¿’Avatar 3’ tiene escenas postcréditos y tráiler de ‘Avengers: Doomsday’? Esto sabemos

Se estrena 'Avatar 3' rodeada de dudas sobre lo que se proyecta en salas de cine más allá de la propia película (Fotoarte: El Financiero / Créditos: IA Gemini, Cortesía Disney).

El estreno de Avatar: Fire and Ash, la tercera entrega de la saga dirigida por James Cameron, no solo marca el regreso a Pandora, sino que expectativa del público sobre si la película incluye escenas postcréditos y si funciona como plataforma para el lanzamiento del tráiler de Avengers: Doomsday.

Las preguntas surgieron tras funciones de medianoche en algunos países con preestreno. A esto se sumó la expectativa habitual de escenas extra en franquicias de gran escala. Te contamos todos los detalles a continuación.

‘Avatar: Fuego y ceniza’ es la película más larga de la franquicia con una duración de más de 3 horas. (Foto: Imagen generada con IA Gemini/ prensa.disneylatino.com)

¿'Avatar 3′ tiene escenas postcréditos? Esto sabemos

De acuerdo con un informe de Screen Rant, Avatar: Fire and Ash no cuenta con escenas postcréditos ni secuencias a mitad de los créditos.

El medio confirmó que el director Cameron mantiene la línea narrativa de las dos películas anteriores de ‘Avatar’, sin escenas postcréditos, ni adicionales tras su desenlace.

De acuerdo con el portal, Cameron optó por permitir que el final de la historia funcione como cierre narrativo sin adelantos explícitos de Avatar 4.

Ni Disney ni 20th Century añadieron escenas diseñadas para anticipar futuras entregas, a diferencia de lo que ocurre en otras franquicias cinematográficas contemporáneas y aunque ya tengan confirmada la cuarta y quinta entrega.

El portal especializado ComicBookMovie confirmó que Avatar: Fire and Ash no incluye escenas postcréditos, pese a tener una duración de 197 minutos, lo que la convierte en la película más extensa de la saga hasta ahora.

Avatar: Fire and Ash se estrena en cines de México este jueves 18 de diciembre de 2025 y vuelve a Pandora con Jake Sully y Neytiri enfrentando una nueva amenaza: el clan Mangkwan, los primeros antagonistas Na’vi dentro de la franquicia.

¿'Avatar 3′ incluye un tráiler de Marvel o de ‘Avengers: Doomsday’?

La expectativa por un primer avance de Avengers: Doomsday creció luego de que medios especializados reportaran que Marvel Studios planeaba lanzar sus primeros teasers en salas de cine, aprovechando el estreno a gran escala de Avatar 3.

Sin embargo, reportes de IGN y ComicBookMovie indican que no todas las funciones de Avatar: Fire and Ash en el mundo están proyectando el supuesto primer avance de Avengers: Doomsday.

Asistentes en países de Europa y Sudamérica señalaron que el avance no apareció antes ni después de la película, lo que generó molestia entre algunos fans que compraron boletos con ese objetivo.

IGN documentó casos en Francia y Brasil donde el tráiler estuvo ausente. Sin embargo, también constatan que, en otras salas, sí se proyectó, e incluso se registraron filtraciones del avance en redes sociales que posteriormente fueron retiradas por reclamaciones de derechos de autor.

ComicBookMovie añadió que la presencia del tráiler depende de factores como la cadena exhibidora y el territorio, por lo que la experiencia no ha sido uniforme a nivel internacional.

La expectativa no surgió de simples rumores en redes sociales. De acuerdo con información del newsletter 'Heat Vision’, de The Hollywood Reporter, Marvel Studios y Disney diseñaron un lanzamiento atípico para el tráiler de Avengers: Doomsday, con el objetivo de incentivar la asistencia repetida a los cines.

Según fuentes citadas por el medio, Disney envió a las salas cuatro versiones distintas del tráiler de la película de Marvel. Cada una estaría programada para exhibirse durante una semana diferente, antes de ser reemplazada por la siguiente. Bajo este esquema, quienes vean Avatar: Fire and Ash en su primer fin de semana recibirían el primer avance, mientras que los asistentes de semanas posteriores verían versiones distintas.

La estrategia busca aprovechar el arrastre comercial de Avatar 3, uno de los estrenos más fuertes del año, como plataforma escalonada de promoción para el siguiente gran evento del Universo Cinematográfico de Marvel. Marvel Studios no emitió comentarios oficiales sobre este modelo de distribución a THR.

El portal web tampoco especificó los alcances de este plan especialmente afuera de Estados Unidos, donde la fecha de lanzamiento de Avatar 3 está marcada para el jueves 19 de diciembre.

Chris Evans y Robert Downey Jr. están de vuelta para 'Avengers: Doomsday' (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Marvel Studios, Shutterstock).

¿Qué se sabe de Avengers: Doomsday?

Avengers: Doomsday está programada para estrenarse en diciembre de 2026, meses después de Spider-Man: Brand New Day, y funcionará como antesala directa de Avengers: Secret Wars, prevista para diciembre de 2027.

La película marcará el regreso de Robert Downey Jr. al MCU, ahora como Doctor Doom, así como el retorno del actor Chris Evans, además de un elenco que incluirá personajes clásicos y nuevas incorporaciones del multiverso.