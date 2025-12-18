Víctimas del Doctor Cerebro, Los Cardenales de NL y más: Cartelera completa de conciertos GRATIS en el Zócalo

El Zócalo de la Ciudad de México será el principal punto de encuentro cultural durante el cierre de 2025 y el Año Nuevo 2026 con el festival Luces de Invierno, un programa de actividades gratuitas que se desarrollará del 20 de diciembre al 4 de enero, con conciertos diarios, pastorelas, espectáculos visuales y recorridos culturales.
El programa fue presentado por la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, quien informó que el festival forma parte de una estrategia para garantizar el acceso a la cultura en el espacio público. En total, Luces de Invierno contempla 600 actividades navideñas en CDMX distribuidas entre el Zócalo y otros 15 espacios de la capital.
Luces de Invierno 2025: conciertos gratis en el Zócalo CDMX
De acuerdo con la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, el escenario central del Zócalo albergará 76 agrupaciones musicales de géneros como rock, ska, música tropical, danzón, sonidero, folklore y música urbana.
El cartel incluye a Las Víctimas del Doctor Cerebro, Los Amantes de Lola, Cecilia Toussaint, Ana Tijoux, Los Cardenales de Nuevo León, Carolina Ross, Los Askis, además de ensambles, coros institucionales y proyectos comunitarios.
Todas las actividades en la Plaza de la Constitución (Zócalo) de CDMX son de acceso libre.
Cartelera completa de conciertos en el Zócalo: día por día
A continuación, la programación completa en el Zócalo, de acuerdo con el sitio web oficial Cartelera CDMX.
Sábado 20 de diciembre de 2025
Foro Navideño
- 14:45 | Te pasas de la Mancha (Función 1)
- 16:10 | Te pasas de la Mancha (Función 2)
Escenario Conciertos
- 14:00 | Coro Sinfónico de la Ollin Yoliztli
- 15:30 | Coro Navideño de las UTOPÍAS
- 16:55 | Voz en Punto
- 18:15 | Fusión Colonche 432 (Selección Cuicatl)
- 19:15 | La Señora Tomasa (España)
- 20:55 | Sonido Sensación Candela
Domingo 21 de diciembre de 2025
Foro Navideño
- 14:45 | El soplido del Diablo
- 16:15 | El soplido del Diablo
Escenario Conciertos
- 14:00 | Voz en Punto
- 15:30 | Ensamble Ardiente (Selección Cuicatl)
- 17:00 | Fratta
- 18:15 | Los Kcomxtles
- 19:30 | Cecilia Toussaint
- 21:05 | Sonido La Diosa del Rock
Lunes 22 de diciembre de 2025
Foro Navideño
- 14:50 | Chilangos al pesebre (Función 1)
- 14:50 | Chilangos al pesebre (Función 2)
Escenario Conciertos
- 14:00 | Coro Staccato
- 15:35 | Cuarteto de Guitarras de la Ciudad de México
- 18:15 | Carolina Ross
- 19:30 | Los Cardenales de Nuevo León
- 21:05 | Sonido Barrio Norte
Martes 23 de diciembre de 2025
Foro Navideño
- 14:50 | Echen confites, cuentos y sones
- 16:20 | Echen confites, cuentos y sones
Escenario Conciertos
- 14:00 | Coro Staccato
- 15:35 | Malaria Dancing Club (Selección Cuicatl)
- 17:05 | Paz Quintana (Chile)
- 18:15 | La Coreañera
- 19:30 | Los Askis
- 21:05 | Mosaico Sonidero
Miércoles 24 de diciembre de 2025
Foro Navideño
- 14:35 | Elena Durán
- 16:20 | Arz Noctis Anima Ensamble (Selección Cuicatl)
Escenario Conciertos
- 13:50 | Val Hozu
- 15:20 | Todos a Belén, Pastorela – Cía. Nacional de Danza Folklórica
- 17:05 | Musas. Ensamble de Arpas
Jueves 25 de diciembre de 2025
Escenario Conciertos
- 16:00 | Jack Distortion
- 17:00 | Ecos Tropicales (Selección Cuicatl)
- 18:05 | Los Mulatos de Pepe Arévalo
- 19:15 | Danzonera Isora Club
- 20:30 | Danzonera Urban
Viernes 26 de diciembre de 2025
Escenario Conciertos
- 16:00 | El Poder del Barrio (Selección Cuicatl)
- 17:00 | Jazz & Flow – Orquesta Nacional de Jazz
- 18:15 | Hispana
- 19:30 | Baby Volcano (Guatemala)
- 21:05 | DJ Lashenka
Sábado 27 de diciembre de 2025
Escenario Conciertos
- 17:00 | México Canta
- 20:20 | DJ Cybernico
Domingo 28 de diciembre de 2025
Escenario Conciertos
- 16:00 | Xandul (Selección Cuicatl)
- 17:00 | Sónex
- 18:15 | Chimo Psicodélico (Colombia)
- 19:30 | Cimarrón (Colombia)
- 21:05 | DJ Sé
Lunes 29 de diciembre de 2025
Escenario Conciertos
- 16:00 | Sr. Dinamita (Selección Cuicatl)
- 16:00 | Mexamorphosis (EUA–México)
- 18:15 | Renee
- 19:30 | The Altons (EUA–México)
- 21:05 | Sonido Rumba Tropical
Martes 30 de diciembre de 2025
Escenario Conciertos
- 17:00 | DJ Heros
- 18:05 | Rude Times (Selección Cuicatl)
- 19:05 | Los Korukos
- 20:10 | Out of Control Army
- 21:15 | Las Víctimas del Dr. Cerebro
Viernes 2 de enero de 2026
Zona Nochebuenas
- 15:00 | Domte, Cía. Nacho Flores (España)
Escenario Conciertos
- 15:00 | Rancho Cósmico (Selección Cuicatl)
- 17:00 | Los Detectives
- 18:15 | Neptuna
- 19:20 | La Barranca
- 21:10 | Los Amantes de Lola
Sábado 3 de enero de 2026
Zona Nochebuenas
- 12:00 | Domte, Cía. Nacho Flores (España)
- 16:05 | Domte (Función 2)
Escenario Conciertos
- 17:05 | Fania Delena y la Rebelión Rumbera (Selección Cuicatl)
- 17:15 | La Orquesta de Pérez Prado
- 19:20 | Jorge Carmona. La voz del barrio
- 20:40 | Orquesta Canela (Colombia)
- 21:55 | DJ Santiago Show
Domingo 4 de enero de 2026
Zona Nochebuenas
- 16:00 | Domte, Cía. Nacho Flores (España)
Escenario Conciertos
- 17:00 | Camila Guevara (Cuba)
- 18:05 | Ibrahim Ferrer Jr., Legado Buena Vista Social Club
- 19:15 | Valeria Jasso
- 20:15 | Ari Vargas (Chile)
Otras actividades del festival Luces de Invierno
El festival incluye un Foro Navideño diario, esculturas lumínicas, un nacimiento monumental, un túnel de luz de 150 metros, una expoventa artesanal con 120 expositores de 19 estados, posadas comunitarias, actividades en Utopías y recorridos dramatizados en el Centro Histórico.
El 31 de diciembre, la capital despedirá el año con la Fiesta Electrónica más Grande del Mundo en Paseo de la Reforma.