Cynthia Rodríguez reveló cómo le pidió matrimonio Carlos Rivera: ‘Preparé un concierto para ti’

Una de las parejas más queridas dentro del mundo del entretenimiento es la de Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez, que además está a pocas semanas de conocer a León, su primogénito.

El cantante y la presentadora están juntos desde 2016, y aunque mantienen su relación en privado, sí han compartido algunos momentos juntos o anécdotas en diversas entrevistas, como recientemente lo hizo Rodríguez al compartir la forma en que le pidieron matrimonio.

Recordemos que contrajeron nupcias en 2022, durante una ceremonia íntima celebrada en Ribera del Duero, al sur de la provincia de Burgos en Aranda, España. Y un año antes, fue cuando el cantante de ‘Solo tú' le propuso matrimonio.

Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez están juntos desde 2016. (Foto: Instagram / @carlosrivera / @cynoficial)

¿Cómo le pidió matrimonio Carlos Rivera a Cynthia Rodríguez?

La presentadora platicó en Ventaneando que todo ocurrió durante un viaje que hicieron ambos a España, mismo sitio en el que se casaron, y fue gracias a que Cynthia le mencionó que, a pesar de tener muchas fotos juntos, ninguna había sido tomada en estudio o por algún fotógrafo profesional.

“Yo le había dicho a Carlos: ‘Mi amor (…) una sesión de fotos profesionales no tenemos’. Me dijo: ‘Sí, deberíamos hacerlas’. (Después) me dijo: ‘Ya tengo todo listo, nos van a tomar fotos en Madrid y vamos a tener una prueba de vestuario’”, dijo, sin pensar que en aquella ocasión le fuera a pedir ser su esposa.

Carlos Rivera, apegado a su estilo, romanticismo y profesión, decidió organizar un concierto privado para su ahora esposa en un salón del hotel, el cual mandó adornar especialmente para la ocasión y, a pesar de lo especial que fue el momento, ella no creyó que fuera a ocurrir la propuesta en ese momento.

“Me toma de la mano, él había pedido un salón del hotel (…) Llenó de flores todo el salón y tenía músicos de cuerdas, un pianista (…) se abren las puertas y veo eso, estaba lleno de orquídeas, los músicos empezaron a tocar y él me dice: ‘Te preparé un concierto solo para ti’ y yo: ‘¿Un concierto para mí?’ De verdad, hasta ese momento sí dije: ‘Sí me hizo un concierto’”, compartió, visiblemente conmovida al recordar el momento.

Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez se conocieron en 2005. (Foto: Instagram / @_carlosrivera / @cynoficial)

‘La carta’: Canción y propuesta de matrimonio de Carlos Rivera

Tras interpretar algunas de sus canciones más románticas, mismas que le escribió y dedicó a la también actriz, procedió a entregarle una carta que, según su anécdota, ella le había pedido en algún momento de la relación.

“Ese día me dice: ‘¿Qué crees, te acuerdas de la carta que me habías pedido? (…) Te la escribí, si quieres ábrela y léela’. Entonces yo la abro y leo que dice: ‘Hola, amor mío’. Me dice ‘No, no, no, porque no le vas a entender’ y empieza la música y empieza a cantar”, recordó.

La canción que eligió fue precisamente ‘La Carta’, misma que está incluida en su álbum Sincerándome y en la que habla del amor que siente a su pareja, para pedirle al final que se case con ella. Y tal cual ocurre con este tema, fue lo que hizo.

Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera se casaron en España, en 2022. . (Instagram: @cynoficial / @_carlosrivera)

Cuando el tema estaba a punto de terminar, ella compartió: “Se me despegaron los pies del suelo, dije ‘no…’. Veo que va para el piano, toma una caja, voltea y yo dije: ‘Me voy a desmayar’ (…) Ese príncipe real de verdad se hinca, me dice: ‘Préstame tu mano, te lo pido’ y yo: ‘No’ (…) la carta dice: ‘Cásate conmigo’”, confesó.

Después de decirle que sí, emocionada, reveló que se tomaron muchas fotos juntos, se fueron a cenar y decidieron llamarle a sus familiares para compartirles la emocionante noticia para ambos. “Fue un momento mágico”, finalizó.