Erika Buenfil recuerda cuando conoció a Luis Miguel: ‘No sabía si aplaudir o saludarlo’

“¿Qué tal? ¡Y no consigo boletos!”, exclamó emocionada la actriz Erika Buenfil cuando se le mostró una fotografía en la que aparece posando con Luis Miguel.

Erika Buenfil apareció como invitada la noche del pasado 17 de mayo en el programa de Youtube Desde El Cerro De La Silla que es conducido por el comediante mexicano Franco Escamilla. En aquella transmisión, la actriz recordó una anécdota con Luis Miguel.

¿Qué dijo Erika Buenfil de Luis Miguel?

La actriz Erika Buenfil no era la única invitada al programa, ya que se la pasó conversando con el conductor y con la influencer Daniela Rodríguez.

En un momento de la transmisión, Franco Escamilla mostró una fotografía de Erika Buenfil con Luis Miguel a su lado. La actriz aseguró que tiene “varias historias” con ‘El Sol’ en una de las épocas en las que era bastante popular.

“¡Y no consigo boletos! Sí anduvimos ahí, ‘amigovios’... fue aquí en Monterrey. Todo el mundo había ido a ver a Luis Miguel, fue aquella época cuando iba al Auditorio Nacional ha hacer varios conciertos”, explicó la actriz, quien aseguró que fue a una de las presentaciones del cantante.

Erika Buenfil tiene una fotografía con Luis Miguel. (Foto: Instagram / @erikabuenfil50)

“Voy a Monterrey, nadie quería ir conmigo [a uno de los conciertos del artista]... yo estaba al aire en una telenovela con mucho éxito”, aseguró que ha contado la anécdota de su relación con Luis Miguel en varias ocasiones.

Narró que mientras disfrutaba del concierto de Luis Miguel en el Auditorio Citibanamex, ‘El Sol’ la saludó en varias ocasiones de la presentación. Sin embargo, tras la última canción del evento se salió para regresar a su hogar hasta que recibió una llamada.

“Me habla una cuñada y me dice ‘te están buscando de parte de Luis Miguel’... No creía, ya me subo al carro y me habla un señor y me comentó ‘para decirle, que la queremos invitar para cenar’”. Erika Buenfil aseguró que pensó que se trataba de una broma hasta que ‘El Sol’ tomó el teléfono y le cantó.

La actriz reveló que, tras recibir la llamada de Luis Miguel, fue a su hotel para conocer en persona al artista.

“Sale y dice ‘buenas noches’, no sabía si aplaudir o saludarlo”, dijo entre risas, “entonces se empezó hacer una amistad bien padre... hay muchas anécdotas muy padres de esa noche”. Finalizó revelando que la fotografía en la que aparece con Luis Miguel fue en un antro llamado Nirvana al que lograron entrar gracias a Erika Buenfil.