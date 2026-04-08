⁠Los Ángeles Azules cantarán con Andrea Bocelli: Los invitados al concierto gratis en el Zócalo

Ximena Sariñana y Los Ángeles Azules acompañarán a Andrea Bocelli (Fotoarte: El Financiero / Créditos: AP, Cuartoscuro).

El concierto de Andrea Bocelli en el Zócalo presentará como artistas invitados a Los Ángeles Azules y Ximena Sariñana, según confirmaron organizadores del evento en la capital.

Mediante redes sociales, Plata —banco organizador del evento— destacó la combinación musical: “¿Se imaginan esa fusión? Nosotros tampoco, pero no podemos esperar por saber cómo sonará”.

El grupo de Iztapalapa es referente de la cumbia mexicana, mientras que Sariñana ha construido una trayectoria en el pop alternativo nacional.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, había adelantado previamente la realización del evento y la presencia de invitados especiales.

Brugada definió el espectáculo como una “velada mágica” y sostuvo que este tipo de eventos posicionan a la capital como un referente cultural a nivel internacional.

El tenor Andrea Bocelli ofrecerá un concierto gratuito en el Zócalo (Foto: EFE).

¿A qué hora y dónde es el concierto de Andrea Bocelli en el Zócalo CDMX?

El espectáculo se realizará el sábado 18 de abril en el Zócalo de la Ciudad de México, llamado oficialmente Plaza de la Constitución, con acceso libre para el público:

Fecha: sábado 18 de abril

sábado 18 de abril Hora: 19:00 horas

19:00 horas Lugar: Zócalo CDMX

Zócalo CDMX Costo: entrada libre

El evento forma parte de la gira internacional con la que el tenor italiano celebra el aniversario de su álbum Romanza, que se lanzó hace casi prácticamente tres décadas.

Andrea Bocelli y su gira por los 30 años de ‘Romanza’

El concierto en la Ciudad de México forma parte de la gira conmemorativa del disco Romanza, lanzado en 1997 y considerado uno de los materiales más exitosos en la carrera del tenor.

Este álbum incluye temas emblemáticos como ‘Con te partirò’, que han consolidado su reconocimiento internacional. La gira ha llevado al cantante a distintos escenarios del mundo, y ahora llegará al principal espacio público del país.

Andrea Bocelli perdió la vista a los 12 años (Shutetrstock).

El Zócalo, escenario de conciertos masivos en México

El Zócalo capitalino se ha consolidado como uno de los foros más relevantes para conciertos gratuitos en México. A lo largo de los años ha recibido a artistas nacionales e internacionales ante cientos de miles de asistentes.

Entre los eventos recientes destaca el concierto de Shakira, quien, de acuerdo con estimaciones oficiales, reunió a 400 mil personas recién en marzo de 2026.

La plaza también ha sido sede de presentaciones de figuras como Paul McCartney, Roger Waters; agrupaciones latinoamericanas como Los Fabulosos Cádillacs —quienes tenían el récord de asistencia antes de Shakira—; o nacionales, como Grupo Firme.

Andrea Bocelli es tenor, además de tocar varios instrumentos musicales (EFE).

¿Qué causó la ceguera de Andrea Bocelli?

La pérdida total de la vista de Andrea Bocelli ocurrió a los 12 años tras un accidente durante un partido de futbol en su internado.

El propio tenor reconstruyó ese momento en el documental Andrea Bocelli: Porque creo, donde describió el instante que marcó su vida.

“Me colocaron de portero de forma inesperada… el balón impactó mi rostro, provocó una hemorragia, y después todo cambió”, relató en declaraciones difundidas por People.

El golpe agravó una condición previa: el cantante nació con glaucoma congénito, lo que ya limitaba su visión desde la infancia.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional para Ciegos de Colombia, el accidente detonó la ceguera definitiva. Su entorno familiar identificó ese episodio como un punto de quiebre. “Ahí fue cuando llegó la oscuridad”, recordó su hermano en el mismo documental.

Antes del incidente, Bocelli conservaba memoria visual parcial. “Veía de cerca, recordaba colores y formas”, explicó. Tras la lesión, su formación se centró en la adaptación y la disciplina, bajo un enfoque familiar que priorizó autonomía para que el cantante se valiera por sí mismo.