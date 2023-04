¿Comes quesadillas todos los días? Estos son los efectos secundarios de las ‘quecas’

“¡Éste es el baile de la quesadilla!”, este delicioso alimento hecho a base de queso y tortilla de maíz es parte de la cotidianidad de muchos mexicanos. Sin embargo, su consumo en exceso puede tener afectaciones en el cuerpo humano.

De acuerdo con el Diccionario enciclopédico de la Gastronomía Mexicana, las quesadillas son un tipo de antojito mexicano que consiste de una tortilla, de maíz o de harina, doblada rellena de queso gratinado o cualquier otro tipo de guiso.

Las quesadillas tienen su propio multiverso, ya que a lo largo de la República Mexicana el alimento se presenta con variaciones. En Chihuahua se mantiene la receta tradicional mientras que en algunas regiones del centro puede incluir hojas de epazote.

A pesar de ello, los ingredientes de los que proviene la quesadilla pueden tener afectaciones importantes en el cuerpo.

Las quesadillas pueden prepararse con ingredientes como flor de calabaza. (Foto: Shutterstock).

¿Cuántas calorías tienen las quesadillas?

De acuerdo con My fitness pal, una quesadilla puede tener 184 calorías. Sin embargo, si se le agregan otros ingredientes como guisos o jamón su valor nutricional puede cambiar significativamente. Como referencia, se puede comparar con otros antojitos mexicanos:

Un esquite (270 calorías)

Chicharrón preparado (350 calorías)

Tacos de suadero (300 gramos): 639 calorías.

Taco al pastor (224 calorías)

Un plato de chilaquiles (443 calorías)

Para quemar las calorías de una pieza de quesadilla, sería necesario hacer 28 minutos de ciclismo y 18 de correr.

¿Qué tan sanas son las quesadillas?

El queso, el ingrediente principal de muchas quesadillas, puede tener efectos secundarios en la salud si se consume en exceso. Este alimento, según el Diccionario enciclopédico de la Gastronomía Mexicana, es el resultado de la cuajada de la leche de vaca, oveja o cabra.

Retención de líquidos

El sitio especializado de Eat this, not that revela que algunas personas que batallan por digerir lácteos pueden tener problemas con el queso.

Entre estos problemas se encuentra la hinchazón que, de acuerdo con la American Cancer Society, es una afectación que resulta de la retención de líquidos.

El queso es un ingrediente muy valorado en las cocinas, puede ser nutritivo en ciertas cantidades. (Foto: Shutterstock).

Grasas saturadas

Algunas quesadillas se fríen para darles un sabor y textura diferente, pero esta práctica puede poner en riesgo tu salud.

El sitio de Web MD, especializado en temas de salud, asegura que consumir alimentos fritos pueden tener efectos secundarios como:

Riesgo de padecer diabetes tipo II.

Aumento de peso.

Aumento en la presión arterial.

Aumentar niveles de colesterol.

Asimismo, Web MD explica que los alimentos fritos tienden a presentar un químico llamado acrilamida que ha sido asociado con el riesgo de padecer cáncer. Es por ello que se recomienda consumir quesadillas hechas en un comal.

Aumento de peso

El queso se encuentra conformado por grasas trans que han sido relacionadas con el riesgo de ciertas afectaciones.

En una conversación con el sitio de Eat this, not that, la especialista en nutrición Sarah Rueven asegura que “consumir cualquier alimento en exceso, especialmente aquellos ricos en grasas como el queso, puede causar aumento de peso”, puntualizó la especialista.

Exceso de sodio

Las quesadillas pueden hacerse con tortillas de harina, aquellas que se caracterizan por elaborarse con harina de trigo integral en lugar de maíz. A pesar de ello, El Poder del Consumidor explica que en algunas ocasiones este ingrediente puede tener grasas saturadas y exceso de sodio.

De acuerdo con Harvard T.H. Chan School of Public Health, una dieta con exceso de sodio puede provocar problemas como:

Presión arterial alta

Problemas cardiovasculares

Pérdida de calcio

El exceso de sodio también se puede presentar cuando se le agregan ingredientes como jamón a las quesadillas.

Beneficios de las quesadillas

Sin embargo, las quesadillas pueden tener su lado beneficioso si se evita freír y consumen de manera moderada. Asimismo, es recomendable que se consuman con tortillas de maíz por los beneficios que se pueden presentar como:

Rica en nutrientes y proteínas

Fuente de magnesio

Ayuda a la digestión

De igual manera, El Poder del Consumidor explica que el proceso de nixtamalización de las tortillas de maíz mejoran su calidad nutrimental. Otros de los ingredientes que se pueden encontrar en las quesadillas son los hongos que ricos en fibra y proteínas.

Las quesadillas puede prepararse en un comal o freírse. (Foto: Wikimedia Commons)

Otro de los ingredientes que se pueden presentar en ciertas quesadillas son la flor de calabaza, un tipo de planta que aporta vitamina A, ácido fólico, calcio y potasio.

El sitio especializado de El Poder del Consumidor también revela que, en moderación, el queso puede tener beneficios como fortalecer huesos y dientes por su alto contenido en calcio.