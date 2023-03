¿Comes mayonesa todos los días? Esto pasa en tu cuerpo si consumes demasiada

“Es el coro que arranca que dice que dice... Ma-yo-ne-sa”: Este aderezo cotidiano está presente en nuestra mesa cotidiana, en un sándwich, torta, hot-dog y no falta los que hacen preparaciones extrañas (placeres culposos) como los tacos de mayonesa, ¿pero qué pasa si comes este ingrediente todos los días?

La mayonesa es una salsa emulsionada fría que proviene de la gastronomía francesa, se realiza a base de yema de huevo, mostaza, vinagre, aceite, sal y pimienta.

De acuerdo con el Diccionario enciclopédico de la gastronomía mexicana, atribuyen su invención al duque de Richelieu, “tras conquistar a los ingleses el puerto de Mahón (en Menorca), el 28 de junio de 1756, bautizó al parecer con el nombre de ‘mahonesa’ esta salsa que (él o su cocinero) fue el primero en realizar”.

A pesar de su delicioso sabor, cuando se consume en exceso puede provocar otros efectos negativos en la salud.

¿Qué pasa cuando comes demasiada mayonesa?

Daño a los riñones

La mayonesa es uno de los alimentos a evitar para cuidar los riñones: National Kidney Foundation la menciona entre los ingredientes a evitar para cuidar estos órganos:

“Las dos causas principales de la enfermedad renal son la diabetes y la presión arterial alta, pero cuando se controlan estas condiciones, la enfermedad renal a menudo se puede prevenir o retrasar. Elegir alimentos saludables y controlar el consumo de azúcar, grasa, sodio y sal puede marcar una gran diferencia en el manejo de los factores de riesgo de la enfermedad renal y la protección de los riñones”.

Demasiadas calorías

Podrías subir de peso: una cucharada de mayonesa contiene alrededor 103 calorías, contiene altos niveles de grasas saturadas, además, pues su composición principal es aceite.

Como alternativa se recomienda sustituir en ciertas preparaciones por yogurt griego sin grasa, “tiene un alto contenido de proteínas y se mezcla muy bien para unir ensaladas”, dice National Kidney Foundation.

Aumento en azúcar en la sangre

National Kidney Foundation explica que las versiones bajas en calorías y sin grasa suelen ser más altas en sodio, azúcar y suman otros aditivos.

Según Eat this, not that, la mayonesa puede aumentar los niveles de azúcar en la sangre, ya que una cucharada contiene un gramo por cucharada, lo cual no es malo si se consume con moderación, pero las mayonesas bajas en grasa tienen hasta 4 gramos por cucharada:

“Comer grandes cantidades de azúcar de forma regular tendrá un impacto directo en los niveles de azúcar en la sangre, por lo que es crucial que cambie cualquier tipo de mayonesa baja en grasa por la normal y definitivamente coma este condimento con más moderación”.

De acuerdo con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés), el aumento en la azúcar en la sangre puede provocar padecimientos como diabetes.

Riesgo de presión alta

Medline Plus explica que la presión arterial es la fuerza con la que la sangre fluye a través del cuerpo, un incremento o disminución en este proceso puede ser perjudicial.

Eat this, not that explica que la mayonesa, por su alto contenido en aceites y grasas saturadas, entra en la categoría de alimentos que pueden influyen en que suba la presión arterial, lo cual a la larga suma al riesgo de un ataque al corazón, coágulos de sangre, entre otros.

Riesgo de enfermedades cardiovasculares

Según Eat this, not that explica que el alto contenido de grasas saturadas en la mayonesa podría propiciar efectos negativos hacia el corazón. Un consumo habitual del condimento podría aumentar los niveles de colesterol negativo.

Puede provocar dolores de cabeza

Aparte del alto contenido en grasas saturadas, algunas mayonesas comerciales contienen conservadores que alargan la vida del producto, pero pueden presentar efectos negativos para la salud.

De acuerdo con el sitio de Eat this, not that los conservadores de la mayonesa pueden provocar dolores de cabeza, migrañas y hasta nauseas. El sitio recomienda que se opte por consumir una versión casera del condimento para evitar algunos de los efectos negativos de las versiones comerciales.