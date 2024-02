¿Cuánto pagó Pedro Sola por confundir marcas de mayonesa?

En 2008, el conductor Pedro Sola, quien aparece en un programa matutino con Daniel Bisogno, cometió un error al confundir una marca de mayonesa que estaba promocionando, esta situación resultó en una multa que superaba los 70 mil pesos.

Pedro Sola es un presentador de televisión que, desde 1996, forma parte de Ventaneando en el que comparte la pantalla chica con personalidades como Pati Chapoy.

Desde el pasado 14 de febrero, el incidente de Pedro Sola con la marca de mayonesa ha vuelto a ser mencionado por un nuevo comercial que protagonizó el conductor.

Pedro Sola protagonizó un error en 2007 que en la actualidad es un meme. (Instagram: @tiopedritosola)

¿Cómo fue el error de Pedro Sola con las marcas de mayonesa?

El error de Pedro Sola ocurrió en uno de los cortes comerciales de Ventaneado, cuando el presentador tenía que promocionar la mayonesa de la marca Hellmann’s, pero la confundió por McCormick.

“Unos pedacitos de pollo empanizado y el toque especial está en ponerle... ¡mayonesa McCormick! ¡Ay perdón, Hellmann’s!”.

Aquel error de Pedro Sola ha sido recordado en diferentes ocasiones por sus compañeros, como Daniel Bisognio, quien en conversación con Roger González en 2020 compartió algunos detalles de lo que sucedió.

Al confundir las marcas de mayonesa en 2007, Pedro Sola recibió una multa. (Foto: YouTube / @PedroSolaOficial)

“Todavía le siguen descontando... es de las mejores historias de mi vida... la de la mayonesa lleva como 15 años”. Entre risas, Daniel Bisogno recordó que Pedro Sola había ensayado su parte del comercial de la mayonesa, antes de confundir la marca.

Asimismo, en X, red sociales antes conocida como Twitter, o Facebook, la confusión de Pedro Sola se ha convertido en un meme.

¿Cuánto pagó Pedro Sola por el error de la mayonesa?

Además de sus compañeros, ‘Pedrito’ Sola también ha platicado de su error con la mayonesa. En 2018, por medio de su canal de YouTube, el conductor compartió que después de su error tuvo que pagar una multa.

“Aparte del error tremendo, yo sé lo que cuestan las menciones comerciales en la televisión... al final de cuentas no ocurrió gran cosa, tuve que pagar para ejemplificar a los demás conductores que hay que tener más cuidado”.

Aunque en aquella ocasión Pedro Sola no mencionó la cantidad que pagó, en 2021 reveló al programa Hoy que fue de 75 mil pesos.

“Fue muy vergonzoso... (tuvo que pagar) 75 mil pesos que me descontaron de a cinco la quincena... me equivoqué en el nombre de la mayonesa, no supe qué hacer, casi me morí, pensé que me iban a correr”, aseguró Sola.

Sin embargo, tras 17 años, el pasado 14 de febrero Pedro Sola repitió el comercial de la mayonesa Hellmann’s en un ‘sketch’ en el que la marca lo perdona por su error.