Mijares, Lucero, Florinda Meza y los famosos que reaccionaron a la muerte de Pelé

El mundo del futbol se encuentra de luto este 29 de diciembre tras el fallecimiento del exjugador Pelé a causa de complicaciones derivadas de cáncer de colón.

El astro brasileño había cumplido un mes internado en el Hospital Albert Einstein en São Paulo, Brasil. La confirmación de su muerte provino de su agente y una publicación en sus redes oficiales.

Asimismo, una de sus hijas, Kely Nascimiento, acompañó la triste noticia del fallecimiento con un mensaje de despedida para su padre y una fotografía en la que aparece rodeado por las manos de sus familiares.

Famosos que reaccionaron ante la muerte de Pelé

En las redes sociales deportistas, políticos e incluso algunas personalidades de la industria del entretenimiento han mandado mensajes de despedida al tricampeón brasileño.

Lucero

La cantante mexicana Lucero escribió un mensaje en portugués para despedir al exjugador en una publicación en la que ofreció consuelo para los familiares y amigos del fallecido Edson Arantes do Nascimento.

“Hoy el cielo recibe con alegría a nuestro rey del futbol Pelé. Dejas un enorme vacío en tantos corazones que tanto te querían y admiraban. Siempre te recordaremos, vuela alto, gran Pelé. Mucha fuerza y luz para todos los familiares y amigos”, comentó Lucero y agregó a sus historias de Instagram una fotografía del astro jugando.

Lucero reaccionó a la muerte de Pelé con un mensaje de despedida en portugués. (Foto: Instagram / @luceromexico)

Mijares

Asimismo, el artista mexicano Mijares publicó una fotografía en la que Pelé se encuentra sosteniendo una guitarra y se les ve a ambos disfrutar de una reunión de amigos. Acompañó su publicación con una leyenda la que lamentó la muerte del exfutbolista.

“Que en paz descanse, gran persona y extraordinario mago del balónpie mundial de todos los tiempos”, puntualizó.

Alejandro Sanz

El cantautor español Alejandro Sanz se despidió de Pelé con un mensaje que viene en su idioma natal y en portugués.

“Despedimos al rey Pelé, tricampeón. Elevador del fútbol a su máxima esencia. Eterno”, escribió Sanz.

Despedimos al rey Pelé, tricampeón. Elevador del fútbol a su máxima esencia. Eterno 🙏



Nos despedimos do Rei Pelé, tricampeão. Elevador do futebol à sua essência máxima. Eterno 🙏 — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) December 29, 2022

Florinda Meza

La actriz mexicana Florinda Meza lamentó el fallecimiento de Pelé con una publicación en su Instagram en la que ofreció consuelo a la afición brasileña.

“Lo siento, mis amados brasileños... no hay palabras, Pelé era una leyenda del futbol. Deseo que hoy esté con mi Rober, pateando los dos un balón con chanfle y festejando juntos un gol eterno”, escribió.

Gael García Bernal

El actor mexicano Gael García Bernal se pronunció al respecto por la muerte de Pelé y mando un mensaje para la afición mexicana y brasileña.

“¡Pelé! Altas chilenas y gambetas entre los astros y a lo largo de todo el cosmos. Sigue siendo el Rey”, publicó en su cuenta de Twitter a la que agregó una fotografía del jugador cuando era más joven.

¡Pelé!



Altas chilenas y gambetas entre los astros y a lo largo de todo el cosmos.



Sigue siendo el Rey. pic.twitter.com/G7qmfV15F5 — Gael García Bernal (@GaelGarciaB) December 29, 2022

Sylvester Stallone

El actor detrás del personaje de Rocky utilizó sus redes sociales para mandar un mensaje de despedida al astro fallecido. Sylvester Stallone y Pelé compartieron la pantalla grande en 1981 con la participación de ambas personalidades en la película de Escape a la victoria.

“¡Pelé el grande! ¡Descansa en paz! Él era un buen hombre”, escribió Sylvester Stallone junto a dos fotografías en las que se les ve platicando.

Río Roma

La agrupación de pop mexicano Río Roma lamentó su muerte al asegurar que el legado que deja el brasileño al futbol no se olvidará.

“¡Por siempre una leyenda! Siempre vivo O rey Pelé QEPD”, puntualizaron con el retrato del fallecido exjugador.

Por siempre una leyenda! Siempre vivo O rey Pelé 🙏🏻 QEPD 🇧🇷 pic.twitter.com/zyL7hGNSFi — Río Roma (@RioRomamx) December 29, 2022

Julio Iglesias

El cantante y compositor español, Julio Iglesias, lamentó la muerte de Pelé con un mensaje de despedida en el que recordó algunos de los momentos que pasó con el futbolista. También explicó que fue uno de sus amigos cercanos.

“Mi queridísimo amigo, tantas aventuras bonitas contigo, tanto cariño, tiempos inolvidables, hoy todos esos recuerdos vuelven a mi vida y me llenan de tristeza, hoy te has ido de nosotros pero no te vamos olvidar jamás”, explicó.

“No solamente has sido el Rey del futbol, si no que has sido el Rey del cariño con una vida ejemplar. Fuiste amigo de tus amigos y estoy en la certeza que el mundo está consternado, pero tu espíritu se queda entre todos nosotros de una manera universal. Maestro de maestros, que Dios te guarde”, finalizó Julio Iglesias.