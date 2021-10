Alerta sanitaria: Cofepris prohíbe las tabletas negras ‘Black is the New Blue’

El producto ADUL-T, o tabletas negras, que se publicita con la leyenda Black is the New Blue, no cuenta con registro sanitario emitido por la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), dijo el regulador este jueves.

Así, la autoridad decidió emitir una alerta, y en su comunicado expone que no hay evidencia ni estudios que garanticen la seguridad, calidad o eficacia del producto.

“Cofepris emite una alerta sanitaria por el riesgo para la salud que representa para cualquiera que lo consuma”, dice el documento de la comisión.





Tras la emisión de la alerta sanitaria, el producto ADUL-T no deberá ser comercializado por ninguna vía, ni distribuido por servicios de paquetería o mensajería, ni ser publicitado, y quienes realicen dichas actividades podrán ser acreedores a sanciones administrativas, dijo la Cofepris.

Añadió que dichas tabletas negras tampoco pueden ser publicitadas como suplemento alimenticio, debido a que no cumplen con las condiciones establecidas por la legislación sanitaria para ser consideradas como tal.

Recomendaciones para la población

Con la expedición de la alerta sanitaria que restringe la venta de las tabletas negras ADUL-T, la Cofepris llamó a la población a no adquirir ni usar el producto, a realizar una denuncia sanitaria sobre su venta, en la página www.gob.mx/cofepris, y consultar a profesionales de la salud en caso de padecer algún padecimiento relacionado a la disfunción eréctil.