Eliminado de ‘La Casa de los Famosos 6′ HOY: Cuarto tierra pierde a uno de sus integrantes

Laura G y Caeli estuvieron entre las nominadas durante la novena semana de 'La Casa de los Famosos 6'. (Fotoarte El Financiero/Cuartoscuro/Telemundo)

La tensión se apoderó de la novena gala de eliminación de La Casa de los Famosos 6, donde cada semana el juego se vuelve más estratégico y menos predecible.

Los habitantes de La Casa de los Famosos que se mantienen dentro de la competencia, aspiran a llegar a la gran final, tras nueve semanas dentro del reality show.

Pero uno de ellos se despidió del programa de TV, luego de que se hiciera un reacomodo en las habitaciones tras el cierre del Cuarto Fuego.

Caeli fue una de las habitantes en riesgo de expulsión en la semana 9 de 'La Casa de los Famosos 6'. (Foto: Cuartoscuro) (Galo Cañas Rodríguez)

¿Quién fue el noveno eliminado de ‘La Casa de los Famosos 6′?

Los nominados dentro de La Casa de los Famosos 6 fueron Stefano Pichioni, Laura G, Yoridan Martínez, Caeli, Celinee Santos, Josh Hernández y Keny Rodríguez.

Uno a uno regresaron a salvo con sus compañeros hasta que solamente quedaron la influencer mexicana Caeli y la colombiana Laura G.

El conductor Javier Poza informó durante la transmisión de La Casa de los Famosos de Telemundo que la novena eliminada fue Laura G.

“Me siento tranquila, feliz, fiel a mis principios desde el inicio y hasta el final, aquí estamos (...) No esperaba ser la eliminada, así se confirma que en esto todo puede pasar, pero lo recibo con mucho amor. Yo hubiera pensado que Caeli saldría por mentirosa y tramposa”, declaró tras su salida.

¿Quién es Laura G, eliminada de ‘La Casa de los Famosos’?

Laura G es una modelo y periodista colombiana que ha sabido construir una carrera versátil entre los medios de comunicación y el mundo digital. Con formación en comunicación, dio sus primeros pasos en televisión, como el programa Protagonistas.

Paralelamente, consolidó su faceta como modelo, participó en campañas publicitarias y colaboraciones con marcas, publicadas principalmente en sus redes sociales.

Su llegada a La Casa de los Famosos la colocó en un escaparate aún mayor, donde ha mostrado una personalidad estratégica y reservada.

¿Cómo quedaron las habitaciones en ‘La Casa de los Famosos’ tras el cierre del Cuarto Fuego?

El Cuarto Fuego fue cerrado durante la novena semana en La Casa de los Famosos y sus participantes de se reacomodaron en Agua y Tierra.

Las nuevas habitaciones quedaron de la siguiente manera:

Cuarto Agua : Curvy Zelma, Josh Hernández, Luis Coronel, Kenny Rodríguez, Kenzo, Caeli y Celinee Santos.

: Curvy Zelma, Josh Hernández, Luis Coronel, Kenny Rodríguez, Kenzo, Caeli y Celinee Santos. Cuarto Tierra: Yoridan Martínez, El Divo, Fabio Agostini, Stefano Piccioni y Horacio Pancheri.

¿Quiénes son los eliminados de La Casa de los Famosos 6 hasta el momento?

A lo largo de la competencia, las salidas han ocurrido por dos caminos: las eliminaciones definidas por el público y las expulsiones disciplinarias. En este último rubro destaca el caso de Oriana Marzoli, quien se convirtió en la primera expulsada por incumplir las reglas.

Previo al arranque de la semana 9, la lista de famosos que han dejado la casa —en orden cronológico— es la siguiente:

Zoé Bayona

Lupita Jones

Sergio Mayer

Vanessa Arias

Kunno

Oriana Marzoli (expulsión)

Jailyne Ojeda

Julia Argüelles

Laura Zapata

Cada salida modificó la dinámica del juego, obligó a los participantes a replantear estrategias en un formato donde la permanencia depende tanto del respaldo del público como del comportamiento dentro de la casa.