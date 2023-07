¿Eduin Caz, de Grupo Firme, se retira? ‘Cumplí mi meta, pero perdí mi estabilidad’, dice en su cumpleaños

“Ya merito me les voy y no es mentira”: Eduin Caz, vocalista y líder de Grupo Firme, cumplió 30 años este domingo y dio un mensaje a sus fans en medio de diversos rumores sobre su supuesto retiro de los escenarios, el fin de la banda hasta el inicio de su carrera como solista.

Desde hace varias semanas, el cantante mexicano ha estado publicado mensajes en Instagram donde parece despedirse: “Me llevaré todos estos recuerdos. Ya merito me les voy y espero siempre me recuerden como lo que soy y lo que fui, una buena persona”, escribió el pasado 27 de julio.

Eduin Caz habla de sus 30 años

Este fin de semana Grupo Firme ofreció un concierto en Costa Rica, Eduin reflexionó a través de un mensaje sobre el éxito que ha obtenido, con una serie de fotografías y videos donde se le observa ser bañado con hielos en el escenario y morderle a un pastel:

“¡Qué maravilla llegar a los 30 años con un público espectacular y en otro país! Les he comentado mucho en mis historias que ya merito me les voy y no es mentira, yo siempre tuve una meta la cual ya se cumplió, pero eso me hizo perder toda mi estabilidad emocional en mi vida”.

Caz, quien en los últimos meses ha tenido exitosos conciertos como el que impuso récord en el Zócalo de la Ciudad de México, también ha pasado por varias complicaciones médicas que incluso tuvo que ser operado; además, este año anunció su separación de su esposa Daisy Anahy, con quien espera un bebé que está por nacer.

“Perdí muchas cosas que no van a volver a regresar y la verdad pongo en la balanza todo lo que he vivido y sinceramente así tenían que pasar las cosas, pero creo que ocupo regresar a pensar en mí, a sentirme bien conmigo mismo”, agregó el intérprete de ‘Ya supérame’.

Grupo Firme impuso récord en el Zócalo Capitalino de la CDMX. (FOTO: GOBIERNO DE LA CIUDAD /CUARTOSCURO.COM).

¿Eduin Caz se separa de Grupo Firme?

Aunque otra de las especulaciones sobre el cantante afirma que Caz se va a lanzar como solista, él lo ha negado en varias ocasiones, incluso escribió hace días en su red social: “Tampoco me voy a hacer solista. No sé de dónde sacan tanta pende**da, pero sumas todas las páginas. ¿Quién les está pagando para hablar mal de mí?”.

También ha hablado que solo está esperando a terminar sus fechas de conciertos en Centroamérica: “Ya relájense, ya merito me voy a descansar, solo me falta cumplir Centroamérica para lograr la última palomita de mi lista”, escribió en otra historia luego de que la influencer Chamonic afirmó que él estaba por separarse de Grupo Firme.

Eduin Caz cumplió 30 años.

Este domingo, al hablar sobre su cumpleaños, reiteró que no tiene planes de hacer carrera en solitario, aunque deja la incógnita de si se trata de un retiro temporal, como han hecho otros artistas como Bad Bunny:

“No es el fin de Grupo Firme, no me voy a hacer solista, solo me estoy despidiendo porque a lo que miro solo me queda cumplir con las últimas 3 fechas que tengo y me voy a recuperar mi vida”.