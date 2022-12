Franco Escamilla lamenta muerte de Pelé con referencia a Martha Debayle: 'Mi hijo le decía abuelito'

Después de que el mundo conmocionara por la muerte de Edson Arantes do Nascimento, mejor conocido como Pelé, el comediante Franco Escamilla fue uno de los famosos que, junto con políticos y deportistas, utilizó sus redes sociales para mandar condolencias y expresar su tristeza ante la pérdida de uno de los mejores futbolistas de la historia.

El seleccionado brasileño, que ganó 3 Copas del Mundo, falleció a los 82 años tras ser hospitalizado en noviembre derivado de un tumor en el colon, por lo que pasó sus últimas horas en cuidados paliativos.

En redes sociales, el humorista publicó un mensaje, pero lo que llamó la atención entre sus seguidores fue la referencia detrás: “Mi hijo está muy triste por la muerte de Pelé. De cariño le decía ‘abuelito’. Deus salve o rei —Dios salve al rey—”, escribió.

Mi hijo está muy triste por la muerte de Pelé.

De cariño le decía "abuelito"

Deus salve o rei — Franco Escamilla (@franco_esca) December 29, 2022

¿Cuál fue la referencia al chiste de Franco Escamilla?

Todo se remonta a unos meses atrás, pero con la muerte de la reina Isabel II. Entonces se viralizó la reacción de la conductora durante su programa en vivo. Martha Debayle desató críticas en redes sociales al afirmar que su hija la sentía parte de su familia.

“Habló mi hija llorando porque ella decía que era su abuelita”, expresó al confesar lo conmovida que se sentía por la noticia de la monarca británica.

Los comentarios al chiste de Franco Escamilla

Aunque hubo quienes se rieron con la referencia, otros usuarios no lo entendieron y compararon a su hijo con Ángela Aguilar, quien se dijo un 25% argentina luego de que la albiceleste se coronara en Qatar 2022. Otros le recordaron cuando le regaló a David Faitelson una playera con la firma del astro.

Entre los comentarios destacaron “alta referencia, no falta quien se la crea”, “mis condolencias para Rodrigo do Nascimento D’Bayle”, la gente se la vive criticando en twitter y no puedo creer cuántos no entienden esta referencia”, “será lo que sea, pero este tuit tiene más sentido que el de Martha Debayle con la reina Isabel”, “¿no le decía abueliñho?”, “Martha...is that you, my dear? (Martha, ¿eres tú, querida?) o “cálmate Martha Debayle”.