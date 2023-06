Vino tinto vs. blanco: ¿Cuál es más saludable?

¿De cuál tomas ‘esa copita de vez en cuando’? Blanco y tinto son tipos de vino que comparten varias características en su valor nutricional, pero solamente uno de ellos contiene más beneficios para la salud del cuerpo.

El vino, de acuerdo con el Diccionario enciclopédico de la Gastronomía Mexicana, es una bebida alcohólica que resulta de la fermentación de jugo de uva. Este líquido se produce en viñedos y puede haber varios tipos, como rosado, blanco o tinto, donde la elección suele depender de la ocasión.

El vino blanco y el tinto tienen una elaboración similar. (Foto: Wikimedia Commons)

¿Vino tinto y blanco: cuántas calorías tienen?

De acuerdo con el sitio de My fitness pal, especializado en temas de ejercicio, este es un aproximado de las calorías que tiene cada una de las versiones de la bebida fermentada:

Vino tinto (una copa): 153 calorías.

Vino blanco (una copa): 148 calorías.

Como se referencia, se puede comparar con el aproximado de calorías que tienen otro tipo de bebidas alcohólicas populares:

Cerveza (una lata): 155 calorías.

Cerveza (una botella): 160 calorías.

Caguama (940 ml): 392 calorías.

Vodka tonic (un trago): 189 calorías.

Ron (un shot): 97 calorías.

¿Cuál es la diferencia entre vino tinto y blanco?

El color de la bebida depende por completo de la vinificación, la elaboración del vino. Esta es la principal diferencia entre los dos líquidos:

Vino tinto: Se realiza con la fermentación de uvas con la piel, las semillas y el raspón, la cual toma alrededor de 6 días hasta varias semanas en producir alcohol. La piel de la uva es la que da su color a la bebida.

Se realiza con la fermentación de uvas con la piel, las semillas y el raspón, la cual toma alrededor de 6 días hasta varias semanas en producir alcohol. La piel de la uva es la que da su color a la bebida. Vino blanco: Este tipo de bebida se produce con uvas blancas o sin piel con un proceso similar al tinto.

El vino tinto se elabora con uvas con piel. (Foto: Shutterstock)

¿Cuál es el mejor vino para la salud?

Según el sitio especializado de Healthline, ambos tipos de bebida mantienen valores nutricionales similares; sin embargo, el vino tinto tiene ciertas ventajas sobre el blanco porque la piel de la uva aporta compuestos vegetales beneficiosos que se le quitan al blanco con su proceso.

De acuerdo con Healthline, estos son algunos de los beneficios que podría tener consumir vino tinto con moderación:

Puede reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares.

Aumenta la cantidad de lipoproteínas de alta densidad, colesterol bueno, que apoya al hígado con el proceso de eliminación del colesterol malo.

Tienen un alto contenido de resveratrol, un tipo de antioxidante que se asocia con aliviar el dolor articular.

El vino tinto es la presentación más popular de la bebida. (Foto: Shutterstock)

Sin embargo, al ser una bebida alcohólica, también tiene una serie de efectos secundarios que pueden poner en riesgo al cuerpo humano.

¿Cuáles son las desventajas del vino blanco?

El vino blanco, al no contener la piel de la uva, no goza de los mismos beneficios que su contraparte; sin embargo, el sitio especializado de Eat this, not that, explica que es una fuente de polifenoles, un tipo de antioxidante que podría ayudar a reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares.

A pesar de ello, el vino blanco contiene ciertas desventajas que lo diferencian de su contraparte. Estas son algunas, de acuerdo con Eat this, not that:

Este tipo de vino contiene un alto nivel de acidez que, para ciertas personas, podría desencadenar padecimientos como reflujo gastroesofágico.

El vino blanco cuenta con una mayor cantidad de sulfatos que la versión tinta. De acuerdo con Web MD, los sulfatos son un grupo de sales minerales que pueden tener un origen natural o artificial en ciertos alimentos y bebidas. Los enólogos utilizan este ingrediente en varios tipos de vino para evitar que la fermentación de uvas se transforme en vinagre.

El vino blanco tiene una mayor cantidad de azúcar que el vino tinto. (Foto: Wikimedia Commons)

Tienen una cantidad mayor de azúcares que el tinto. En conversación con aquella página especializada, esto fue lo que dijo la nutrióloga Lisa Richards : “Los vinos blancos tienden a ser más dulces que los vinos tintos y se ha demostrado que algunos blancos tienen un 65 % más de azúcar que los tintos ”.

: “Los vinos blancos tienden a ser más dulces que los vinos tintos y se ha demostrado que algunos blancos tienen ”. La mezcla entre grandes cantidades de azúcar y sulfatos puede provocar que algunas personas sufran de un aumento de peso y disbiosis, un trastorno intestinal que aumento el riesgo de padecer enfermedades crónicas, e inflamación.

¿Cuánto vino se puede tomar al día?

Es recomendable optar por el vino tinto debido a que tiene una menor cantidad de azúcares, sulfatos y acidez que su versión blanca, aparte de algunos beneficios para la salud cardiovascular.

Sin embargo, al tratarse de una bebida alcohólica con altos niveles de calorías, no se sugiere su consumo en exceso.

El sitio especializado de Mayo Clinic explica los siguientes parámetros de consumo de vino tinto al día para adultos saludables: