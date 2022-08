¿Ganas de un hot dog? Estos son los ingredientes que contienen las salchichas según la Profeco

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) se dio a la tarea de analizar el contenido de uno de los alimentos más populares entre las mexicanas y mexicanos: las salchichas.

La dependencia realizó un estudio de calidad en 57 marcas de salchichas en las que evaluó su calidad sanitaria, su contenido de grasa, fécula, humedad, sodio y proteína, así como la información proporcionada al consumidor con base en los parámetro establecidos en la norma NMX-F-065 de 1984.

¿Qué ingredientes contienen las salchichas?

De acuerdo con la Profeco, las salchichas son alimentos elaborados con carne de cerdo, ave o res, a las que se les puede agregar grasa de cerdo y vísceras o piel de las especies mencionadas, en algunos casos.

Estos ingredientes se pican, se muelen, y se les agrega sal, especias, condimentos y aditivos como fosfato de sodio, eritorbato de sodio y nitrito de sodio.

Estos alimentos se dividen en distintos tipos de acuerdo con el contenido predominante, hay salchichas de pavo, viena, pasa asar, hot dog y pechuga de pavo.

¿Qué encontró la Profeco en las marcas de salchichas?

Los resultados arrojaron que 28 de estos productos contienen menos del parámetro mínimo de proteína del 9.5 por ciento, establecido en la norma que regula su contenido.

Por marcas, Profeco encontró que Línea roja y Peñaranda contienen 19.4 por ciento más carbohidratos y 33.66 por ciento más de grasa y calorías, respectivamente.

Casa López y Peñaranda contienen 74 y 50 por ciento más de agua. Mientras que las marcas que contienen más agua y almidón que carne son: Aurrera, Chero, D’Héctor, Don Fer, Duby, Línea Roja, Pery y Precissimo.

Las que no son de pavo aunque presumen serlo son: Parma Sabori, San Millán y Tres Castillos. Las que tienen más pollo que pavo son: Capistrano, Great Value, Línea Roja, Pery, Aurrera, Burr, Great Value, Parma Campestre y Precissimo.

Además, todas las salchichas resultaron altas en sodio.

La salchicha “más mentirosa” fue Fud Cuidate-t, la cual se ostenta como producto de pavo pero también contiene pollo e incumple con las leyendas de “reducido en sodio” y “bajo contenido de grasa”.