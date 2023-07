Fallece Isabel Martínez, madre de Andrea Legarreta: ‘Me dedicaré a ser feliz y honrar tu vida’

“Unidos para siempre, mi papi, mis hermanos y yo contigo”, escribió Andrea Legarreta en un mensaje en redes sociales en el que informó sobre la muerte de su madre Isabel Martínez.

Este 30 de julio, Andrea Legarreta reveló el fallecimiento de su madre; sin embargo, no explicó las causas detrás de su muerte. En cuanto a su edad, se tiene conocimiento que Isabel Martínez nació en enero a mediados de la década de los cuarenta.

Horas antes de revelar el fallecimiento de Isabel Martínez, Andrea Legarreta felicitó a su madre, a quien apodaba como ‘Chabelita’, por sus 57 años de matrimonio con su padre Juan Legarreta:

“Felices 57 a mí ojitos de cielo y mi ‘Chabelita’ hermosa. Dios me los mantenga con salud y larga vida”. Este mensaje lo llenó con fotografías de ambos de sus padres.

Padres de Andrea Legarreta. (Foto: Instagram / @andrealegarreta)

Andrea Legarreta se despide de su madre Isabel Martínez

“Nuestro corazón y alma están destrozados... Nuestra reina ahora estará mirándonos con sus dulces ojitos como estrellas desde el cielo...”, escribió la conductora al inicio de su mensaje. La noticia de la muerte de su madre la acompañó con fotografías de ella con su padre.

En su mensaje, la conductora aseguró que no esperaba despedirse tan temprano de su madre y le agradeció por las enseñanzas que le dejó:

“Mami no esperaba despedirte tan pronto... No te decimos adiós porque sé que siempre vivirás en nosotros ... No me alcanza la vida para agradecer tu amor infinito. ¡Gracias por TANTO mi preciosa! ¡Gracias por TODO lo bello que nos regalaste con tu hermosa existencia […], nos faltaron lugares hermosos para visitar y ver cómo se hacen grandes tus ojitos y tu sonrisa con cada belleza que ibas descubriendo.”, escribió la conductora.

La madre de Andrea Legarreta estuvo casada por 57 años. (Foto: Instagram / @andrealegarreta)

Aparte de agradecerle a su madre las enseñanzas, Andrea Legarreta lamentó el hecho de que su madre haya fallecido: “¡ay mamita, me duele el corazón! ¿Cómo juntar esos pedazos? ¡Nos faltó TANTO! […], te juro que me dedicaré a ser feliz y honrar tu vida.”

Finalizó su mensaje deseándole paz a su madre y asegurando que cuidará de su padre Jorge Legarreta.

“Descansa amorcito... Aquí te cuidamos a mi papi... ¡Te amamos amor eteno! Unidos para siempre, mi papi, mis hermanos y yo contigo... Por y para ti...”.

Andrea Legarreta se despidió de su madre por medio de un mensaje en redes. (Foto: Instagram / @andrealegarreta)

Famosos mandan mensajes de apoyo para Andrea Legarreta

Tras haber publicado su mensaje, la sección de comentarios de Andrea Legarreta comenzó a recibir mensajes de pésame de algunas personalidades reconocidas.

Estos son algunos de los famosos que reaccionaron ante la noticia de Andrea Legarreta y mandaron mensajes de apoyo en redes sociales:

Hasta el momento no se tiene conocimiento de los arreglos funerarios que va a realizar Andrea Legarreta y su familia.