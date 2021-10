¿Plásticos en tu pizza o hamburguesa? Un nuevo estudio los encuentra en Pizza Hut y McDonald´s

Si eres fan de la comida rápida, puede que hayas consumido ftalatos, compuestos usados como plastificantes que se aplican para producir tubos industriales y jabones, así lo reveló un nuevo estudio de la Universidad de Washington.

Phthalate and novel plasticizer concentrations in food items from U.S. fast food chains: a preliminary analysis analizó 64 productos de las cadenas de comida rápida McDonald’s, Burger King, Pizza Hut y Domino’s Pizza.

Entre nuggets, burritos, pizzas y hamburguesas los investigadores descubrieron que el 81 por ciento de los alimentos contienen ftalatos DnBp y un 70 por ciento ftalatos DEHP.

Los compuestos no son aptos para el consumo humano, ya que se usan para realizar shampoos, pisos de vinilo y guantes de hule.

consecuencias de ingerir los componentes encontrados podrían derivar en cáncer, infertilidad y trastornos por déficit de atención en niños.

‘’Nuestros hallazgos preliminares sugieren que los plastificantes abundan en las comidas preparadas disponibles en los populares restaurantes de comida rápida. Estos datos apoyan las observaciones anteriores de que el consumo de alimentos altamente procesados y preparados contribuye a la exposición humana a los ortoftalatos’', comenta la investigación.

Añade que estos resultados tienen implicaciones para la equidad en salud, ya que las personas negras en Estados Unidos informan un mayor consumo de comida rápida que otros grupos raciales.