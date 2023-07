‘¡Oye, tranquilo, viejo!’: Drake Bell dijo sentir mucha presión por rumores en redes sociales

Drake Bell regresó a México para promocionar su más reciente álbum Non Stop Flight, mismo que incluye canciones con las cuales se desahoga de algunos momentos difíciles que ha vivido en los últimos años, incluyendo su divorcio de Janet Von Schmeling.

Particularmente, desde finales de 2022 el cantante se ha involucrado en polémicas que tienen que ver con el presunto consumo de drogas, problemas de pareja y hasta la desaparición que algunos medios estadounidenses reportaron en abril.

De los mismos se dijo cansado hace algunos meses, aunque recientemente retomó el tema en algunas entrevistas y dijo que sentía mucha presión con tantas noticias sobre él en redes sociales. Incluso, pidió a sus fans que no creyeran todo lo que leen en Internet sobre él.

Drake Bell dará una serie de conciertos en México próximamente. (Foto: Instagram / @drakebell)

Drake Bell habla sobre las polémicas en las que ha estado involucrado

“He estado en el foco público, rodeado por medios de comunicación, de muchas historias, de mentiras, de rumores; sobre todo esto, de mi corta desaparición. Es mucha presión y muchas veces, esto genera cuestiones emocionales que te presionan”, señaló durante una entrevista para Ventaneando.

Sobre la desaparición que reportaron del actor en abril, señaló que, si bien estaba pasando por situaciones complicadas en su vida y la familia estaba enterada, en realidad solo se había quedado dormido y dejado el celular en el coche, por lo que estuvo incomunicado durante unas horas.

“Fue un problema muy grave para mí, estaba pasando por problemas emocionales, lidiando con muchas cosas personales (…) dejé el celular en el coche. Subí a dormir y mi familia se preocupó porque no podían contactarme, sabían que yo estaba pasando por muchas cosas. Dijeron que estaba perdido y se convirtió en un asunto muy grave cuando yo solo estaba dormido en un hotel”, aseguró.

Drake Bell se ha involucrado en diversas polémicas en los últimos meses. (Instagram / @drakebell)

Drake Bell pide a sus fans que no crean en noticias falsas

En otra entrevista con la revista Quién, compartió que sus fans han sido de gran apoyo en los momentos difíciles que ha enfrentado en los últimos meses, por lo que se siente feliz y agradecido de tenerlos.

“Hay muchas ocasiones en las que antes de hacer un live me he sentido deprimido por algo que ocurrió en el día, o porque leí de nuevo algo sobre mí en línea o alguien dijo algo sobre mí de nuevo, sin embargo, me olvido de eso por un momento, bajo, toco en mi piano algunas canciones y es increíble poder abrir tu teléfono y saber que tienes una audiencia a la cual dar un concierto ahí”.

Drake Bell Drake Bell fue una de las estrellas juveniles más populares de Nickelodeon. (Instagram / @drakebell))

Incluso, aseguró en dicha plática que le encantaría desaparecer todas las noticias que se han publicado sobre él por toda la presión que esto conlleva a su persona, e hizo una petición a sus fans.

“Quisiera decirle a mis fans que no crean todo lo que leen en Internet, no crean todo lo que escuchen”, mencionó.