Daniel Bisogno confesó su miedo al ser hospitalizado: “He llorado tanto”

Daniel Bisogno ofreció una entrevista exclusiva a Yordi Rosado en donde habló un poco sobre su hospitalización y su trayectoria como conductor y productor de teatro.

El conductor reveló que llevaba un tiempo sintiéndose débil y con las defensas bajas, pero los doctores no descubrieron que era lo que tenía.

“Me aterre porque no sabía qué era lo que me pasaba, pero sabía que era algo fuerte”, declaró.

Además, el conductor confesó que antes de ingresar por urgencias, se despidió de su hija porque desconocía los motivos de la hospitalización.

“Tengo recuerdos vagos de escuchar a los doctores, oía voces de tranquilidad, tienes una hija, tú puedes. He llorado tanto, que me he quedado sin lágrimas, de verdad”, confesó el conductor.

Daniel confesó que durante su hospitalización perdió cuatro litros de sangre y tuvo que ser entubado para poder ver las heridas. Bisogno mencionó que gracias a uno de los mejores doctores del país, fue que su operación salió con éxito

A partir de la hospitalización ha cambiado sus hábitos alimenticios y formas de vida, agregó que en caso de haber ido un día después quizá habría sido muy tarde.

¿Qué le paso a Daniel Bisogno?

Daniel Bisogno sufrió de problemas de salud, después de que le encontraron várices en el esófago.

Bisogno fue operado a mediados de octubre, después de que se le reventara la vesícula, lo que le provocó una infección.

“Me van a ver en el hospital constantemente porque uno está en la lucha constante parapetar bien y si llega cualquier tipo de enfermedad estaré ahí”, mencionó en una entrevista sobre ingreso al hospital.

.El conductor de televisión asegura que se encuentra bien de salud, aunque su historial clínico en los últimos cinco años ha sido complicado por distintos padecimientos.