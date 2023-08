Yahritza y su Esencia se disculpan tras criticar México: ‘No nos supimos expresar correctamente’

Pese a ser recomendados en las mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador con su canción ‘Frágil’, en la que colaboran con Grupo Frontera, la agrupación de regional mexicano Yahritza y su Esencia causó una polémica en redes sociales luego de que se viralizaran unos comentarios en donde critican a México, su comida y sus platillos.

Luego de recibir comentarios negativos en respuesta, decidieron disculparse con sus fans a través de un video publicado en TikTok, en donde los originarios de Washington aseguraron que algo que los motiva para escribir canciones es el orgullo de tener sangre mexicana en sus venas, pues sus padres son de Michoacán.

“No importa en dónde nacimos, somos orgullosamente mexicanos y apreciamos muchísimo el cariño del público y en especial en México. Ustedes siempre nos demuestran mucho cariño y nos reciben con mucho amor y por eso estamos agradecidos, pero también apenados. Hemos visto los comentarios recientes en las redes y creemos que tienen toda la razón”, explicaron.

Por ello ofrecieron una disculpa “de todo corazón” si ofendieron a alguien, pues argumentaron que no era su intención. Además de agradecer mantener una relación honesta –con comentarios que los pueden ayudar a mejorar-, reiteraron que también son parte de esa cultura.

“No nos supimos expresar correctamente y, en vez de hablar de lo tanto que nos gusta el país, especialmente la Ciudad de México, hablamos de algunos detalles que estuvieron fuera de lugar y ya entendemos eso”, añadieron.

Yahritza y su Esencia pidieron disculpas por sus comentarios sobre México. (Foto: Instagram @yahritzaysuesencia)

¿Cuáles fueron las críticas de Yahritza y su Esencia?

En las declaraciones que no pasaron desapercibidas hablaron de algunos temas que les desagradaban como parte de su visita, como escuchar los carros o las sirenas de los policías.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue su postura ante la gastronomía local. “A mí la neta no me gusta mucho la comida aquí, me gusta más en donde vivimos, allá en Washington; la neta le dan un sazón que sí pica y sabe bueno”, dijo Armando.

Jairo complementó sus comentarios: “Para mí también es la comida porque yo soy bien delicado y pues casi nada más como pollo. Como alas, que no tengan chile, no me gusta nada de eso. La soda (refresco) sabe diferente, no sé si tiene poco gas o menos azúcar”.