‘La Mansión VIP’: ¿Cómo son las nominaciones en el reality show de HotSpanish?

'La Mansión VIP' recuerda al formato de 'La Casa de los Famosos' o 'La Granja VIP', aunque con sus particularidades (Fotoarte: El Financiero / Créditos: La Mansión VIP, IA Gemini).

Las nominaciones en el reality show La Mansión VIP se perfilan como uno de los momentos clave del reality show creado por el influencer HotSpanish, al definir semana a semana qué participantes quedan en riesgo de eliminación.

Luego de algunos días de actividades y cerca de la primera eliminación, te contamos lo que sabemos sobre el proceso de nominación en esta producción similar a La Casa de los Famosos México o La Granja VIP.

¿Cómo funcionan las nominaciones en ‘La Mansión VIP’?

Dentro de este formato de reality 24/7, la dinámica introduce un elemento central: las nominaciones cara a cara, un mecanismo que modifica la convivencia y la estrategia dentro de la casa.

Esta mecánica elimina el anonimato y obliga a los concursantes a posicionarse directamente frente a sus compañeros. Según explicó HotSpanish durante una transmisión, tras nominar podrán compartir sus razones.

Este proceso no ocurre de forma aislada. A lo largo de la semana, distintas actividades influyen en las condiciones con las que cada jugador llega a la nominación.

El lunes se disputa la comida; el martes, el acceso al cuarto VIP; el miércoles, poderes que permiten colocar a otros en riesgo o modificar equipos; el jueves, el público interviene en beneficios; y el viernes se revelan posibles candidatos. Todo desemboca en el sábado, donde la confrontación directa define a los nominados.

La tabla de riesgo en La Mansión VIP concentra así a los participantes señalados durante esta dinámica. A partir de ese momento, el control pasa al público, que define quién permanece en el programa.

¿Dónde y cómo votar en La Mansión VIP? Paso a paso en YouTube para salvar a tu favorito

El sistema de eliminación en La Mansión VIP depende completamente de la audiencia. A diferencia de otros formatos, la votación no se realiza en una plataforma externa, sino directamente en YouTube, canal de HotSpanish Vlogs.

De este modo, el proceso para votar en La Mansión VIP en YouTube se realiza a través de la función de superchat. Los usuarios deben ingresar a la transmisión en vivo, seleccionar el ícono de dinero en la sección de comentarios y elegir el monto para emitir su voto, con un costo de 20 pesos por participación.

El voto se valida únicamente si el espectador escribe el nombre del participante precedido por el símbolo “#” dentro del mensaje del superchat. Colocar el hashtag en comentarios normales no genera ningún efecto en la votación.

Esta mecánica conecta directamente con las nominaciones. Una vez definida la tabla de riesgo tras la dinámica cara a cara, el público decide quién abandona el reality durante la gala de eliminación del domingo.

Los primeros cortes de votación muestran el impacto de este sistema. Según cifras compartidas por HotSpanish un par de dáis después de iniciado el reality, Eli Esparza lideraba con 2,356 puntos, seguida por Sol León y Alfredo Adame.

El reality reúne a 16 participantes, entre ellos Niurka Marcos, Naim Darrechi y Agustín Fernández, quienes permanecen aislados mientras enfrentan pruebas, nominaciones y eliminaciones. El ganador obtiene un premio de 2 millones de pesos, conforme a lo informado por el creador del formato.