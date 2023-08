Yahritza y su Esencia: ¿Con qué artistas de regional mexicano han colaborado?

Yahritza y su Esencia han sido criticados desde hace algunos días por las declaraciones que hicieron recientemente sobre México y su comida. La reacción de los internautas fue tal que incluso están empezando a ‘cancelarlos’ en redes sociales.

Uno de los principales argumentos que señalaron los usuarios para ‘funarlos’ fue el hecho de decir que no les gusta México, pero hacer música regional mexicana y colaborar con artistas del mismo género.

Dichas colaboraciones han servido de trampolín para que el trío de hermanos, que actualmente es muy popular dentro del género, sean más reconocidos y obtener más seguidores. Estos son algunos de los grupos y artistas con los que ha colaborado Yahritza y su Esencia.

Grupo Frontera

Esta sea quizá la colaboración más popular que tienen los oriundos de Washington, pues incluso llegó a ser recomendación del presidente Andrés Manuel López Obrador en una de sus mañaneras.

Se trata de ‘Frágil’, una cumbia norteña con arreglos de música sierreña y grupera, y el tema que toca es de desamor. Fue lanzada en abril de este año y ya cuenta con una certificación AMPROFON en México gracias al número de ventas que ha generado desde su lanzamiento.

Grupo Frontera también es una banda que toca música regional mexicana originaria de Estados Unidos e inició su trayectoria, pero no fue hasta 2022 que comenzaron a alcanzar fama y reconocimiento internacional. Otros de los artistas con los que ha colaborado son Bad Bunny y Fuerza Regida.

Video oficial de 'Frágil', de Grupo Frontera y Yahritza y su Esencia. (Foto: YouTube / Yahritza y su Esencia)

Iván Cornejo

Antes de ‘Frágil’, Yahritza y su Esencia lanzó en 2022 ‘Inseparables’, un dueto con otra joven promesa de la música: Iván Cornejo, de tan solo 19 años, y la letra habla de un amor que, por más que haya terceras personas impidiéndolo, este se mantiene fuerte.

En Estados Unidos, esta canción alcanzó el lugar 17 de las Hot Latin Songs en Estados Unidos, y hasta el momento tiene más de 41 millones de reproducciones.

Iván Cornejo es un joven músico originario de Riverside, California, y desde muy chico empezó a mostrar interés en la música. Su tema ‘Está dañada’ ya cuenta con más de 12 millones de reproducciones en plataformas.

Video de 'Inseparables, de Yahritza y su Esencia e Iván Cornejo. (Foto: YouTube / Yahritza y su Esencia)

Yuridia y Ángela Aguilar

La agrupación originaria de Washington tuvo una colaboración especial en el remix de ‘Qué agonía’, canción en la que originalmente trabajaron Yuridia y Ángela Aguilar, ambas artistas ya consolidadas, a diferencia de los anteriores.

En dicho remix, Yahritza, voz de la banda, participa con una estrofa que forma parte del coro de la canción. La misma Yuridia reveló que este tema saldría en junio pasado y, hasta el momento, acumula casi 8.5 millones de reproducciones.

¿Qué pasó con Yahritza y su Esencia?

“Pues a mí la neta no me gusta mucho la comida aquí, me gusta más en donde vivimos, allá en Washington; la neta le dan un sazón que sí pica y sabe bueno”, señaló Armando, el mayor de los hermanos que conforman la agrupación, en una entrevista que se viralizó en redes sociales.

Yahritza y su Esencia aseguraron que no quisieron ofender a los mexicanos y se disculparon. (Foto: Instagram @yahritzaysuesencia)

Quien también habló fue Jairo, señalando que la gastronomía mexicana tampoco era de su total agrado. “Para mí también es la comida porque yo soy bien delicado, y pues casi nada más como ‘chicken’. Como alas, que no tengan chile, no me gusta nada de eso”.

Dichas declaraciones fueron suficientes para hacerse acreedores de críticas. Un día después, Yahritza y Jairo publicaron un video para disculparse por lo ocurrido.

“No nos supimos expresar correctamente y, en vez de hablar de lo tanto que nos gusta el país, especialmente la Ciudad de México, hablamos de algunos detalles que estuvieron fuera de lugar y ya entendemos eso”, señalaron posteriormente.