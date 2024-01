No hagas un ‘Pedrito Sola’: Lista de mayonesas y aderezos reprobadas por Profeco

¿Sabes qué le pones a tu torta y a tu sándwich de todos los días? La mayonesa se ha convertido en uno de los aderezos cotidianos en México, aunque no todas son de la misma calidad y pueden impactar de diversas maneras en tu salud.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) se puso “bate que bate” con la mayonesa en su edición de enero de la Revista del Consumidor, donde publica un estudio de calidad realizado a 24 marcas (9 mayonesas normales y 6 reducidas en grasas, 9 aderezos y un aderezo de mayonesa).

El Diccionario enciclopédico de la Gastronomía Mexicana explica que la mayonesa data del siglo XVIII y su creación se le atribuye al duque de Richelieu, aunque también pudo ser creada por un cocinero que formaba parte de su corte.

En el Cocinero Mejicano (1831) se le describe como una salsa proveniente de Francia, cuyo nombre viene de Mayoni: “es sabrosa y delicada y se usa en las mejores mesas, apenas habrá una casa donde no se tenga su método particular de hacerla”.

¿De qué está hecha la mayonesa?

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) distingue a la mayonesa tradicional (yema, vinagre y aceite) de la industrializada (aceite vegetal, yema de huevo líquida comercial o su equivalente, jugo de limón opcional, agua, vinagre, azúcares, sal, saborizantes, especias, condimentos, aditivos alimentarios).

Esto se diferencia de un aderezo, que puede parecerse, pero tiene menos aceite vegetal, yema y no contienen sellos de advertencia porque en su composición hay más agua.

La mayonesa es el resultado de una emulsión de yema de huevo. (Foto: Shuttertsock)

¿Qué tan saludable es la mayonesa?

De acuerdo con Profeco, una mayonesa casera es una mejor opción para la salud, pero si decides comprarla debes considerar que el exceso puede afectar a tu cuerpo por la alta cantidad de sodio, calorías, azúcares, o grasas saturadas.

Esto es lo que pasa si consumes mucha mayonesa industrializada de forma cotidiana:

Podrías dañar tus riñones: para mantener saludables estos órganos se aconseja controlar el consumo de azúcar , grasa, sodio y sal.

estos órganos se aconseja controlar el , grasa, sodio y sal. Podrías subir de peso: una cucharada de mayonesa contiene alrededor 103 calorías y altos niveles de grasas saturadas , pues su composición principal es aceite.

, pues su composición principal es aceite. Aumento en azúcar en la sangre.

Riesgo de presión alta.

Riesgo de enfermedades cardiovasculares.

Existen versiones caseras de la mayonesa. (Foto: Wikimedia Commons)

Mayonesas y aderezos reprobados por Profeco

Luego de estudiar contenido energético, grasa, sodio, veracidad de la información, contenido neto, proteína, acidez y pH, estos fueron los productos reprobados en la Revista del Consumidor.

Cabe destacar que la razón de ser ‘reprobadas’ es por su etiquetado, es decir, las marcas no informaron correctamente al consumidor sobre el contenido, ingredientes y demás; o bien, usaron frases que no pudieron probar o no usaron el tamaño y tipo de letra adecuados. McCormick y Heinz tuvieron muchas incidencias de este tipo.

Incumple contenido neto

Best Foods Real (mayonesa, México, 473 ml): no es veraz porque incumple en contenido neto e información al consumidor, declara 473 ml de contenido neto y contiene 428 ml.

No comprueban sus frases y más

Heinz (mayonesa con limón, México, 370 gramos): incumple con información al consumidor y no prueba las frases “ Especialmente elaborad a con ingredientes de la más alta calidad”, “ Su sabor único Heinz”; además, no pone al jugo de limón dentro de azúcares añadidos, según la norma de etiquetado.

(mayonesa con limón, México, 370 gramos): incumple con información al consumidor y no prueba las frases “ a con ingredientes de la más alta calidad”, “ Heinz”; además, no pone al jugo de limón dentro de azúcares añadidos, según la norma de etiquetado. Heinz (mayonesa, México, 170 gramos): no prueba las frases “ Ingredientes de la mejor calidad ” y “ Su sabor casero es único ”. Tampoco coloca al jugo de limón dentro de los azúcares añadidos ni cumple con el mínimo de proteína para ser una mayonesa reducida en grasa.

(mayonesa, México, 170 gramos): no prueba las frases “ ” y “ ”. Tampoco coloca al jugo de limón dentro de los azúcares añadidos ni cumple con el mínimo de proteína para ser una mayonesa reducida en grasa. Heinz (mayonesa reducida en grasa, México, 390 g): no demuestra la frase “ El sabor de nuestra mayonesa que conoces ”, tampoco coloca al jugo de limón dentro de los azúcares añadidos, su nombre en la etiqueta no tiene el mismo tipo y tamaño de letra, ni tiene el mínimo de proteína para ser reducida en grasa.

(mayonesa reducida en grasa, México, 390 g): no demuestra la frase “ ”, tampoco coloca al jugo de limón dentro de los azúcares añadidos, su nombre en la etiqueta no tiene el mismo tipo y tamaño de letra, ni tiene el mínimo de proteína para ser reducida en grasa. Kraft (mayonesa reducida en grasa, tipo casero, México, 650 g): no demostró la frase “Tipo Casero” y no cumple con el mínimo de proteína para ser reducida en grasa.

(mayonesa reducida en grasa, tipo casero, México, 650 g): no demostró la frase “Tipo Casero” y no cumple con el mínimo de proteína para ser reducida en grasa. Hellmann’s (aderezo con aceite de canola liviana, México, 220 g): incumple etiquetado porque el término ‘liviana’ es potencialmente engañoso y carece de sentido.

(aderezo con aceite de canola liviana, México, 220 g): incumple etiquetado porque el término y carece de sentido. La Costeña (aderezo de mayonesa light, México, 420 g): el término ‘light’ es usado para comparar el contenido de calorías entre aderezo de mayonesa y mayonesa, pero debería compararse con un aderezo nada más.

Las mayonesas reprobadas por Profeco incumplen con el etiquetado o el contenido. (Foto: Revista del Consumidor)

Incumple etiquetado porque no tiene el mismo tipo y tamaño de letra

McCormick (mayonesa con jugo de limones, México, 190 gramos)

(mayonesa con jugo de limones, México, 190 gramos) Hellmann’s (aderezo light, México, 355g)

Hellmann’s (aderezo sabor mayonesa, ligera, con jugo de limón, México, 190 g): también incumple etiquetado por la leyenda engañosa ‘precio especial’.

McCormick Balance (aderezo con aceite de aguacate, México, 315 g)

McCormick Balance (aderezo con aceite de ajonjolí, México, 315g)

McCormick Balance (aderezo con aceite de almendras, México, 315 g)

(aderezo con aceite de almendras, México, 315 g) McCormick Balance (aderezo con aceite de canola, México, 315 g)

McCormick (aderezo con jugo de limones light, México, 425 g)

El diferente tipo y letra en el etiquetado fue un error común por el cual reprobaron varias mayonesas. (Foto: Revista del Consumidor).

Mayonesas y aderezos aprobados por Profeco

Estas marcas no tuvieron incidencias en el estudio de la Revista del Consumidor, pero no quiere decir que son más saludables simplemente por aparecer en este listado, sino que cumplieron con las normativas en sus etiquetados y contenido.

Sin embargo, varias de ellas tienen un alto contenido de sodio y azúcares, por lo que deberías revisar el etiquetado con cuidado si buscas una buena opción para tu salud.

La Costeña: mayonesa con jugo de limón, México, 190 g.

Great Value: mayonesa con jugo de limón, México, 870 g.

Maille: mayonesa fina, Francia, 320 g

Maille: mayonesa fina gourmet, Francia, 320 g

Member’s Mark: mayonesa, México, 3.35 kg

Aurrera: mayonesa con jugo de limón, México, 870 g, reducida en grasa

Hellmann’s: mayonesa reducida en grasa, clásica, México, 190 g

Kraft: mayonesa reducida en grasa, con jugo de limón, México, 650 g

Hellmann’s vegana (aderezo 100% vegetal, Polonia, 280 ml)

Mayonesas y aderezos con más y menos grasa. (Foto: Revista del Consumidor)