Influencer recibe burlas por su outfit de ‘Barbie’: ‘Ernesto, tú puedes ser lo que quieras ser’, defienden

Al igual que miles de personas en todo el mundo, el influencer Ernesto Romanov acudió a un cine con un atuendo rosa para ver la película de Barbie, sin embargo, alguien le tomó un par de fotografías sin su consentimiento para burlarse de su corporalidad en redes sociales con memes: “Provocaron que mucha gente me dijera de cosas”, expresó en un video de Tik Tok.

El pasado 20 de julio llegó a los cines Barbie, dirigida por Greta Gerwig y protagonizada por Margot Robbie, en la cual se cuenta una historia sobre la muñeca de Mattel, se trató de uno de los estrenos más esperados del año, aunque tuvo un final triste para Ernesto.

Ernesto Romanov es un creador de contenido que comparte en sus redes recomendaciones de ropa y estilo, previo al estreno de Barbie publicó una serie de videos en las que reveló los artículos rosados que llevaría; sin embargo, el pasado 21 de julio compartió un clip en el que denunció recibir comentarios de odio.

¿Por qué criticaron el ‘outfit’ de Ernesto para ver Barbie?

Aunque Ernesto Romanov borró el video en el que explica lo que pasó, algunos internautas lo han compartido en Twitter.

“El día de hoy fui a ver la película de Barbie, así como me estás viendo, me fui vestido. Los que me conocen saben que así me visto diario, que probablemente si fui con el mam* a ver el estreno de la película, pero una página hizo unas publicaciones que provocaron que mucha gente me dijera de cosas”, puntualizó el internauta.

Ernesto explicó que fue a ver el estreno de la película, pero mientras estaba distraído, un sujeto le tomó una serie de fotografías que se publicaron dentro de una cuenta de Facebook llamada Noticias Sur de Texas & Matamoros. Romanov aseguró que en ningún momento dio consentimiento para qué se usará su imagen.

“No me parece justo que yo estando dentro del cine, llegué un sujeto y me tomes fotos. Dijeras tú, ‘está en vivo mostrando el auge de la película’, es válido, pero ya tomarme fotos a mí de frente donde estoy distraído y regresarte para tomar fotografías de mi parte trasera, ¿con qué afán?”.

Entre lágrimas, Ernesto agregó que, tras la publicación con la imagen de su ‘outfit’, recibió diversos comentarios en redes sociales: “no era mi plan salir y ser la burla de mucha gente que no conozco”.

“Ni siquiera había salido yo de la película y ya tenía miles de mensajes de mis amigos, conocidos y gente que ni conozco diciéndome que ya me había convertido en un meme en Facebook”.

Dentro de aquel clip, Romanov comentó que se sentía “vulnerable” ante las críticas de su atuendo; sin embargo, recibió apoyo por parte de sus amigas.

“Me convirtió en una burla y no me parece justo, ya borraron las fotos, se tardaron una hora, pero con eso tuvo para que varias personas la descargaran e hicieran sus memes. Exijo respeto hacia mi persona como yo los respeto hacia ustedes”, puntualizó Ernesto Romanov.

Aunque su página de Facebook no permite el acceso, de acuerdo con una captura de pantalla que han compartido algunos internautas, aquel medio se disculpó con Ernesto:

“En Noticias Sur de Texas & Matamoros ofrecemos disculpas al joven Ernesto por los inconvenientes ocasionados a raíz de una galería fotográfica que se subió por el estreno de la película de Barbie”.

Usuarios apoyan a Ernesto Romanov

En redes sociales, el caso de Ernesto Romanov ha llamado la atención de varias personas que lo apoyaron a denunciar la publicación con su fotografía.

“Todo mi cariño a Ernesto”, “un abrazo, no dejes de brillar”, “Estoy llorando con esto. No puede ser posible tanta malicia en la gente. Es insoportable”, son algunos de los comentarios que ha recibido el creador de contenido.

Incluso un usuario en redes sociales compartió una ilustración en la que se apoya al influencer con una de las frases de la muñeca Barbie: “Ernesto, tú puedes ser lo que quieras ser”.