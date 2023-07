Filas, caos, peleas y vasos agotados: Así fue el estreno de ‘Barbie’ en los cines mexicanos

No todos pudieron conseguir sus vasos de 'Barbie', pues se agotaron en los cines tras el estreno de la película. (Foto: TikTok @altamamx @verenissetellooficial)

Ante el esperado estreno de la película de Barbie, los fans de la muñeca hicieron filas de varias horas en dulcería antes de entrar a las salas de cine para atesorar un recuerdo del filme protagonizado por Margot Robbie y Ryan Gosling con los vasos coleccionables y palomeras que lanzaron las cadenas como edición especial.

Sin embargo, no todo fue ordenado, ya que en redes sociales se publicaron varios videos con denuncias, caos y peleas que incluso llegaron a los golpes en el afán de conseguir uno. A los pocos minutos ya había carteles que avisaron que estaban agotados, incluso para quienes llegaron desde la madrugada a los establecimientos.

Los vasos coleccionables de 'Barbie' se agotaron en los cines. (Foto: Twitter @EdgarParedesH)

Denuncias a empleados y revendedores en cines

Los usuarios grabaron los pormenores en su intento, por lo que acusaron a los empleados de comprar varios vasos y llevarlos en bolsas negras para que no se vieran.

Ante gritos –y con los encargados dando explicaciones a algunos clientes–, hubo quien llegó a los cuartos de almacenamiento en donde se encontraban las cajas.

“Como primer cliente, bravo”, dijeron en el video de @angelicanoticias, en el que se ve a uno de ellos guardar varios ejemplares. “Yo nada más quiero uno”, le dicen a otro, quien le responde que ya los tiene vendidos al verse empacados en cajas.

“No se me hace justo que le hayan vendido a todos los demás, a quienes no la ven”, fueron otras de las molestias al ver que no eran exclusivos para quienes tuvieran boletos del filme dirigido por Greta Gerwig.

También algunos revendedores fueron denunciados, pues se les veía en las plazas con maletas o bolsas con varios vasos. Actualmente, ya se pueden encontrar en algunas páginas de venta, en donde cuestan cerca de 2 mil 500 pesos.

Hubo quien aseguró que la venta iniciaría a las 7 de la noche, pero antes ya habían afirmado que ya no estaban disponibles. Otros filmaron cuando, para obtener uno, se debía hacer a escondidas, en donde entraban a un cuarto y daban el dinero.

Las reacciones al caos en el estreno de Barbie

En Twitter se comentó el suceso en ciudades de toda la República Mexicana, por lo que argumentaron que sea la razón que sea por la que ya no están disponibles “se arma un desmadre y de repente los puedes conseguir en mercado libre (a más del doble del precio) y así. Se me ocurre algo bien loco: ¿Y si no los compran en la reventa? Yo digo”, se quejaron.

“Ni yo que siempre he amado las Barbies me pongo así por unas cosas tan banales como esas”, “en vez de estar haciendo corajes y el perro oso porque los revendedores y los trabajadores de los cines acapararon los vasos y las palomeras de Barbie, disfruten la película” y “hay gente literalmente llorando”, se lee entre los comentarios.

Algunas de las explicaciones era que habían llegado aproximadamente 30 vasos. “No entiendo por qué tan pocas unidades” o “en todos fue lo mismo”, opinaron quienes vivieron la experiencia.