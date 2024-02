¿Para qué sirve el té de berberina, el ‘Ozempic natural’?

Los remedios que se buscan para bajar de peso muchas veces provienen de la cocina, del agua con limón a la oleada de infusiones como té verde, romero o de ‘barberries’, los frutos de una planta que contiene berberina, una sustancia considerada popularmente como ‘Ozempic natural’.

En los últimos años, se ha visto que actores e influencers promocionan en sus redes sociales más que solo brebajes caseros, muchos más perjudiciales que benéficos, como el café con aceite de coco o la cucharada de aceite de oliva en ayunas.

Ahora los famosos también hablan del Ozempic, un medicamento que requiere receta y ha sido usado por celebridades, el cual incluso es considerado como un motivo de preocupación por los fabricantes de snacks en Estados Unidos y tiene alta demanda o escasez en algunos países.

¿En verdad un té puede ser lo mismo que el famoso Ozempic?, ¿conviene mejor tomar tés con barberina? Antes de que corras a buscar esta infusión de ‘moda y de novedad’, te contamos qué tanto se ha probado.

Ozempic es un medicamento para personas con diabetes tipo 2 y se ha usado como tratamiento contra la obesidad. (Shutterstock)

¿Qué es Ozempic y para qué sirve?

El Ozempic es el nombre comercial de la semaglutida, un fármaco que se comercializa por el laboratorio danés Novo Nordisk.

María Josefa García Barrado, profesora titular de Farmacología de la Universidad de Salamanca, explica en un artículo de The Conversation que este fármaco originalmente se desarrolló como tratamiento de la diabetes tipo 2.

“Ahora también se ha convertido en un valioso recurso contra la obesidad”, agrega la especialista, porque tiene un efecto para disminuir el apetito y ralentizar el vaciado gástrico, así ayuda a prolongar la sensación de saciedad y reduce las ganas de comer.

“En todo caso, este tratamiento siempre es el complemento a una dieta baja en calorías y un aumento de la actividad física. Es decir, debe llevar asociados cambios de hábitos en estos dos ámbitos de nuestra vida”, agrega la experta.

Los hogares con usuarios de GLP-1 reducen sus compras de snacks, pasteles y helados. (George Frey/Bloomberg)

¿Qué es la berberina?

En medio de todo esto, encontramos a la berberina, un ingrediente que ha sido llamado popularmente el ‘Ozempic de la naturaleza’ y que se vende en forma de suplementos o como parte de infusiones.

A diferencia del Ozempic, estos productos con berberina no requieren receta médica y están a la venta en sitios de en línea, lo cual resulta atractivo a los usuarios.

Según MedlinePlus, de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, la barberina es un compuesto que se encuentra en plantas como el agracejo europeo, el sello de oro, el hilo de oro, la uva de Oregón, el filodendro y la cúrcuma de árbol.

¿Qué tés tienen berberina?

Usualmente, se venden tés ricos en este compuesto, los cuales se elaboran con raíces de plantas secas ricas en berberina, principalmente agracejo (Berberis vulgaris) o con sus frutos, unas bayas llamadas ‘barberries’.

Las bayas del agracejo son agrias, ligeramente dulces y rojas, su té a veces se sirve con limón, jengibre o canela para matizar su sabor.

Berberis vulgaris Berberis vulgaris son arbustos que dan frutos rojos. (Foto: Wikimedia Commons).

Posibles beneficios: ¿Qué hace la berberina en el cuerpo?

Las plantas con barberina y sus frutos se han usado en la medicina tradicional china (desde hace más de 400 años) y en la ayurvédica (en la cual hay ingredientes de moda como la cúrcuma).

Sin embargo, la médico especialista Melinda Ring dijo a National Geographic que describir a la berberina como “el Ozempic de la naturaleza es exagerado”.

La cúrcuma y la berberina se han usado en la medicina ayurvédica, pero no son lo mismo. (Foto: Especial).

Según Healthline, las bayas de agracejo contienen compuestos beneficiosos, entre los que destaca la una alta concentración de berberina, un compuesto terapéutico con actividad antioxidante y se estudia por sus posibles beneficios para:

Reducir los niveles de azúcar y colesterol en sangre.

Ralentizar la progresión de ciertas células cancerosas.

Combatir infecciones.

Efectos antiinflamatorios.

Antioxidante: puede ayudar contra el daño celular que causa enfermedades crónicas.

Pero a la fecha estas plantas no son una cura para ninguna enfermedad ni es un tratamiento médico; es más, muchos de sus beneficios aún no son concluyentes, menos aún cuando hablamos de infusiones, ya que en general no se investiga a los tés, sino a la berberina sola.

Agracejo europeo con frutos ricos en berberina. (Foto: Wikimedia Commons).

Contra problemas gastrointestinales

Healthline explica que las bayas de agracejo se han utilizado durante siglos en la medicina tradicional para tratar problemas digestivos, infecciones y afecciones cutáneas.

Mientras que Cleveland Clinic agrega que en la medicina china la berberina se ha usado principalmente para tratar la diarrea y otras infecciones gastrointestinales. La berberina tiene un efecto que ralentiza el tránsito en el intestino, pero falta más investigación al respecto.

¿Cuánto se adelgaza con la berberina?

National Geographic menciona que la berberina podría asociarse con una leve pérdida de peso: “Este hecho ha llevado a la gente a probarla como sustituto de medicamentos para perder peso, como la semaglutida (el ingrediente activo de Ozempic y Wegovy) o la tirzepatida (el ingrediente activo de Mounjaro)”.

Las bayas de agracejo son ricas en berberina y se han usado en la medicina tradicional. (Foto: Shutterstock).

La experta Melinda Ring dijo a dicho sitio que la berberina tiene un efecto muy limitado en la pérdida de peso, “de la magnitud de dos a tres kilos”, mientras que medicamentos como Wegovy o Mounjaro podrían reducir entre 10 y 15 kilos.

Ambos compuestos funcionan diferente, agrega National Geographic:

Semaglutida : imita una hormona que se produce después de comer en el cuerpo después de comer, lo cual reduce el hambre .

: imita una hormona que se produce después de comer en el cuerpo después de comer, lo cual . Berberina: la posible pérdida de peso deriva quizá de sus efectos sobre los niveles de azúcar en sangre, hay muy pocos estudios en humanos al respecto.

De cualquier modo, la mejor forma para bajar de peso de forma segura es consultar a un especialista certificado, ya que ninguna de estas opciones funciona mágicamente.

Hay todo tipo de remedios caseros como el café con limón para bajar de peso, pero pocas veces funcionan este tipo de mezclas. (Foto: Especial)

Podría ayudar a controlar el azúcar

Healthline dice que estos pequeños frutos del agracejo podrían ser beneficiosos para personas con diabetes, de nuevo por su berberina, la cual ha mostrado en estudios que mejora la respuesta de las células a la hormona insulina y esto puede ayudar a reducir los niveles de azúcar en sangre.

Sin embargo, los estudios se han centrado en suplementos de berberina y extracto de agracejo, “no está claro si el consumo de agracejos frescos o secos tendría efectos comparables en el control del azúcar en sangre”.

Antiinflamatorio

La berberina probablemente actúa como un potente agente antiinflamatorio, dice Healthline.

¿Combate el cáncer?

Los tés de agracejo se promueven por este efecto relacionado con la berberina, pero no es tan sencillo.

La berberina actúa como antioxidante, el cual ayuda a combatir el daño oxidativo asociado al desarrollo del cáncer, según Healthline también se analiza si podría prevenir el crecimiento de tumores, pero nada comprobado hasta ahora.

Las bayas son nutritivas

Más allá de los efectos de la berberina, las bayas de agracejo tienen otros compuestos beneficiosos y son muy nutritivos, dice Healthline, “son una excelente fuente de vitamina C”.

También tienen un buen contenido de zinc, manganeso y cobre, que ayudan a reforzar el sistema inmune y la prevención de enfermedades; además de antocianinas, pigmentos vegetales beneficiosos.

El té de bayas se combina con jengibre para matizar su sabor. (Foto: Especial)

¿Cómo se toma la berberina?

La berberina usualmente se encuentra en cápsulas secas, extractos líquidos y pomadas o geles, los cuales se producen con las bayas enteras, pero pueden tener efectos secundarios en dosis altas, como malestar estomacal y diarrea.

“Debido a la escasa investigación en humanos, no existe una dosis recomendada para los suplementos de agracejo o berberina”, advierte Healthline.

Las bayas de agracejo en general se consideran seguras en cantidades de cocina, y son una buena fuente de berberina, así que resultan una buena opción para aprovechar sus posibles beneficios. Son de sabor ácido y un poco dulce ¿m se pueden comer de varias formas:

Crudas

En mermelada

Ensaladas

Jugos

Infusiones

Efectos secundarios: ¿Quién no puede tomar berberina?

El tratamiento de Ozempic para adultos con obesidad, sobrepeso y comorbilidades fue autorizada en 2021 por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) y en 2022 por la Agencia Europea de Medicamentos (EMA).

En tanto, la FDA no regula la seguridad y eficacia de suplementos como la berberina, por lo cual hay que tener mucha cautela con esas recomendaciones de productos naturales, ya que esto no los vuelve exentos de tener efectos secundarios.

Sin embargo, The New York Times dice que si bien los suplementos no son necesariamente peligrosos, preocupa la calidad, pues los fabricantes podrían agregar otros ingredientes que causen daños.

No existen dosis recomendadas ni suficientes estudios de seguridad, por lo cual se recomienda evitar los suplementos a niños, mujeres embarazadas o lactantes.