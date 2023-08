Yahritza y su Esencia, el grupo que criticó México y su comida, y AMLO recomendó en una mañanera

Hace un mes, para ser más precisos el 29 de junio, AMLO estaba recomendando en su mañanera una canción llamada ‘Frágil’, misma que Grupo Frontera canta con la agrupación Yahritza y su Esencia.

Sin embargo, en las últimas horas Yahritza y su Esencia han sido criticados no por ser uno de los grupos favoritos del presidente, sino por las declaraciones que hicieron recientemente sobre México y su comida, mismas por las que están siendo ‘cancelados’ en redes sociales.

Unas de las declaraciones que se hicieron virales fue donde compartieron que no les gustaba tanto México, país del cual son originarios sus padres, ni tampoco la oferta gastronómica que se ofrece. Incluso, la compararon con la de Washington, sitio en el que nacieron.

“Sí me gusta, pero no me gusta cuando me levanto, cuando estoy durmiendo, porque se escuchan los carros, las sirenas de los policías y todo, pero sí me gusta aquí, está bonito”, señaló Yahritza, vocalista de la agrupación.

Aunque la joven cantante no dijo totalmente que le desagradaba nuestro país, fueron sus hermanos quienes declararon que no les gusta México.

Yahritza y su Esencia son una agrupación compuesta por tres hermanos. (Foto: Instagram / @tahritzaysuesencia)

“Pues a mí la neta no me gusta mucho la comida aquí, me gusta más en donde vivimos, allá en Washington; la neta le dan un sazón que sí pica y sabe bueno”, señaló Armando, el mayor.

“Para mí también es la comida (lo que no me gusta) porque yo soy bien delicado, y pues casi nada más como ‘chicken’. Como alas, que no tengan chile, no me gusta nada de eso”, agregó Jairo.

Las declaraciones anteriores les valieron para ser sumamente criticados en redes sociales, pues consideran como una falta de respeto que se expresen así de México, sobre todo cuando tienen raíces de este país.

¿Quiénes son Yahritza y su Esencia?

Yahritza y su Esencia es una agrupación de música que se ha vuelto popular gracias a colaboraciones con bandas como Grupo Frontera, Iván Cornejo y un remix de ‘Qué agonía’, canción de Yuridia y Ángela Aguilar.

Se trata de un trío de hermanos: Yahritza, de 16 años; Armando, de 25 años; y Jairo Martínez, de 18 años.

Yahritza y su Esencia son originarios de Washington, Estados Unidos. (Foto: Instagram / @tahritzaysuesencia)

Armando, el mayor, nació en Jiquilpan, Michoacán, mismo lugar de donde son sus padres, mientras Jairo y Yahritza son de Yakima, en Washington, a donde migraron hace casi 20 años.

La familia Martínez se dedica al campo, recogiendo frutas como manzanas, peras y cerezas en el valle de Yakima, aunque la música, sobre todo los ritmos regionales mexicanos, nunca fueron ajenos para ellos.

Los jóvenes crecieron viendo a su padre tocar en una banda familiar con sus dos tíos, misma agrupación a la que se integró ‘Mando’ cuando tenía tan solo 10 años. Cuando sus hermanos crecieron, formaron la banda que hoy en día se conoce.

Yahritza y su Esencia fueron descubiertos en 2022 gracias a un par de videos en TikTok que se hicieron virales. Para este entonces, su canción ‘Soy el único’ apareció en la lista Billboard Global 200, y más adelante fueron nominados en los premios Grammy Latino a Mejor Artista Nuevo, así como a Mejor Álbum Norteño por Obsessed, su álbum EP debut.

Yahritza y su Esencia tienen millones de oyentes en plataformas como Spotify. (Foto: Instagram / @tahritzaysuesencia)

Actualmente cuentan con más de 15 millones de oyentes mensuales en Spotify y 722 mil seguidores en Instagram, donde comparten noticias sobre nueva música y presentaciones.