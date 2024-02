¿Qué famosos usaron Ozempic para bajar de peso?

Kelly Osbourne, Tracy Morgan y Amy Schumer, son algunas de las celebridades que han tomado Ozempic, un medicamento que se asocia con la pérdida de peso por sus efectos en los niveles de azúcar en la sangre.

De acuerdo con Medical News Today, Ozempic es una inyección aprobada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) para ayudar a las personas con diabetes tipo II a mejorar sus niveles de glucosa.

Al igual que algunos remedios caseros, como el agua de limón o té de jengibre, Ozempic ha sido señalado en redes sociales de ayudar al cuerpo a bajar de peso, pero la realidad es que la FDA no aprueba a este medicamento con esa finalidad.

“Ozempic solo está aprobado para la diabetes... No hace nada mágico para el metabolismo”, aseguró el especialista Charlie Seltzer en conversación con Healthline.

Ozempic es un medicamento hecho para las personas que padecen diabetes. (George Frey/Bloomberg)

¿Qué celebridades toman Ozempic?

Aunque existen medicamentos relacionados con la pérdida de peso, en años recientes Ozempic ha sido señalado de utilizarse por algunas celebridades.

Los resultados del Ozempic en la pérdida de peso se siguen estudiando por sus posibles efectos secundarios, te contamos de algunas personalidades que han confirmado tomarlo.

Kelly Osbourne

La cantante Kelly Osbourne, hija de Ozzy y Sharon Obsbourne, ha sido criticada en redes sociales por promover el uso estético de Ozempic. En conversación con E! News, la famosa abordó sus polémicas declaraciones:

“Hay un millón de formas de perder peso, ¿por qué no hacerlo a través de algo que no es tan aburrido como ejercitarse?”.

Kelly Osbourne dijo que quienes critican el uso de Ozempic para perder kilos es porque no pueden pagar por el tratamiento. (Foto: instagram / @kellyosbourne).

Sharon Osbourne

En noviembre de 2023, Sharon Osbourne, personalidad de televisión, reveló a The Daily Mail que había tomado Ozempic, pero que lo ha dejado por los posibles efectos secundarios.

“Empecé a tomar Ozempic en diciembre y hace tiempo que lo dejé... Se puede perder mucho peso y es fácil volverse adicto, lo que es muy peligroso. Yo no podía dejar de perder peso... no puedo permitirme perder más”, confesó Sharon.

Sharon Osboure advirtió sobre el riesgo de adicción con el uso de Ozempic para bajar de peso. (Foto: Instagram / @sharonosbourne).

Tracy Morgan

Tracy Morgan, actor y comediante conocido por su participación en cintas como Muerte en el funeral (2012), reveló en agosto de 2023 que toma Ozempic.

Morgan fue invitado al show Today with Hoda & Jenna en donde se le preguntó si ha estado trabajando en su cuerpo. El actor respondió velozmente: “No, eso es Ozempic”.

“Así es como perdí este peso. Fui a por una receta y conseguí Ozempic”, explicó Tracy Morgan.

Tracy Morgan reveló en 2023 que toma Ozempic. (Foto: Instagram / @tracymorgan)

Amy Schumer

Amy Schumer, actriz y conductora, compartió que tomaba Ozempic, pero sufrió de algunos efectos secundarios, por lo que decidió dejar el fármaco.

“Hace como un año, lo probé. Yo era una de esas personas que se sentía tan mal y no podía jugar con mi hijo”, comentó Schumer en el programa de Watch What Happens Live with Andy Cohen. Además, la actriz criticó a las celebridades que mienten de no usar Ozempic.

Amy Schumer reveló que dejo de tomar Ozempic. (Foto: Instagram / @amyschumer)

Elon Musk

A principios de octubre de 2022, una usuaria de X, red social antes conocida como Twitter, le preguntó a Elon Musk si hacía ejercicio o comía saludable. El empresario contestó que hacía ayuno intermitente y tomaba Wegovy.

De acuerdo con Healthine, Wegovy es un medicamento que contiene los mismos principios activos que el Ozempic, pero tiene distintos usos aprobados.

Elon Musk reveló que toma un medicamento similar al Ozempic. (Foto: EFE / X / elonmusk)

¿Qué efectos produce el Ozempic?

A pesar de que Ozempic ha sido señalado de ayudar a bajar de peso, de acuerdo con un aviso de la Secretaría de Salud, el medicamento solamente se debe utilizar para tratar problemas de diabetes y se requiere de una receta médica para su compra.

Según Healthline, en ciertos casos, el Ozempic ha resultado en algunos efectos secundarios temporales como: dolores de cabeza, cansancio, inflamación, diarrea y náuseas.

Sin embargo, en ciertas personas se han visto efectos más graves como problemas en los riñones, pancreatitis, enfermedades en la vesícula, hipoglucemia y hasta bajos niveles de la glucosa en la sangre.

Es por ello que, antes de consumir Ozempic, se recomienda acudir con un especialista para obtener una valoración médica y evitar posibles complicaciones.