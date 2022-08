Cynthia Rodríguez confirma boda con Carlos Rivera: ‘La mejor etapa de nuestras vidas’

Después de todas las especulaciones sobre la boda entre Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera, la conductora confirmó que, durante las vacaciones que tomó por Asia y Europa, unió su vida en matrimonio con el cantante.

Rodríguez estuvo platicando a su regreso con sus compañeros de Venga la Alegría, a quienes reveló que, efectivamente, ahora es esposa del intérprete de ‘¿Cómo pagarte?’.

Horacio Villalobos, uno de los conductores del matutino de TV Azteca, le preguntó directamente si se había casado, a lo que ella respondió con una gran sonrisa: “¡Sí!”, lo que provocó la emoción de todos los conductores en el foro.

Cynthia Rodríguez habla de su boda

A pesar de que no ahondó en detalles, sí compartió que se sentía muy feliz y agradecida con todo lo que había ocurrido en su vida durante los últimos dos meses, mismos en los que salió de viaje a recorrer el mundo con su ahora esposo.

“Estoy feliz, estamos viviendo la mejor etapa de nuestras vidas, de verdad estoy muy contenta. Hay cosas que no se pueden ocultar y creo que el amor y la felicidad son de esas”, dijo la exparticipante de La Academia.

Sin embargo, se limitó en compartir cómo fue su unión matrimonial ya que prefiere mantener su vida personal en privado. “Somos muy discretos, siempre hemos manejado esta situación, nuestra parte personal mucho más privada, y pues hay detalles que se van a quedar así”.

De igual forma recalcó la felicidad que le produjo casarse con Carlos Rivera, con quien mantuvo un noviazgo de aproximadamente seis años y al que describe como ‘el amor de su vida’.

“El hombre más maravilloso que puede existir en este mundo de verdad y me siento totalmente afortunada. Soy muy afortunada y se lo agradezco a la vida, a Dios por lo que me toca vivir, o sea, las cosas buenas, las no tan buenas también porque me han hecho más fuerte, pero justo este momento de mi vida me siento plena, me siento feliz, acompañada y apoyada”.

Cynthia Rodríguez habla de su encuentro con el Papa

Los rumores de su boda iniciaron ya que se filtraron unas fotos en las que Cynthia y Carlos aparecen saludando al Papa Francisco, quien además les dio la bendición; una experiencia que, de acuerdo con la conductora, les acompañará para toda la vida.

“Recibir esa bendición yo creo que nos va a acompañar toda la vida; o sea, realmente son de esos momentos mágicos que se quedan para siempre. Sí fue un momento hermoso porque lo soñábamos y bueno, se nos concedió. Nos dio unas palabras super bonitas y eso se va a quedar para siempre, para toda la vida”, compartió emocionada.

Cynthia Rodríguez desmiente rumores sobre su embarazo

De igual forma fue cuestionada sobre un posible embarazo, pues los rumores estuvieron acompañados por los que surgieron sobre su boda.

“No estoy embarazada, sí es el plan como ustedes lo saben, esperamos que se nos cumpla este año y cuando eso suceda obviamente se van a dar cuenta por nosotros, a través de nosotros”.