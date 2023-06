El multiverso del maíz: ¿Qué es más sano, una tortilla o una tostada?

¿Cuál es tu antojito favorito? La mayoría de platillos en la gastronomía mexicana contienen alimentos que provienen del maíz, como las tortillas y tostadas.

A pesar de ser dos alimentos con orígenes similares, la tostada se diferencia de la tortilla por ser crujiente y acompañarse por ceviche, camarón, tinga de pollo, picadillo, entre otros. Asimismo, algunas presentaciones tiene un toque salado.

En cambio, las tortillas de maíz se caracterizan por tener una textura blanda y por ser uno de los ingredientes principales del vasto mundo de los tacos y las quesadillas.

Si estás decidiendo entre un taco o una tostada, te contamos cuál de los dos alimentos mexicanos tiene mayores beneficios para la salud.

La tortilla de maíz se utiliza para la preparación de alimentos como las quesadillas o los tacos. (Foto: Cuartoscuro / Crisanta Espinosa Aguilar)

¿Tortilla de maíz vs tostadas: cuántas calorías tiene cada una?

De acuerdo con el sitio de My fitness pal, especializado en temas de ejercicio físico, este es el aproximado de calorías que tiene cada uno de los alimentos que provienen del maíz:

Tortilla de maíz (una pieza): 52 calorías.

Tostada (una pieza): 63 calorías.

Cómo referencia se puede comparar con el aproximado que tienen otro tipo de alimentos similares:

Pan blanco (una pieza): 65 calorías.

Pan integral (dos piezas): 67 calorías.

Tortilla de harina: Una pieza puede variar entre las 80 y 150 calorías.

Totopo (40 gramos): 68 calorías.

¿En qué se parecen las tortillas de maíz y las tostadas?

La tortilla es un platillo que se caracteriza por su forma de disco plano, las versiones tradicionales del alimento se elaboran con masa de maíz nixtamalizado, aquel que ha sido cocido en agua con cal.

De acuerdo con el Diccionario enciclopédico de la Gastronomía Mexicana, las tostadas son un alimento que nace a partir de las tortillas. A través de ciertas elaboraciones, el alimento que proviene del maíz se endurece y obtiene otro sabor.

Según El Poder del Consumidor, la tortilla de maíz es un alimento bastante beneficioso para el cuerpo humano, esto se debe a que es una fuente de:

Calcio

Fibra

Vitamina B3

Proteína

Carbohidratos complejos

Aparte se trata de un alimento bajo en calorías, puede ayudar a la digestión por su contenido en maíz nixtamalizado que tiene una mayor presencia de almidones resistentes que ayudan a ciertos procesos del organismo.

La tortilla es un alimento que proviene del maíz. (Foto: Especial)

De igual manera, la tortilla forma parte de un multiverso lleno de sus variaciones. Se pueden encontrar versiones de maíz azul, blancas, amarillas y hasta rojas, cada una con sus beneficios para el cuerpo humano. También algunas que contienen harina, pero El Poder del Consumidor recomienda la versión original.

Al provenir de las tortillas de maíz, las tostadas comparten varios de los beneficios que contiene su contraparte, incluso cuando se trata de las variaciones. De esta manera también se crean otros elementos como los totopos.

Las tostadas se pueden preparar por medio de un horno. (Foto: www.gob.mx)

¿Cuál es la diferencia entre tostadas y tortillas de maíz?

A pesar de compartir su origen, las tostadas se diferencian de las tortillas por su proceso de elaboración. De acuerdo con Diccionario enciclopédico de la Gastronomía Mexicana, estas son las versiones que se pueden encontrar del alimento:

Tostadas con manteca: Se elaboran a partir de masa de maíz y manteca de cerdo que se cuece hasta quedar doradas.

Tostadas oreadas: Provienen de tortillas que se dejaron secar en el sol.

Tostadas fritas: Son tostadas oreadas que fueron fritas dentro de aceite o manteca de cerdo.

La manteca de cerdo es un tipo de grasa saturada que proviene del cerdo, el sitio de Eat this, not that explica que este elemento se asocia con problemas cardio vasculares y otros problemas del corazón.

Las tostadas pueden elaborarse con varios guisos. (Foto: www.gob.mx)

Asimismo, Healthlie agrega que freír alimentos puede ser una práctica que dañe a la salud por la modificación que sufren los valores nutricionales. Algunos de los efectos secundarios que puede provocar son:

Alto contenido en grasas trans

Alto contenido en calorías

Riesgo de problemas cardiovasculares

Riesgo de padecer diabetes tipo II

Aumento de peso

¿Es mejor comer tortillas de maíz o tostadas?

De acuerdo con una edición de la Revista del Consumidor de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), “no existen alimentos ‘buenos’ o ‘malos’, únicamente hábitos alimenticios que nos benefician o perjudican”.

El Poder del Consumidor asegura que las tostadas pueden ser alimentos saludables si, aparte de consumirse con moderación, se hornean o elaboran en un comal para evitar añadir todos los efectos secundarios que pueden provenir de freír.

Asimismo, se recomienda que las tortillas se consuman cuando provienen de maíz nixtamalizado que no ha atravesado ningún tipo de alteración química o que contengan harina. Según El Poder del Consumidor, hay quienes asocian a este alimento con el aumento de peso; sin embargo, revela que esto solo puede ocurrir cuando hay un sobre consumo.