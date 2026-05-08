Peso se perfila para ganancia semanal de más de 20 centavos ante el dólar

Así cotiza el peso ante el dólar en los mercados este viernes 8 de mayo.

El peso mexicano se aprecia ante el dólar en el cierre de la semana, mientras el mercado asimila el reporte de empleos en Estados Unidos y la decisión de un juez en ese país de declarar como ilegal el arancel global de 10 por ciento del presidente Donald Trump.

El Tribunal de Comercio Internacional dictaminó que Donald Trump utilizó de manera indebida una legislación comercial antigua al imponer el arancel global, esto después de que la Corte Suprema anuló los aranceles del llamado ‘Día de la Liberación’.

El arancel del 10 por ciento se aplica desde el 24 de febrerobajo la sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, con una vigencia de 150 días, por lo que expira el próximo 23 de julio. Después de esto solo podrá ser prorrogado por el Congreso.

Así cotiza el peso ante el dólar este viernes 8 de mayo

El peso se aprecia 0.52 por ciento ante el dólar, por lo que el tipo de cambio se ubica en las 17.22 unidades, 4 centavos menos con respecto al cierre del jueves 7 de mayo.

“Tras la decisión de ayer de Banxico de recortar la tasa de interés a 6.50 por ciento, el mercado ha recibido con beneplácito que el movimiento viniera respaldado por una inflación que, en abril, se moderó al 4.45 por ciento”, indicó Felipe Mendoza, analista de mercados EBC Financial Group.

El banco Banamex informó que el dólar se vende en 17.66 pesos, mientras que el precio de compra es de 16.64 unidades por cada billete verde.

En el mercado de dinero, el rendimiento del bono a 10 años para Estados Unidos es de 4.34 por ciento, mientras que el bono a 10 años en México se mantiene en un nivel de 9.01 por ciento.

Entre las divisas más apreciadas este viernes 8 de mayo están la corona noruega con 1.16 por ciento; el florín húngaro con 0.88 por ciento; el peso chileno con 0.69 por ciento; la corona sueca con 0.69 por ciento, y el rublo ruso con 0.57 por ciento.

Con información de Valeria López y Bloomberg