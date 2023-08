Yahritza y su Esencia hablan del odio que recibieron tras polémica: ‘Ya ni quería salir por el miedo’

“Yo les he inculcado lo de México y la gastronomía”, afirma José Francisco Martínez, padre de los integrantes de Yahritza y su Esencia, quienes causaron polémica tras decir que no les gustaba la comida en México, además de otros elementos como el ruido de sus calles. La familia habló por primera vez luego de la controversia de inicios de agosto.

Yahritza y su Esencia es un grupo de música regional mexicano que se conforma por un trío de hermanos (Yahritza, Armando y Jairo) que viven en Washington, Estados Unidos y han sumado fama con temas como ‘Frágil’, la cual incluso fue recomendada en la conferencia ‘mañanera’ por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

La noche de este 20 de agosto, el canal de YouTube de Pepe Garza estrenó un video en el que acudió al hogar de la familia de Yahritza y su Esencia para hablar sobre su experiencia tras la polémica de sus declaraciones.

Yahritza y su Esencia fueron criticados en redes sociales por sus comentarios sobre México. (Instagram @yahritzaysuesencia)

¿Qué pasó con Yahritza y su Esencia?

Luego de los comentarios por los que recibieron odio en redes sociales, Yahritza y Jairo publicaron un video en el que se disculparon con sus fanáticos mexicanos; sin embargo, las críticas no han parado.

Durante el video de Pepe Garza, los tres jóvenes se sentaron en el comedor de su casa para comer alimentos como frijoles, tortillas hechas a mano, carne asada, mientras aclararon algunos de sus comentarios sobre México.

Yahritza, la vocalista del grupo, habló que tras sus declaraciones comenzaron a recibir críticas y hasta amenazas por parte de algunos de sus seguidores originarios de México. Reveló, casi llorando, que por esta razón se perdió la boda de sus abuelos.

También aseguró que las críticas en su contra le hicieron sentir insegura de salir de su propia casa:

“Yo ya ni quería salir por el miedo de que me miraban y me iban a hacer algo... para mí no me importa lo que me digan ni nada, pero a nadie quisiera que le digan algo a sus hermanos o sus papás. Nosotros también comíamos comida mexicana”.

La cantante Yahritza Martínez reveló que la experiencia de la controversia ha sido difícil para ella. (Foto: Instagram / @yahritzaysuescencia)

También hablaron sobre el comentario de Jairo Martínez, quien había dicho que solamente come alimentos de Washington como “chicken”: “como alas, que no tengan chile, no me gusta nada de eso”. En la entrevista aseguró que es una persona que cuida su alimentación por su estómago.

“Estoy delicado (del estómago). No me gustan las salsas y eso, pero sí me gusta la comida mexicana”, comentó Jairo Martínez.

En el caso del uso de la palabra ‘chicken’ en sus declaraciones, Armando Martínez explicó que ellos hablan ‘spanglish’ debido a que en su cotidianidad suelen hablar inglés, pero en casa se comunican en español con sus padres, por lo que no dominan del todo el idioma que predomina en México.

Yahritza y su Esencia es un grupo originario de Estados Unidos. (Foto: Instagram / @yahritzaysuesencia)

“Eso de mezclar palabras es normal por acá, el ‘spanglish’... Uno en la escuela tiene que hablar inglés y viene a la casa y no habla suficiente español, así para hablarlo bien... era algo nuevo para nosotros ir a México”, puntualizó Armando.

Asimismo, Adriana Martínez comentó que su hermano dijo ‘chicken’ porque la mayoría de los alimentos que consumen en Washington llevan ese nombre como ‘chicken tenders’ (tiras de pollo) y ‘chicken wings’ (alitas de pollo).

¿Quiénes son los papás de Yahritza y su Esencia?

Sus padres, José Francisco y Rosa Martínez, son originarios de Jiquilpan, Michoacán y se dedican al campo en Washington, Estados Unidos.

La familia Martínez no especificaron cuando se mudaron a Estados Unidos, pero explicaron que uno de los integrantes de Yahritza y su Esencia, Armando, nació en Jiquilpan. El resto de los hijos de José Francisco y Rosa son originarios de Yakima, Washington.

“Yo todo se lo dejó a dios, no le deseo el mal a nadie. Ya lo que hicieron, lo hicieron”, explicó el padre de Yahritza, “(dicen) que los papás no les dimos buen ejemplo, todo el tiempo yo les he inculcado lo de México y la gastronomía”.

“Duele mucho ver todo, tanta cosa”, dijo Rosa Martínez; “no se ponen a pensar que también le quiebran el corazón a una persona”, agregó su esposo.

La hermana mayor de Yahritza y su Esencia, Adriana Martínez, también mencionó cómo ha vivido las críticas a su familia: “no todos tuvimos la oportunidad de ir y aprender sobre lo hermoso que es nuestro país México o de nuestra cultura”.