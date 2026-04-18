¿Cómo llegar al concierto GRATIS de Andrea Bocelli en el Zócalo? Rutas, cierres y alternativas viales

El concierto de Andrea Bocelli en el Zócalo contará con invitados especiales, entre ellos Los Ángeles Azules. (Foto: Cuartoscuro / Imagen generada con IA Gemini)

¿Sin planes para este sábado? Entonces puedes acudir al concierto de Andrea Bocelli en el Zócalo de la Ciudad de México, un evento para el cual no se necesitan boletos, ya que la entrada es gratuita.

Tal como ha sucedido en otros eventos, como el concierto de Shakira o el de Fito Páez, habrá algunas afectaciones viales a causa del evento en la Plaza de la Constitución que deberás tomar en cuenta para planear tus rutas.

Aunque la mejor manera de llegar es utilizando el transporte público, como el Metro o el Metrobús —debido a que cuentan con estaciones que te dejan muy cerca del Zócalo—, también puedes llegar en auto a través de rutas alternas.

Andrea Bocelli ofrece un concierto gratuito desde el Zócalo de la Ciudad de México. (Foto: Shutterstock) (Shutterstock)

Concierto de Andrea Bocelli en el Zócalo: ¿Cuáles son las calles cerradas?

El concierto de Andrea Bocelli en el Zócalo provocará algunos cierres viales en la Ciudad de México, según informó el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en sus redes sociales. Estas son las calles afectadas:

José María Pino Suárez

20 de Noviembre

5 de Febrero

Venustiano Carranza

5 de Mayo

Calle de la Palma

Donceles

A diferencia de otros eventos, la institución añadió que los cierres viales no tienen un horario fijo, sino que se realizan conforme al aforo de personas en el Zócalo; sin embargo, se recomienda utilizar rutas alternas.

Concierto GRATIS en el Zócalo: ¿Cuáles son las alternativas viales al show de Andrea Bocelli?

En caso de que quieras llegar al concierto en auto o debas transitar por la zona, existen algunas opciones alternas que puedes utilizar para evitar los cierres viales, de acuerdo con el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Estas son:

Eje 1 Norte

Eje 1 Oriente

Eje Central Lázaro Cárdenas

José María Izazaga

Fray Servando Teresa de Mier

Ten en cuenta que, aunque el concierto comienza a las 7:00 de la noche, es posible que las afectaciones viales inicien desde horas antes, debido a que se trata de un evento masivo de gran convocatoria.

¿Cómo llegar al concierto de Andrea Bocelli en el Zócalo?

Para llegar al evento cuentas con opciones de transporte público que te dejarán muy cerca de la plancha del Zócalo. La parada ideal es la estación Zócalo/Tenochtitlán de la Línea 2 del Metro, aunque hay otras alternativas como:

Pino Suárez (Línea 1)

Allende (Línea 2)

San Juan de Letrán (Línea 8)

El Metrobús también ofrece opciones, como la estación Museo de la Ciudad, de la Línea 4 (color naranja), desde donde solo tendrás que caminar unas cuantas cuadras para llegar al Zócalo.

Andrea Bocelli en el Zócalo: Invitados, objetos prohibidos y lo que debes saber

El concierto del compositor italiano se realiza este sábado a las 7:00 de la noche en punto, en la explanada del Zócalo. Para el evento, Andrea Bocelli contará con invitados especiales:

Sinfónica del Palacio de Minería

Los Ángeles Azules

Ximena Sariñana

Si estás pensando en acudir, debes considerar que no está permitido ingresar con bolsas voluminosas, objetos punzocortantes, latas, hieleras, bebidas alcohólicas, aerosoles, rayos láser, envases de vidrio, drones ni pirotecnia.

El show Andrea Bocelli se transimite en vivo a través del canal de Las Estrellas.(Shutetrstock).

En caso de que no puedas asistir, hay buenas noticias: el espectáculo contará con una transmisión en vivo completamente gratuita a través del canal Las Estrellas; también se podrá ver mediante la plataforma de streaming ViX.