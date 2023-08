Pollo diario: ¿Qué pasa si como ‘puro chicken’ todos los días?

¿El pollo te da una salud ‘frágil’ o fuerte? Es un tipo de carne muy versátil para preparar, mientras en México es ingrediente de mole y caldos, en Estados Unidos, donde nació la agrupación de regional mexicano Yahritza y su Esencia, es bastante popular en platillos fritos.

Jairo Martínez, uno de los integrantes de Yahritza y su Esencia, comentó hace unas semanas por decir que él solía comer “puro chicken”, ya que era muy “delicado” del estómago.

Ante las críticas que recibió esta banda famosa por éxitos como ‘Frágil’ por supuestamente demeritar la comida de México, la banda comentó el odio que han recibido en una entrevista en el canal de YouTube de Pepe Garza, donde Jairo dijo que a él sí le gustaba la comida mexicana, pero no comía salsas porque era muy “delicado” de la panza.

Su hermana Adriana Martínez agregó que en Estados Unidos dicen ‘chicken strips’ (tiras de pollo) o ‘chicken’ wings (alitas de pollo), por eso a Jairo se le hizo fácil decir solo ‘chicken’.

La guía culinaria Taste Atlas tiene un listado de los platillos de pollo más populares de Estados Unidos, en primer lugar aparece el pollo frito, seguido de nuguets, pollo a la parmesana, pastel de pollo, pollo frito con waffles, alitas búfalo, pollo frito en pasta de cayeno, tiras y palomitas de esta ave. ¿Pero qué tan saludable es comer este tipo de platillos todos los días?

Yahritza y su Esencia explicaron que es el 'chicken' al que se referían. (Foto: Shutterstock / Instagram / @jairoo)

¿Qué tan saludable es comer pollo?

El pollo es un tipo de carne blanca, que incluye a la proveniente de aves de corral, al igual que el pavo, pato, conejo y ciertas partes del cerdo y el cordero, lo cual depende de la edad y el corte del animal.

Mientras se recomienda que la carne roja (vacuno mayor, animales de caza y vísceras) sea de consumo poco frecuente y la procesada (jamón, las salchichas, chorizos y demás embutidos) suele sugerirse como una opción a evitar, un consumo moderado de ciertas preparaciones de pollo puede ser saludable para el cuerpo.

La Federación Española de Nutrición (FEN) explica que la carne de pollo tiene proteínas con alto valor biológico, grasa mayormente monoinsaturada (ácido oleico), seguida por grasa saturada (ácido palmítico).

Además, es fuente de fósforo (ayuda al mantenimiento de los huesos y dientes) y de vitaminas del grupo B,

El pollo frito es un platillo popular en Estados Unidos. (Foto: Wikimedia Commons)

¿Cuántas veces se puede comer pollo a la semana?

No se recomienda un consumo diario: la FEN dice que no se debe exceder 3 raciones a la semana de carnes magras (poca grasa), alternando el consumo entre distintos tipos entre los que está el pollo.

En tanto, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) sugiere no sobrepasar 200 a 500 gramos de carne a la semana, preferiblemente blanca (pollo o conejo).

Un consumo moderado de pollo puede ayudar a tener huesos fuertes, bajar de peso, estimular el cerebro y dar sensación de bienestar, pero en exceso ocasiona aumento de peso, demasiado almacenamiento de grasa, deficiencia de nutrientes y estreñimiento.

No obstante, no todos los tipos de pollo son iguales y el frito, como se prepara popularmente en Estados Unidos, no es tan favorable para la salud ni para esos estómagos “delicados”.

¿Qué pasa si como pollo frito todos los días?

De acuerdo con Healthline, las variedades fritas y empanizadas del pollo, como nuggets, palomitas, filetes, tiras y más, tienen un alto contenido de elementos poco saludables: “El pollo frito, el pollo asado y el fiambre de pollo son algunos tipos de pollo que debes limitar o evitar en una dieta saludable”.

Consumir alitas de pollo puede tener efectos negativos en tu salud. (Foto: Shutterstock)

Muchas calorías y grasas poco saludables

El pollo frito tiene compuestos dañinos para el cuerpo:

Muchas calorías: freír un alimento aumenta significativamente las calorías que contiene.

Grasas poco saludables : cuando se calientan ciertos aceites vegetales o de semillas procesados, pueden formarse grasas trans que se relacionan con problemas de salud como mayor riesgo de enfermedades como cardiopatías, cáncer, diabetes y obesidad .

: cuando se calientan ciertos aceites vegetales o de semillas procesados, pueden formarse grasas trans que se relacionan con problemas de salud como mayor riesgo de enfermedades como . Muchos carbohidratos.

Mayor riesgo enfermedades crónicas

El pollo frito todos los días se ha asociado muertes relacionadas con el corazón, ya que sus grasas podrían causar hipertensión arterial, bajo nivel de colesterol HDL (’bueno) y obesidad, factores de riesgo de cardiopatías.

Healthline agrega que algunas investigaciones han encontrado que los alimentos fritos aumentan el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2.

El pollo es un ingrediente versátil y con beneficios para la salud, pero frito tiene efectos negativos en el cuerpo (Foto: Especial).

Aumento de peso

El pollo frito tiene demasiadas calorías, lo cual contribuye a subir de peso, en especial si se ingiere muy seguido, en combinación con hábitos poco saludables se corre el riesgo de padecer obesidad.

Eat this, not that detalla que si un alimento se fríe se vuelve más denso en calorías porque la parte exterior pierde agua y absorbe grasa, las cuales pueden ser trans y aumentar el colesterol ‘malo’, asociado con obstrucción de arterias y enfermedades del corazón.

Las alitas son alimentos fritos que no se recomiendan diario. (Shutterstock)

Relacionado con riesgo de padecer cáncer

Healthline menciona que los alimentos fritos tienen acrilamida nociva, una sustancia que se forma en la cocción a altas temperaturas, la cual se estudia por su probable relación con el riesgo de varios tipos de cáncer, aunque se requieren de más estudios para afirmarlo.

Puedes hincharte

Eat this, not that, refiere que los alimentos grasosos como el pollo frito se digieren lentamente y pueden provocar hinchazón.