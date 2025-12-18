Víctimas del Doctor Cerebro, Los Cardenales de NL y más: Cartelera completa de conciertos GRATIS en el Zócalo

Los conciertos gratis en el Zócalo se extienden del 20 de diciembre al 4 de enero ( FOTO: GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO/CUARTOSCURO.COM).

El Zócalo de la Ciudad de México será el principal punto de encuentro cultural durante el cierre de 2025 y el Año Nuevo 2026 con el festival Luces de Invierno, un programa de actividades gratuitas que se desarrollará del 20 de diciembre al 4 de enero, con conciertos diarios, pastorelas, espectáculos visuales y recorridos culturales.

El programa fue presentado por la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, quien informó que el festival forma parte de una estrategia para garantizar el acceso a la cultura en el espacio público. En total, Luces de Invierno contempla 600 actividades navideñas en CDMX distribuidas entre el Zócalo y otros 15 espacios de la capital.

Luces de Invierno 2025: conciertos gratis en el Zócalo CDMX

De acuerdo con la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, el escenario central del Zócalo albergará 76 agrupaciones musicales de géneros como rock, ska, música tropical, danzón, sonidero, folklore y música urbana.

El cartel incluye a Las Víctimas del Doctor Cerebro, Los Amantes de Lola, Cecilia Toussaint, Ana Tijoux, Los Cardenales de Nuevo León, Carolina Ross, Los Askis, además de ensambles, coros institucionales y proyectos comunitarios.

Todas las actividades en la Plaza de la Constitución (Zócalo) de CDMX son de acceso libre.

Cartelera completa de conciertos en el Zócalo: día por día

A continuación, la programación completa en el Zócalo, de acuerdo con el sitio web oficial Cartelera CDMX.

Sábado 20 de diciembre de 2025

Foro Navideño

14:45 | Te pasas de la Mancha (Función 1)

(Función 1) 16:10 | Te pasas de la Mancha (Función 2)

Escenario Conciertos

14:00 | Coro Sinfónico de la Ollin Yoliztli

15:30 | Coro Navideño de las UTOPÍAS

16:55 | Voz en Punto

18:15 | Fusión Colonche 432 (Selección Cuicatl)

19:15 | La Señora Tomasa (España)

20:55 | Sonido Sensación Candela

Domingo 21 de diciembre de 2025

Foro Navideño

14:45 | El soplido del Diablo

16:15 | El soplido del Diablo

Escenario Conciertos

14:00 | Voz en Punto

15:30 | Ensamble Ardiente (Selección Cuicatl)

17:00 | Fratta

18:15 | Los Kcomxtles

19:30 | Cecilia Toussaint

21:05 | Sonido La Diosa del Rock

Lunes 22 de diciembre de 2025

Foro Navideño

14:50 | Chilangos al pesebre (Función 1)

14:50 | Chilangos al pesebre (Función 2)

Escenario Conciertos

14:00 | Coro Staccato

15:35 | Cuarteto de Guitarras de la Ciudad de México

18:15 | Carolina Ross

19:30 | Los Cardenales de Nuevo León

21:05 | Sonido Barrio Norte

Martes 23 de diciembre de 2025

Foro Navideño

14:50 | Echen confites, cuentos y sones

16:20 | Echen confites, cuentos y sones

Escenario Conciertos

14:00 | Coro Staccato

15:35 | Malaria Dancing Club (Selección Cuicatl)

17:05 | Paz Quintana (Chile)

18:15 | La Coreañera

19:30 | Los Askis

21:05 | Mosaico Sonidero

Miércoles 24 de diciembre de 2025

Foro Navideño

14:35 | Elena Durán

16:20 | Arz Noctis Anima Ensamble (Selección Cuicatl)

Escenario Conciertos

13:50 | Val Hozu

15:20 | Todos a Belén , Pastorela – Cía. Nacional de Danza Folklórica

, Pastorela – Cía. Nacional de Danza Folklórica 17:05 | Musas. Ensamble de Arpas

Jueves 25 de diciembre de 2025

Escenario Conciertos

16:00 | Jack Distortion

17:00 | Ecos Tropicales (Selección Cuicatl)

18:05 | Los Mulatos de Pepe Arévalo

19:15 | Danzonera Isora Club

20:30 | Danzonera Urban

Viernes 26 de diciembre de 2025

Escenario Conciertos

16:00 | El Poder del Barrio (Selección Cuicatl)

17:00 | Jazz & Flow – Orquesta Nacional de Jazz

18:15 | Hispana

19:30 | Baby Volcano (Guatemala)

21:05 | DJ Lashenka

Sábado 27 de diciembre de 2025

Escenario Conciertos

17:00 | México Canta

20:20 | DJ Cybernico

Domingo 28 de diciembre de 2025

Escenario Conciertos

16:00 | Xandul (Selección Cuicatl)

17:00 | Sónex

18:15 | Chimo Psicodélico (Colombia)

19:30 | Cimarrón (Colombia)

21:05 | DJ Sé

Lunes 29 de diciembre de 2025

Escenario Conciertos

16:00 | Sr. Dinamita (Selección Cuicatl)

16:00 | Mexamorphosis (EUA–México)

18:15 | Renee

19:30 | The Altons (EUA–México)

21:05 | Sonido Rumba Tropical

Martes 30 de diciembre de 2025

Escenario Conciertos

17:00 | DJ Heros

18:05 | Rude Times (Selección Cuicatl)

19:05 | Los Korukos

20:10 | Out of Control Army

21:15 | Las Víctimas del Dr. Cerebro

Viernes 2 de enero de 2026

Zona Nochebuenas

15:00 | Domte, Cía. Nacho Flores (España)

Escenario Conciertos

15:00 | Rancho Cósmico (Selección Cuicatl)

17:00 | Los Detectives

18:15 | Neptuna

19:20 | La Barranca

21:10 | Los Amantes de Lola

Sábado 3 de enero de 2026

Zona Nochebuenas

12:00 | Domte , Cía. Nacho Flores (España)

, Cía. Nacho Flores (España) 16:05 | Domte (Función 2)

Escenario Conciertos

17:05 | Fania Delena y la Rebelión Rumbera (Selección Cuicatl)

17:15 | La Orquesta de Pérez Prado

19:20 | Jorge Carmona. La voz del barrio

20:40 | Orquesta Canela (Colombia)

21:55 | DJ Santiago Show

Domingo 4 de enero de 2026

Zona Nochebuenas

16:00 | Domte, Cía. Nacho Flores (España)

Escenario Conciertos

17:00 | Camila Guevara (Cuba)

18:05 | Ibrahim Ferrer Jr., Legado Buena Vista Social Club

19:15 | Valeria Jasso

20:15 | Ari Vargas (Chile)

Otras actividades del festival Luces de Invierno

El festival incluye un Foro Navideño diario, esculturas lumínicas, un nacimiento monumental, un túnel de luz de 150 metros, una expoventa artesanal con 120 expositores de 19 estados, posadas comunitarias, actividades en Utopías y recorridos dramatizados en el Centro Histórico.

El 31 de diciembre, la capital despedirá el año con la Fiesta Electrónica más Grande del Mundo en Paseo de la Reforma.