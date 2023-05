Alicia Keys en Teotihuacán: Esto es lo que hizo la cantante en su visita a México

“¡This girl is on fire!” La cantante estadounidense Alicia Keys presumió en redes sociales lo que hizo durante su visita a las pirámides de Teotihuacán.

Alicia Augello Cook, apodada como Alicia Keys, es una artista originaria de la ciudad de Nueva York que desde principios de los 2000 se dedica a la industria musical. Es reconocida por canciones como ‘If i ain’t got you’, ‘Empire state of mind’, ‘No one’, entre otras.

Como parte de su gira mundial 2023, la estadounidense se presentó la noche del pasado 15 de mayo en el Auditorio Citibanamex en Monterrey, Nuevo León. En su concierto tuvo de invitada a Ángela Aguilar. Ambas artistas cantaron en dueto la canción de ‘Looking for paradise’ que originalmente es una colaboración entre Alicia Keys y Alejandro Sanz.

En marco del concierto que dará en la Ciudad de México este 17 de mayo, la cantante presumió lo que hizo en su tiempo libre.

¿Qué hizo Alicia Keys en su visita a México?

Este miércoles, a través de sus redes sociales, la intérprete de ‘Girl on fire’ publicó una serie de videos en los que desglosaba las actividades que hizo acompañada de su familia.

En una de sus primeras publicaciones, reveló un clip que se grabó desde un coche en movimiento en el que se pueden observar las calles de la CDMX, incluso aparecían algunos de los taxis de la capital del país.

Subsecuentemente publicó una fotografía de su esposo, el productor musical Swizz Beatz, enfrente de una de las pirámides que forman parte de la zona arqueológica Teotihuacán.

El productor Swizz Beatz está casado con Alicia Keys. (Foto: Instagram / @aliciakeys)

Asimismo, compartió una serie de videos en la que aparece dentro de uno de los globos aerostáticos que acostumbran a volar en la zona.

“México, ya me estás dejando sin aliento. ¡CDMX no puedo esperar a celebrar contigo esta noche!”, escribió en una publicación que hizo la cantante en su Instagram en la que aparece disfrutando de su visita a la zona arqueológica.

Alicia Keys se subió a un globo aerostático acompañada de su familia. (Foto: Instagram / @aliciakeys)

En una de las piezas audiovisuales, Alicia Keys aparece abriendo una botella de champaña dentro del globo aerostático en movimiento. A raíz de ello, algunos internautas bromearon en la sección de comentarios que les cayó un corcho:

“Hola, me acaba de caer un corcho en la cabeza”, “no puedo evitar imaginarme que ese corcho le cayó a alguien en la cabeza”, “no me extraña que me cayera un corcho en la cabeza”, entre otros mensajes de sátira.