 2000. Venegas reveló que al momento de contraer matrimonio ambos vivían en diferentes países.

“Lo conocí porque es músico y nada de locos porque él siempre vivió en Chile y yo en México. O sea, nos casamos, pero cada quien vivió en su país”, explicó Julieta Venegas antes de compartir la razón de su separación.

“Nadie se mudó de su país, nunca se solucionó. Bueno, nos separamos más o menos rápido por algo que sucedió. Él me escribió una canción súper romántica, muy bonita, que se llama ‘No me falles’, que es hermosa. El videoclip que hizo de esa canción salió una actriz de la cual se enamoró y me dejó”, explicó Julieta, quien dejó visiblemente sorprendido a Yordi Rosado.

Sin embargo, la cantante aseguró que hoy en día lo considera como “algo muy gracioso”, pero que en su momento fue algo que le lastimó.

“Es como muy chistoso que haya sucedido en el videoclip de una canción que se llama ‘No me falles’”, aseguró la intérprete entre risas que compartió con el periodista mexicano.

Julieta Venegas habla de su primer trabajo

Así mismo, la cantautora se sinceró sobre su primera experiencia dentro del mundo laboral antes de convertirse en una artista profesional.

Julieta dijo que, mientras vivía en San Diego, trabajó en un McDonalds para ahorrar y comprarse un teclado nuevo.

“La primera vez que trabajé fue en un McDonalds por un mes y después dije ‘no es para mí’”, comentó la cantante, que aseguró no haber tenido la mejor experiencia mientras laboraba ahí.

Yordi le preguntó si tenía relación con la caja registradora, a lo que Julieta explicó que era por todas las tareas que debía realizar.

“No, ¿cuál caja? Son unos explotadores, no empiezas en la caja. Empiezas en la cocina lavando platos, yéndote a no sé qué y haciendo no sé qué, o sea yo traumada”, explicó entre risas la cantante de ‘Me voy’.