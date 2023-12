Inicia ‘fit’ 2024: Estas son las 8 bebidas y alimentos ‘reprobados’ por la Profeco en 2023

¿Consumes con frecuencia alimentos o bebidas procesadas? ¡Aguas! La Profeco revisó, a lo largo de 2023, diversos productos que podrían ser nocivos para la salud si se ingieren en exceso.

Yogures, harinas para hot cakes o cereales, fueron algunos de los alimentos que no se ‘escaparon’ del análisis de la dependencia. Incluso, bebidas ‘populares’ fueron ‘vetadas’ por la Profeco, entre ellas están: refrescos, tequila, vodka y hasta los jarabes para preparar agua.

Así que si uno de tus propósitos de 2024 es mantener una vida saludable o fit, te recomendamos leer el recuento de todas las marcas que ‘engañaron’ al consumidor -por exceso de calorías o un mal etiquetado-, pero a la Procuraduría del Consumidor no.

Revista del Consumidor: ¿Qué marcas de alimentos procesados ‘prohíbe’ la Profeco?

A pesar de que existen diversos alimentos procesados en el mercado, la Profeco solo analizó en 2023 cinco productos: yogures, cereales, galletas, moles y harinas para preparar hot cakes. Estas son las marcas dañinas.

1. Los yogures griegos más dañinos, según Profeco

¿Desayunas yogur griego? ¿Sabías qué este producto es rico en proteína, pero también puede ser contraproducente para la salud por contener edulcorantes y grasas?

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) analizó 25 marcas para revisar si este producto contiene exceso de azúcares, además si cumple con el aporte nutrimental, contenido declarado, grasas y microorganismos viables. En conclusión, esta dependencia tachó y aprobó los siguientes marcas de yogures.

La Profeco 'vetó' y aprobó algunas marcas de yogures. (Shutterstock)

Marcas de yogur griego con más azúcar

Lala griego frutos rojos 120 gramos.

120 gramos. Lala griego natural 120 gramos.

120 gramos. Yoplait griego redmix 120 gramos.

120 gramos. Chobani 150 gramos.

150 gramos. Yoplait griego 145 gramos.

Marcas de yogur griego que no contienen azúcar

Chobani zero sugar 150g.

sugar 150g. Lala griego zero 120g.

zero 120g. Fage 150g.

2. Los cereales para bebé que no son ‘tan buenos’, según Profeco

¿Tú bebé cena cereal? Saca lápiz y papel porque la Profeco también se dio a la tarea de analizar cereales para bebés a través de un estudio en la Revista del Consumidor y el resultado podría desagradarte.

La Procuraduría Federal de Consumidor estudió 30 marcas de estos productos que consumen menores de edad, es decir: 3 cereales para niños de corta edad, 1 cereal reducido en azúcar para corta edad, 9 cereales para lactantes, 7 alimentos para corta edad, entre otros.

Para obtener un resultado, consideró que las marcas cumplieran con su etiquetado y con las especificaciones de preparación o uso, la marca, lote, contenido, neto y caducidad.

La Profeco también analizó cereales para bebés.

¿Cuáles son los mejores cereales para bebé?

Los cereales para niños de corta edad mejor evaluados fueron: Gerber y Nestum (Nestlé), ya que presentaron una menor cantidad de azúcares y grasas por cada porción.

En el caso de cereal para lactantes, Gerber de arroz fue el mejor, además de los siguientes mejor calificados: Nestum de avena (cereal para lactantes) y Gerber orgánico (cereal para lactantes).

¿Cuál fue el único cereal para bebé reprobado?

La marca que reprobó el examen fue Cerelac Nestlé (cereal con leche reducido en azúcar) porque las indicaciones no son claras, ya que no tiene la leyenda: ‘Utilícese leche o fórmula, pero no agua’. Este fue el único producto que no pasó los requisitos de la Profeco.

3. Las galletas de animalitos y Marías son ‘dañinas’ para la salud, según Profeco

Si acompañas tu café con galletas Marías o de animalitos, lo mejor será que leas la información que publicó la Profeco. La dependencia advierte que estos productos pueden ser dañinos para la salud.

Por esta razón, estudió 18 marcas de galletas Marías: tres similares a ellas, 18 de galletas saladas y 9 de animalitos, con el objetivo de identificar la cantidad de azúcares, sodio, grasas y calorías.

Las galletas de animalitos tienen alto contenido de sodio, según Profeco.

¿Qué marcas de galletas son dañinas para la salud?

En el análisis, la Profeco encontró que las marcas de galletas de animalitos y Marías contienen:

Todas las marcas tienen exceso de calorías.

Cuenta con exceso de sodio.

Las galletas Cuétara, Golden Hills y Precíssimo añaden azúcares y no lo declaran.

añaden azúcares y no lo declaran. Cuétara de galletas de animalitos es la que contiene el mayor índice de azúcares.

Las marcas que no tienen azúcar contienen jarabe o edulcorantes sintéticos, como Gullón y Marbú.

4. Los moles industrializados ‘tachados’ por la Profeco

¡En tu mero mole! Si este platillo típico mexicano es de tus favoritos, toma nota porque la Profeco analizó moles industrializados y sus posibles efectos secundarios en el organismo.

De acuerdo con la Revista del Consumidor, a diferencia de los moles caseros que solamente utilizan ingredientes básicos como chiles, agua y aceites, en las versiones industrializadas añaden elementos como: conservadores para evitar el crecimiento de hongos, colorantes para unificar el color de cada lote, además de potenciadores de sabor.

El consumo en exceso de estos ingredientes podría ser más perjudicial para la salud que las versiones caseras de los moles, advierte la dependencia.

Profeco calificó algunas marcas de mole industrializado. (Foto: Especial)

¿Cuáles son los peores moles industrializados?

En total, un estudio de la Revista del Consumidor tomó en cuenta 33 productos de mole en presentaciones de pasta y polvo de diferentes versiones del platillo: rojo, negro, con chocolate o cacao, con camarón y unos que solamente se denominaron como mole.

Moles reprobados por no indicar el contenido de almendra

Amores y sabores: mole rojo gourmet almendrado de 300 gramos.

mole rojo gourmet almendrado de 300 gramos. Cocina mestiza: mole negro almendrado de 210 gramos.

mole negro almendrado de 210 gramos. Cocina mestiza: mole rojo almendrado de 210 gramos.

mole rojo almendrado de 210 gramos. Don Pancho: mole rojo almendrado 500 gramos.

mole rojo almendrado 500 gramos. Gurrumina: mole poblano en pasta almendrado de 350 gramos.

mole poblano en pasta almendrado de 350 gramos. Origen sano: mole almendrado con ajonjolí de 250 gramos.

Les falta sello

Coro: mole rojo en pasta de 365 gramos.

mole rojo en pasta de 365 gramos. Demane Artesanía Gourmet: mole de sacristía de 420 mililitros.

mole de sacristía de 420 mililitros. Origen sano: mole negro de 250 gramos.

mole negro de 250 gramos. San Pedro: mole de 250 gramos.

Sus instrucciones de uso no son claras

Amores y sabores: mole rojo gourmet almendrado de 300 gramos.

mole rojo gourmet almendrado de 300 gramos. Demane Artesanía Gourmet: mole de sacristía de 420 mililitros.

mole de sacristía de 420 mililitros. Don Rey: mole rojo en pasta de 250 gramos.

mole rojo en pasta de 250 gramos. Origen sano: mole almendrado con ajonjolí de 250 gramos.

mole almendrado con ajonjolí de 250 gramos. Origen sano: mole negro de 250 gramos.

mole negro de 250 gramos. San Pedro: mole de 250 gramos.

No presentan declaración nutrimental del producto preparado

Don Rey: mole rojo en pasta de 250 gramos.

mole rojo en pasta de 250 gramos. Gurrumina: mole poblano en pasta almendrado de 350 gramos.

mole poblano en pasta almendrado de 350 gramos. El Sabor de Oaxaca: mole coloradito de 500 gramos.

mole coloradito de 500 gramos. El Sabor de Oaxaca: mole negro de 250 gramos.

mole negro de 250 gramos. La Comandata: mole Anastasia de 400 gramos.

mole Anastasia de 400 gramos. Origen sano: mole almendrado con ajonjolí de 250 gramos.

mole almendrado con ajonjolí de 250 gramos. Origen sano: mole negro de 250 gramos.

mole negro de 250 gramos. San Pedro: mole de 250 gramos.

Su etiqueta no está actualizada

Demane Artesanía Gourmet: mole de sacristía de 420 mililitros.

mole de sacristía de 420 mililitros. Don Rey: mole rojo en pasta de 250 gramos.

mole rojo en pasta de 250 gramos. Origen sano: mole almendrado con ajonjolí de 250 gramos.

mole almendrado con ajonjolí de 250 gramos. Origen sano: mole negro de 250 gramos.

mole negro de 250 gramos. San Pedro: mole de 250 gramos.

mole de 250 gramos. El Sabor de Oaxaca: mole coloradito de 500 gramos.

mole coloradito de 500 gramos. El Sabor de Oaxaca: mole negro de 250 gramos.

No es veraz su declaración de nutrientes

Coro: mole rojo artesanal en pasta de 365 gramos.

mole rojo artesanal en pasta de 365 gramos. Demane Artesanía Gourmet: mole de sacristía de 420 mililitros.

mole de sacristía de 420 mililitros. Cocina Mestiza: mole negro en polvo de 400 gramos.

5. Las harinas para Hot Cakes ‘reprobadas’ por la Profeco

A pesar de que en el mercado hay muchas opciones de harinas para preparar hot cakes, no todas son de fiar, según indica la Procuraduría Federal del Consumidor.

Al consumir este platillo, hay que cuidar la cantidad de azúcares que contiene, ya que pueden causar aumento de peso si se consume en exceso. Por ello, la Revista del Consumidor estudió 52 harinas preparadas, las cuales son:

19 con harina de trigo.

9 con harinas diferentes al trigo, mezclas de harinas y/o almidones.

5 con avena.

5 libres de gluten.

7 con chispas de chocolate, cereales u otros ingredientes.

7 sin azúcar añadido.

Profeco analizó harinas para hot cakes en su Revista del Consumidor.

¿Qué marcas de harinas para Hot Cakes ‘no pasaron’ el examen?

Tras el análisis, la Profeco detectó que algunas marcas no son veraces en su contenido de proteínas, grasas y azúcares, es decir, no corresponde lo que venden con su información declarada y, por tanto, incumplen las normas mexicanas.

No son veraces en su contenido

MORAMA 350 gramos.

D’MeEALS 500 gramos.

MUNDO LIGHT 500 gramos.

BOB’S RED MILL 680 gramos.

BOB’S RED MILL 397 gramos.

RUF 150 gramos.

ÍNTEGRA ALTA NUTRICIÓN 500 gramos.

No cumplen con la declaración de grasas

COME VERDE 350 gramos.

MORAMA 350 gramos.

SAN BLAS LIBRE DE GLUTEN 900 gramos.

HEALTHY BRAND NUTRITIOUS CAN BE DELICIOUS 300 gramos.

PRONTO LIGEROS 800 gramos.

SAN BLAS CON FIBRA 1 kg.

SAN BLAS TRADICIONALES 750 gramos.

Contienen edulcorantes

CLEMENTINA LIBRE DE GLUTEN 500 gramos.

HEALTHY BRAND NUTRITIOUS CAN BE DELICIOUS 300 gramos.

LA MORISCA 500 gramos.

MORAMA 350 gramos.

PRONTO LIGHT 350 gramos.

TASTY DBS 300 gramos.

TRUE AMARANTO 350 gramos.

¿Cuáles son las bebidas o jarabes para agua ‘reprobados’ por Profeco en 2023?

Si acostumbras tomar refresco o degustar una ‘copita’ de vez en cuando, ¡hazlo!, pero bien informado. Por ello, a continuación te compartimos las bebidas o jarabes que no pasaron las pruebas de la Profeco a lo largo del año.

1. Los ‘peores’ refrescos para la Profeco

¿'Qué buenos son’? La mayoría de las y los mexicanos sabe que tomar refresco en exceso es dañino para la salud, ya que contienen exceso de azúcares, como edulcorantes, los cuales podrían alterar la glucosa.

Por ello, el Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor estudió 46 refrescos para determinar su contenido en azúcares, cafeína y edulcorantes no calóricos, además de su información comercial.

¿Puedes dejarlo cuando quieras? El refresco es una bebida llena calorías.

¿Qué refrescos fueron ‘reprobados’?

Aunque todos las marcas cumplieron con la calidad sanitaria, Profeco detectó las siguientes irregularidades:

Incumplen contenido neto

Jumex Naranjada Frutzzo , bebida carbonatada mineralizada sabor naranja.

, bebida carbonatada mineralizada sabor naranja. Zing, refresco carbonatado sabor naranja sin calorías.

refresco carbonatado sabor naranja sin calorías. Ameyal, refresco sabor fresa kiwi en presentación de 2 litros.

Información comercial engañosa

La Crox, Sparklin water Orange naturally essenced : No tiene información comercial en idioma español.

: No tiene información comercial en idioma español. Sisi: Tiene un edulcorante calórico llamado Acesulfame K, cuya cantidad no informa correctamente como solicitan las normativas.

Tiene un edulcorante calórico llamado Acesulfame K, cuya cantidad no informa correctamente como solicitan las normativas. Ameyal de Mundet: Esta marca no tiene frutas, pero su etiqueta es engañosa al colocar una fresa y un kiwi y describirse como “Refresco Frutal”.

Esta marca no tiene frutas, pero su etiqueta es engañosa al colocar una fresa y un kiwi y describirse como “Refresco Frutal”. Sidral Aga: Su edición de 2 litros dice que tiene “concentrado elaborado con 20 por ciento jugo de manzana”, pero apenas tiene 1 por ciento de jugo.

Su edición de 2 litros dice que tiene “concentrado elaborado con 20 por ciento jugo de manzana”, pero apenas tiene 1 por ciento de jugo. Jarritos: La leyenda ‘¡Qué buenos son!’ no comprueba ni especifica a qué se refiere, por lo cual deben retirar la frase.

La leyenda ‘¡Qué buenos son!’ no comprueba ni especifica a qué se refiere, por lo cual deben retirar la frase. FREELIFE: No demuestra ser “100 por ciento natural”.

No demuestra ser “100 por ciento natural”. KAS: No comprueba un “Intenso sabor a cítrico con gas”.

No comprueba un “Intenso sabor a cítrico con gas”. SCHWEPPES: No demostró ser una “Bebida refrescante con extractos, con azúcar y edulcorante”.

Azúcares añadidos

Barrilitos, refresco ponche tropical : Tiene fructosa, pero en realidad es jarabe de alta fructosa.

: Tiene fructosa, pero en realidad es jarabe de alta fructosa. Chaparritas: Asegura que tiene jarabe de azúcar de caña, pero contiene jarabe de azúcar invertido.

Asegura que tiene jarabe de azúcar de caña, pero contiene jarabe de azúcar invertido. Señorial: Dice que tiene fructosa y contiene jarabe de alta fructosa.

2. Las marcas de tequila, ron y vodka ‘reprobadas’ por la Profeco

¿Te vas a echar un ‘tequilita’ en las fiestas decembrinas? Antes de hacerlo, mejor revisa cuáles son las marcas de tequila, ron y vodka no aprobadas por la Profeco.

Para realizar el estudio, esta dependencia comprobó que las bebidas cumplieran con la información comercial, contenido neto, contenido de azúcares, extracto seco y componentes volátiles (metanol, alcoholes superiores y aldehídos).

En total, incluyó 22 productos: 1 tequila con sabor, 5 rones con sabor y 16 vodkas con sabor.

Las marcas de tequila, vodka y ron reprobadas por Profeco.

¿Cuáles son las peores bebidas alcohólicas con sabor?

Según la Profeco, los 22 productos estudiados cumplieron con los contenidos volátiles de la norma sanitaria y el contenido neto que declaran, pero algunos fueron reprobados por los siguientes motivos:

Incumplen con información comercial

Los siguientes no indican 3 prohibiciones: contra el consumo en menores de 18 años, contra que lo ingieran mujeres embarazadas y no conducir bajo los efectos del alcohol.

Finlandia: vodka sabor mango en presentación de 750 ml.

vodka sabor mango en presentación de 750 ml. Finlandia: vodka sabor mango fusión en presentación de 750 ml.

vodka sabor mango fusión en presentación de 750 ml. Finlandia: vodka sabor cereza en presentación de 750 ml.

vodka sabor cereza en presentación de 750 ml. New Amsterdam: vodka sabor coco en presentación de 750 ml.

vodka sabor coco en presentación de 750 ml. Svedka: vodka sabor citrón en presentación de 750 ml.

vodka sabor citrón en presentación de 750 ml. Svedka: vodka sabor mandarina en presentación de 750 ml.

Menos contenido de alcohol al declarado

Baraíma: ron sabor tamarindo de Colombia envasado en México en presentación de 750 ml.

ron sabor tamarindo de Colombia envasado en México en presentación de 750 ml. Finlandia: vodka sabor mango fusión, de Finlandia en presentación de 750 ml.

Incumplen el máximo de contenido de extracto seco

El extracto seco son sustancias no volátiles, es decir, los componentes que no se evaporan (principalmente azúcares adicionados):

Baraíma: ron sabor Limón de Colombia envasado en México, de 750 ml.

ron sabor Limón de Colombia envasado en México, de 750 ml. Baraíma: ron sabor Raspberry de Colombia envasado en México, de 750 ml.

ron sabor Raspberry de Colombia envasado en México, de 750 ml. Baraíma: ron sabor tamarindo de Colombia envasado en México, 750 ml.

3. Los ‘peores’ jarabes de jamaica, tamarindo y horchata

¿Seeed? Si te gusta preparar agua de jamaica u horchata con jarabes artificiales, ten cuidado, la Profeco realizó un estudio sobre sus marcas y encontró irregularidades en su contenido.

Según la dependencia, los concentrados contienen mucha azúcar a pesar de que se elaboran con derivados vegetales, fruta y agua. En el estudio de calidad analizó 20 productos, en los que Profeco verificó: contenido energético, azúcares totales, endulzante, saborizante, colorante, conservadores, entre otros.

El agua de horchata y jamaica son opciones saludables, siempre y cuando sean naturales y no elaboradas con jarabes químicos.

*¿Cuáles son los peores jarabes para agua, según Profeco?

Jarabe de jamaica

Tucán Concentrados: Sus instrucciones no son claras, además de que no cuenta con información en la etiqueta. También contiene endulzante, saborizante, espesante y colorante.

Sus instrucciones no son claras, además de que no cuenta con información en la etiqueta. También contiene endulzante, saborizante, espesante y colorante. Princesa: Contiene endulzante y colorante; además de que no aporta información nutrimental en su etiqueta.

Contiene endulzante y colorante; además de que no aporta información nutrimental en su etiqueta. F-Díaz: No presenta información en su etiqueta y contiene colorante rojo 40 y azul 1. El producto no es veraz porque dice “100 por ciento fruta natural” y no contiene fruta.

No presenta información en su etiqueta y contiene colorante rojo 40 y azul 1. El producto no es veraz porque dice “100 por ciento fruta natural” y no contiene fruta. Delsol: No presenta información nutrimental, contiene saborizantes, espesante y colorante. Además de que no contiene jamaica en polvo aunque lo indica la etiqueta.

Jarabe de tamarindo

Princesa: No es veraz su etiqueta porque declara 6 por ciento de azúcares totales y contiene el doble, por lo que le falta el sello exceso de calorías.

No es veraz su etiqueta porque declara 6 por ciento de azúcares totales y contiene el doble, por lo que le falta el sello exceso de calorías. F-Díaz: Su declaración es incorrecta, no incluye a los azúcares añadidos en su declaración de azúcares totales. Incluso, no presenta información nutrimental.

Su declaración es incorrecta, no incluye a los azúcares añadidos en su declaración de azúcares totales. Incluso, no presenta información nutrimental. Tucán Concentrados: Contiene endulzante, saborizante, dos espesantes y colorantes; no presenta información nutrimental y sus instrucciones no son claras.

Jarabe de horchata

Delicia: No presenta la tabla nutrimental sobre el producto ni contiene las instrucciones de uso. También contiene endulzante y saborizante.

No presenta la tabla nutrimental sobre el producto ni contiene las instrucciones de uso. También contiene endulzante y saborizante. F-Díaz: No incluye los azúcares añadidos en su informe de azúcares totales y contiene endulzante, saborizante, espesante y colorante.

No incluye los azúcares añadidos en su informe de azúcares totales y contiene endulzante, saborizante, espesante y colorante. Delsol: Utiliza jarabe de Maíz de Alta Fructosa y declara fructuosa, pero no cumple con la información real. Tiene endulzante, saborizante, espante y colorante.

Utiliza jarabe de Maíz de Alta Fructosa y declara fructuosa, pero no cumple con la información real. Tiene endulzante, saborizante, espante y colorante. Frutti Wandys: Declara 31 por ciento de azúcares totales, pero contiene 12.6 por ciento, además de contener endulzante y saborizante. Presenta imagen de rajas de canela, pero no está dentro de sus ingredientes.

Jarabe de horchata sin azúcar