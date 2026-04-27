Eliminado de ‘La Casa de los Famosos 6′ HOY: Caeli se salva, pero ‘sufre derrota’

El eliminado de 'La Casa de los Famosos' se despide de la competencia este lunes. (Fotoarte El Financiero: Cuartoscuro/Telemundo)

Los habitantes de La Casa de los Famosos 6 que se mantienen dentro de la competencia ya son menos que los de la lista de expulsados del reality show tras la salida de uno de los concursantes este 27 de abril.

El décimo eliminado de La Casa de los Famosos tenía un vínculo muy cercano con Caeli, quien sintió su salida casi como una derrota pues al enterarse de la noticia solo lloró sin decir ninguna palabra.

Caeli estuvo cerca de salir de 'La Casa de los Famosos 6'. (Foto: Cuartoscuro) (Galo Cañas Rodríguez)

¿Quién fue el eliminado 10 de ‘La Casa de los Famosos 6′?

Los participantes de La Casa de los Famosos que fueron nominados para la décima semana desde el inicio del reality show son los que normalmente aparecen en la placa, como Curvy Zelma o Celinee Santos.

Para sorpresa, El Divo no subió a la placa como le sucedió en las semanas anteriores de manera consecutiva. La lista se conformó así:

Caeli

Celinee Santos

Curvy Zelma

Horacio Pancheri

Josh Hernández

Kenny Rodríguez

Kenzo

Uno a uno fueron de regreso con sus compañeros y finalmente Javier Poza informó que el eliminado de La Casa de los Famosos fue Kenzo, quien mantuvo una relación sentimental con Caeli dentro del reality show.

¿Quién es Kenzo, eliminado de ‘La Casa de los Famosos 6′?

Kenzo Nudo nació en Guadalajara, pero se mudó a Arizona, Estados Unidos, donde se convirtió en un basquetbolista amateur en la Universidad de Colorado.

Se dedica a las redes sociales, donde comparte fotos y videos de diferentes temas, pero principalmente se enfoca en estilo de vida y moda.

La Casa de los Famosos 6 no es su primera experiencia dentro de un reality show, pues anteriormente participó en la quinta temporada de Love Island.

Actualmente, es el novio de la influencer mexicana Caeli, quien todavía se mantiene dentro de la lucha por el millonario premio.

¿Quiénes son los eliminados de La Casa de los Famosos 6 hasta el momento?

A lo largo de la competencia, las salidas han ocurrido de dos maneras diferentes, siendo la principal las eliminaciones definidas por el público, pero también sucedió como medida disciplinaria.

Ese es el caso de Oriana Marzoli, quien se convirtió en la primera expulsada por incumplir las reglas, por no disminuir sus agresiones en contra de Laura Zapata y otros participantes, informó La Jefa.

La lista de famosos que han dejado la casa, en orden cronológico, hasta la décima gala de eliminación es la siguiente:

Zoé Bayona

Lupita Jones

Sergio Mayer

Vanessa Arias

Kunno

Oriana Marzoli (expulsión)

Jailyne Ojeda

Julia Argüelles

Laura Zapata

Laura G

Kenzo

Laura Zapata fue eliminada de 'La Casa de los Famosos 6'. (Foto: Cuartoscuro) (Edgar Negrete Lira)

Lista de habitantes de ‘La Casa de los Famosos 6′: ¿Quiénes siguen en la competencia?

Los 11 habitantes de La Casa de los Famosos 6 que se mantienen en la competencia hasta el momento se dividieron en solo dos cuartos tras el cierre de la habitación Fuego.

Ellos quedaron distribuidos de la siguiente manera: