‘Black is the New Blue’: ¿Qué contienen las pastillas ‘tachadas’ de peligrosas por la Cofepris?

La Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) informó que las tabletas ADUL-Tque se publicita con la leyenda Black is the New Blue, no cuenta con registro sanitario emitido, por lo que emitió una alerta y prohibió su comercialización.

Pero, a todo esto, ¿cuáles son los componentes de estas tabletas que prometen arreglar tu salud sexual? Te contamos al respecto:

De acuerdo con la página de Cómpralo Tv, los ingredientes de las tabletas son:

- Goji, que describen como un afrodisiaco y vasodilatador natural. Se trata de pequeños frutos rojos que tienen una larga tradición en la medicina naturista oriental. Es un potente antioxidante.

- Biotina. En la página exponen que regula la insulina. La sustancia se compone de vitamina B7 y B8. Se usa para la caída del cabello y uñas quebradizas.

- Tiamina. De acuerdo con el portal de Cómpralo Tv, aporta energía. Se trata de vitamina B1, que en efecto, proporciona energía, principalmente al sistema nervioso y al cerebro.

- Vitamina C, que fortalece vasos sanguíneos.

- Jengibre. Su principal función, de acuerdo con la página de comercio electrónico, es aumentar la libido y mejorar la circulación. Es una planta de sabor picante.

- Ginseng. Lo presentan como un estimulante sexual. Se trata de una planta china que contribuye a revitalizar el organismo.

- Maca negra. Su principal función, según la página web, es el incremento del deseo sexual.

-Ortiga. Planta medicinal que se usa para trastornos digestivos.

- L-arginina. Aminoácido que ayuda a la producción de linfocitos

- L-glutamina. De acuerdo con el portal favorece el crecimiento y regeneración muscular.

En la página también se explica que prolonga el rendimiento sexual de una manera natural y sin acelerar el ritmo cardíaco.

Con la expedición de la alerta sanitaria que restringe la venta de las tabletas negras ADUL-T, la Cofepris llamó a la población a no adquirir ni usar el producto, a realizar una denuncia sanitaria sobre su venta, en la página www.gob.mx/cofepris, y consultar a profesionales de la salud en caso de padecer algún padecimiento relacionado a la disfunción eréctil.