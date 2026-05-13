Peso mexicano resiste presión del dólar y gana terreno tras dato de inflación en EU; así abre HOY

En ventanillas bancarias el precio del dólar ahora se coloca en los 17.64 pesos cada uno. (Foto: Especial)

La moneda mexicana opera este miércoles 13 de mayo con ganancias marginales en medio de un mayor fortalecimiento del billete verde, a medida que los inversionistas asimilan una mayor inflación al productor en Estados Unidos.

Las cifras de Bloomberg ubican a la moneda mexicana alrededor de los 17.2135 pesos por dólar, lo que representa una apreciación marginal de 0.05 por ciento o 0.93 centavos, con respecto a su cierre anterior.

A la par, el índice dólar (dxy) que se encarga de medir la fortaleza de la moneda norteamericana frente una cesta conformada por seis países desarrollados reporta un avance de 0.23 por ciento, en los 98.52 enteros. Por su parte, el índice dólar de Bloomberg (bbdxy) suma 0.11 por ciento en las mil 193.94 unidades.

De acuerdo con Gabriela Siller, directora de análisis económico en Banco Base, los movimientos del peso se deben al fortalecimiento del dólar de acuerdo con el índice ponderado, ante la aceleración en Estados Unidos de la inflación al productor de abril, alimentando la especulación de que la Reserva Federal tendrá que subir la tasa de interés en los primeros meses del 2027”.

¿En cuánto se vende el dólar en ventanillas bancarias?

En ventanillas bancarias el precio del dólar ahora se coloca en los 17.64 pesos cada uno, según los datos publicados por Banamex.

En el mercado de dinero, el rendimiento del bono a 10 años para Estados Unidos es de 4.48 por ciento, mientras que el bono a 10 años en México se mantiene en un nivel de 9.19 por ciento.

Entre las divisas más depreciadas se encuentra, el real brasileño con 0.61por ciento, el florín húngaro con 0.51 por ciento, el dólar neozelandés con 0.50 por ciento, la corona sueca con 0.44 por ciento, la libra esterlina con 0.38 por ciento y la corona checa con 0.37 por ciento.