¿Por qué Sergio Mayer se distanció de su hijo? Este fue el motivo

Desde hace algunos años Sergio Mayer, integrante de La Casa de los Famosos México, se encuentra distanciado de su hijo Sergio Mayer Mori, tema que revivió gracias a un reciente hecho ocurrido en el reality.

El actor apodado ‘el tata’ en el programa recibió la visita de Mila, su nieta que actualmente tiene seis años y a quien dijo, no había visto en mucho tiempo.

Su emotivo encuentro rápidamente se viralizó en redes sociales, pues Sergio Mayer y su nieta platicaron sobre algunas cosas, como la caída de sus ‘dientes de leche’ y el papá de la pequeña.

Mayer le preguntó a Mila si había visto recientemente a su papá, a lo que la niña dijo que sí. En ese momento, el actor no pudo contener el llanto y, sin decir nada, abrazó fuertemente a la pequeña. Aquel momento conmovió a sus compañeros.

Sergio Mayer abrazó a su nieta Mila. (Foto: TikTok / @lacasafamososmx)

Sergio Mayer vive alejado de su hijo

El exGarbialdi y su hijo Sergio Mayer Mori tienen algunos años distanciados y, lamentablemente, no se hablan ni se han visto.

La razón del porqué su hijo se alejó de él la compartió durante una entrevista con Yordi Rosado, a quien le cuenta que, principalmente, fue un choque de ideologías y de formas de hacer las cosas.

Sergio Mayer cuenta que, desde siempre, ha sido una persona muy disciplinada, mientras su hijo es más parecido a Bárbara Mori, su mamá, y lo describe como libre e independiente. Por ese motivo, chocaban constantemente.

Sergio Mayer señaló que su hijo y Bárbara Mori son muy similares en temas de disciplina. (Cuartoscuro / Francisco Rodríguez)

“(La relación) está un poco distanciada porque él es muy libre y ha tomado sus decisiones. Lo he respetado mucho, me he mantenido al margen”, señaló primeramente, para agregar que, a pesar de que él quería ayudarlo, le da gusto lo que ha logrado por sí mismo.

“Quería ayudarlo mucho en su carrera y me gusta que Sergio haya salido adelante sin mi apoyo”.

Después, ahondó en que la disciplina con la que el actor de 57 años se maneja (y que también fue motivo de su separación de Bárbara Mori) no le agradó al joven, aunque también siente que puede ser una cuestión generacional.

“Nunca le gustó mi disciplina (…) Estas generaciones, sin faltarles al respeto, son más huevones, más dejados, menos comprometidos, viven más la vida”.

Sergio Mayer Mori le dio una lección de vida a Sergio Mayer Bretón

Para poner un ejemplo sobre el vivir la vida, Sergio habló de una vez en la que Mayer Mori se fue de viaje a Europa únicamente con 150 dólares.

“Yo estoy trabajando toda mi vida para ver cuándo puedo ir y ellos: ‘No tengo, pero quiero vivirlo’; ese es el ejemplo de los jóvenes de hoy. Nos gustaría que estuvieran más comprometidos porque esa es la educación que tenemos, pero no quiere decir que sea la mejor”, compartió.