‘Así es, Barbie’: Este es el restaurante donde Ryan Gosling ‘cachó’ a Martha Higareda

¿Reconoció a Martha Higareda? Durante una entrevista con Ryan Gosling, por la cinta de Barbie, la actriz mexicana le recordó al actor de Ken el momento en el que se vieron por primera vez y el restaurante en el que fue aquel breve encuentro.

El pasado 19 de julio se estrenó un capítulo del podcast de Yordi Rosado y Martha Higareda llamado De Todo Un Mucho, en el que aparecen los fragmentos de la entrevista que hizo la actriz hacia los protagonistas de Barbie.

En aquella conversación, Martha Higareda le explicó a Ryan Gosling que se trataba de un momento especial debido a que sus caminos ya se habían cruzado en un establecimiento de comida francesa, sitio que Margot Robbie aseguró conocer.

Martha Higareda le narró a Ryan Gosling la anécdota de cuando la 'cachó' en un restaurante. (Foto: Instagram @marthahigareda)

“Este es un momento muy importante para mí porque hace muchos muchos años hubo una situación que sucedió en un restaurante completamente casual”, comentó la actriz al actor cuando le recordó como la ayudó a evitar caer.

“Un chico me agarra muy rápido ¡así! Me doy la vuelta ¡y eras tú!... Así que quería darte las gracias. Esto fue hace mil años, probablemente no te acuerdas, pero fue un momento memorable para mí”, agregó.

¿En qué restaurante se conocieron Martha Higareda y Ryan Gosling?

Martha Higareda revela que la anécdota, que ya ha contado varias veces, con Ryan Gosling ocurrió en un establecimiento llamado La Poubelle.

La Poubelle es un restaurante ubicado en la zona de Franklin Village de la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos. De acuerdo con su sitio web, este negocio de comida lleva existiendo alrededor de cinco décadas debido a que abrió sus puertas en 1969.

Asimismo, en su página asegura que se trata de un establecimiento especializado en comida de bistró francés elaborados productos orgánicos locales y de pequeñas granjas. Es por ello que algunos de sus platillos que contienen carne o pescado no están siempre disponibles.

La Poubelle Bistro se encuentra en Los Ángeles. (Foto: Instagram / @lapoubellebistro)

Aunque no hay muchos datos sobre el establecimiento, en sus redes sociales revelaron que en 2020 tuvieron ciertos problemas económicos, por lo que pidieron a sus comensales donar para continuar con sus labores gastronómicas.

En la actualidad, La Poubelle se mantiene como un restaurante bastante popular del centro de Los Ángeles en el que los comensales acostumbran a ir durante su horario de ‘Happy Hour’.

La Poubelle cuenta con una decoración retro. (Foto: Instagram / @lapoubellebistro)

¿Cuánto cuesta comer en La Poubelle?

Según algunas de sus publicaciones en redes sociales, La Poubelle no cuenta con la opción de hacer reservaciones debido a que se trata de un restaurante ‘walk in’. Es decir, conforme vayan llegando los clientes son atendidos.

De acuerdo con un menú que compartieron en sus redes sociales para pedidos para llevar, estos son algunos de los platillos que ofrecen:

Entradas:

Ratatouille: 202 pesos mexicanos



Vegetales asados: 202 pesos mexicanos



Ensalada de ternera asada: 202 pesos mexicanos

Platos fuertes:

Lomo de ternera: 371 pesos mexicanos



Hamburguesa Poubelle: 236 pesos mexicanos



Sándwich de pechuga de pollo a las finas hierbas: 236 pesos mexicanos



Salmón a la plancha: 236 pesos mexicanos

La Poubelle cuenta con ingredientes orgánicos. (Foto: Instagram / @lapoubellebistro)

Asimismo, el establecimiento de comida francesa tiene la opción de vender algunos ingredientes orgánicos. En cuanto a bebidas, cuentan con vinos tintos, blancos y rosados que van desde los 14 a los 30 dólares (236 a 675 pesos mexicanos).

La Poubelle solamente abre sus puertas de martes a jueves en un horario de 17:30 hasta las 01:30 horas.

La Poubelle es un restaurante especializado en comida francesa. (Foto: Instagram / @lapoubellebistro)

¿Cuál es la historia de Ryan Gosling y Martha Higareda?

En diferentes ocasiones, Martha Higareda ha narrado el momento en el que coincidió por primera vez con Ryan Gosling. Una de ellas fue dentro del podcast que comparte con Yordi Rosado:

“Yo traía como un suetercito y las sillas tenían como un garigol de herrería, entonces se me atoró el suéter con eso. Yo creo que porque era la orilla del restaurante, había mucha grasa en el suelo y yo me resbalé…”.

Martha Higareda entrevistó a Ryan Gosling antes de la premiere de 'Barbie' en México. (Foto: Cuartoscuro / Galo Cañas Rodríguez / Edgar Negrete Lira)

La protagonista de Amar te Duele (2002), aseguró que antes de tocar el suelo sintió que una persona la agarró y al voltear se dio cuenta de que era Ryan Gosling. Tras compartir esta historia, la mexicana ha recibido varias críticas.

Recientemente, se defendió de las críticas en redes sociales luego de que Ryan Gosling contestará en la premiere de Barbie que no la conoce.

“Amigos, efectivamente yo no dije que Ryan Gosling ME conocía. ‘Conocerse’ es distinto a ‘ser caballeroso con alguien en un evento fortuito’. Y no, tampoco somos amigos. Y sí, es un caballero y un GRAN actor!”, escribió en Twitter Higareda.